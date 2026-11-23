Die US-Notenbank steht vor einer Zinserhöhung am 9. Dezember 2026 – darüber sind sich laut einer Reuters-Umfrage unter 101 Ökonomen (6. bis 10. November) alle einig. Strittig ist, was danach kommt: 56 der Befragten halten den Zyklus mit dem Schritt auf 4,00 bis 4,25 Prozent für beendet, 45 erwarten mindestens zwei weitere Erhöhungen. Für Anleger im S&P 500 ist das die zentrale Frage für 2027. Heute Abend um 22:00 Uhr MEZ spricht New-York-Fed-Präsident John Williams, dessen Äußerungen als Taktgeber gelten.
Fed-Zinszyklus: 56 von 101 Ökonomen sehen nach Dezember das Ende, 45 erwarten mehr – was heißt das für den S&P 500 im Jahr 2027?
Alle befragten Ökonomen erwarten am 9. Dezember eine Zinserhöhung der Fed, doch über den Zyklus danach gehen die Meinungen auseinander. Heute Abend spricht Fed-Präsident Williams. Was die Falken-Debatte für Aktien und den S&P 500 bedeutet.
Was sagen die Fed-Vertreter zur Zinserhöhung im Dezember?
Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte am 10. November bei einer Rede in London laut cash-online, er neige zu einer Zustimmung für eine Erhöhung („I am leaning toward supporting an increase“). Bei weiterhin hoher Inflation hält er auch einen Schritt von 50 Basispunkten für erwägenswert; er betonte, nur für sich zu sprechen. Zu den September-Inflationsdaten sagte er, sie seien schlecht gewesen und ohne Lichtblick.
John Williams hatte am 29. September erklärt, es bestehe keine Notwendigkeit zur Eile, eine weitere Anhebung vor Jahresende sei aber wahrscheinlich angemessen (Reuters via cash.ch). Seine damalige Projektion: Wachstum 2026 von 2,25 Prozent, Inflation um 3,5 Prozent, Rückkehr zum Ziel erst 2028. Austan Goolsbee (Chicago) zeigte sich laut cash-online zunehmend nervös, dass es sich um „altmodische überhitzte Nachfrage“ handele, wobei er KI-getriebene Preissteigerungen sieht, die auf andere Bereiche übergreifen.
Ob Williams am Montagabend den Ton verschärft oder abmildert, lag bei Redaktionsschluss nicht vor; die Rede ist im Dow-Jones-Terminkalender für 22:00 Uhr aufgeführt.
Wie hoch ist die Inflation in den USA?
Der Verbraucherpreisindex stieg im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat (Konsens 0,3), die Kernrate um 0,3 Prozent, den dritten Monat in Folge. Ein Jahreswert fehlt laut cash-online, weil wegen des Regierungsstillstands Vergleichsdaten fehlen; Marktbeobachter schätzen ihn auf rund 4 Prozent. Der PCE-Preisindex für September lag bei 3,6 bis 3,7 Prozent zum Vorjahr (die Artikel nennen unterschiedliche Werte), die Kernrate bei 3,1 Prozent. Waller führt einen Teil der Teuerung auf die Straße von Hormus zurück, die den Ölpreis um 20 bis 30 US-Dollar je Barrel treibe. Zugleich wuchs die US-Wirtschaft im dritten Quartal annualisiert um 3,4 Prozent, im Oktober entstanden 165.000 Stellen bei einer Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent.
|Quelle
|Erwartung
|Reuters-Umfrage (101 Ökonomen)
|alle: +25 Basispunkte am 9.12.; 56 sehen danach Ende, 45 mindestens zwei weitere Schritte
|Goldman Sachs (David Mericle)
|Erhöhung im Dezember und im März 2027; erste Senkung erst Dezember 2027
|Renaissance Macro (Neil Dutta)
|vier bis fünf weitere Schritte denkbar; zu straffe Fed 2027 größtes Risiko für US-Aktien
|Reuters-Umfrage PCE-Inflation
|Median 3,5 % für 2026, 2,6 % für 2027
Erwartungen, keine Entscheidungen. Stand der Quellen 10.–17.11.2026.
Quelle: cash-online (10.11. und 17.11.2026), Reuters-Umfrage
Wie wahrscheinlich ist die Erhöhung laut Terminmarkt?
Nach Wallers Rede stieg die vom CME FedWatch Tool ausgewiesene Wahrscheinlichkeit für +25 Basispunkte in einem Bericht auf 96,3 Prozent (vorher 76,3), nach den Inflationsdaten wurden 84,7 Prozent für +25 und 11 Prozent für +50 Basispunkte genannt. Mitte November lag der Wert laut cash-online stellenweise über 95 Prozent. Die Zahlen stammen aus verschiedenen Berichten und sind nicht direkt vergleichbar; tagesaktuelle Werte lagen uns nicht vor.
Was bedeutet die Zinsdebatte für den S&P 500?
Der S&P 500 hat eine volatile Woche hinter sich: Die Vorwoche war laut Deutsche Börse-News die schwächste seit April 2025 (S&P 500 minus 8,6 Prozent). Am Montag sprang der Index um knapp 5 Prozent auf 7.254,81 Punkte (Stand 17:31 Uhr, Deutsche Börse-Widget). Höhere Zinsen drücken tendenziell die Bewertung von Wachstums- und Techaktien, weil künftige Gewinne stärker abgezinst werden. Neil Dutta von Renaissance Macro sieht eine zu straffe Fed als größtes Risiko für US-Aktien 2027; Bill Ackman nannte 2027 gegenüber CNBC dagegen ein mögliches „fantastisches Jahr“, falls Kriege enden und die Inflation sinkt. Dario Perkins (TS Lombard) beziffert KI-bezogene Schulden bis Ende 2027 auf möglicherweise rund 2 Billionen US-Dollar, sieht aber kein systemisches Risiko.
Welche Termine sind jetzt wichtig?
Heute 22:00 Uhr: Rede von Williams. Mittwoch 14:30 Uhr: Konsumausgaben-Preisindex (PCE) für Oktober. Donnerstag: Thanksgiving, US-Börsen geschlossen. 9. Dezember: Fed-Entscheidung mit neuen Projektionen. Am 17. Dezember entscheidet die EZB; die Bank of England hat ihren Leitzins am 5. November von 3,75 auf 4,00 Prozent angehoben.
Häufige Fragen zum Fed-Zinszyklus
Wann entscheidet die Fed über den Leitzins? Am 9. Dezember 2026, nach der Sitzung am 8. und 9. Dezember.
Wie hoch ist der Leitzins in den USA? Nach der Anhebung im September lag die Spanne laut Reuters bei 3,75 bis 4,00 Prozent; ein Schritt im Dezember würde sie auf 4,00 bis 4,25 Prozent bringen.
Was bedeutet eine Zinserhöhung für Aktien? Sie erhöht tendenziell die Finanzierungskosten und senkt die Bewertung zukunftsorientierter Aktien, ob und wie stark sich das zeigt, hängt von Erwartungen und Gewinnen ab.
Wird die Fed 2027 weiter erhöhen? Das ist unter Ökonomen umstritten: 56 von 101 sehen das Ende nach Dezember, 45 erwarten mehr.
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