Die Fed steht vor ihrer zweiten Zinserhöhung in Folge, wenn der Markt recht behält – und der Mittwoch ist der letzte große Datentag davor. Händler setzen laut Yahoo Finance (Stand Dienstagmorgen, 13:22 UTC) zu 95 Prozent auf eine Fed-Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember, zu 5 Prozent auf 50 Basispunkte. Am Mittwoch, 25. November, erscheinen die Revision des US-Wachstums im dritten Quartal und der PCE-Preisindex; am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Der S&P 500 hatte am Montag 4,73 Prozent auf 7.237 Punkte zugelegt, die Futures lagen am Dienstagmorgen laut Yahoo rund 1,3 Prozent im Minus.
Fed-Zinserhöhung im Dezember: PCE und BIP-Revision am Mittwoch – reicht ein Datenpunkt, um die 95 Prozent zu kippen?
Vor Thanksgiving liefert die US-Statistik am Mittwoch die Revision des Q3-Wachstums und die Oktober-Inflationsdaten PCE. Der Markt preist für die Fed-Sitzung am 8./9. Dezember eine Zinserhöhung zu rund 95 Prozent ein. Was Anleger an der Wall Street jetzt wissen müssen.
Welche US-Daten erscheinen vor Thanksgiving?
Laut The Rio Times (24.11.2026) stehen am Mittwoch neben der BIP-Revision für das dritte Quartal auch der Core-PCE, der Gesamt-PCE sowie persönliche Einkommen und Ausgaben an. Die Uhrzeiten nennt die Quelle nicht; US-Statistikämter veröffentlichen solche Daten üblicherweise um 8:30 Uhr New Yorker Zeit (14:30 Uhr MEZ) – für diesen Termin ist das nicht bestätigt. Außerdem läuft eine Auktion für 7-jährige Staatsanleihen.
|Kennzahl
|Erwartung
|Vorwert
|Core-PCE (Vorjahr)
|3,2 %
|3,1 %
|Gesamt-PCE (Vorjahr)
|3,8 %
|3,6 %
|Persönliche Einkommen (Monat)
|0,4 %
|–
|Persönliche Ausgaben (Monat)
|0,4 %
|–
Erwartungswerte laut The Rio Times (24.11.2026, ohne Angabe der Umfrage); Vorwerte (September) laut Fox11 und Babypips vom 29.10.2026.
Quelle: The Rio Times, Fox11, Babypips
Der Core-PCE gilt als bevorzugtes Inflationsmaß der Fed. Im September lag er bei 0,3 Prozent im Monatsvergleich und 3,1 Prozent im Jahresvergleich. Das US-Wachstum im dritten Quartal war in der ersten Schätzung mit 3,4 Prozent annualisiert ausgefallen (zweites Quartal: 2,2 Prozent). Getragen wurde es laut Babypips von Konsumausgaben (+3,8 Prozent), Unternehmensinvestitionen (+12,7 Prozent, vor allem KI-Rechenzentren) und einem Lagerbeitrag von mehr als 1,5 Prozentpunkten.
Warum preist der Markt die Fed-Zinserhöhung im Dezember so hoch ein?
Die Fed hatte ihren Leitzins im September nach über drei Jahren erstmals wieder angehoben (Fox11) und hielt ihn am 28. Oktober bei 3,75 bis 4 Prozent, bei 10 zu 2 Stimmen; zwei Mitglieder wollten sofort erhöhen. Im Protokoll hielten laut The Rio Times fast alle Teilnehmer weitere Anhebungen für wahrscheinlich. Nach dem Rebound vom Montag wetten Händler laut Yahoo auf mindestens zwei weitere Erhöhungen unter Fed-Chef Kevin Warsh. Die nächste Sitzung findet am 8. und 9. Dezember statt.
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag je nach Quelle zwischen 4,92 und 4,95 Prozent (The Rio Times und Yahoo Finance weichen leicht ab).
Was heißt das für S&P 500, Dow Jones und Nasdaq?
Am Montag schlossen der Dow Jones bei 49.595 Punkten (+3,01 Prozent) und die Nasdaq Composite bei 24.090 Punkten (+6,51 Prozent), getrieben von der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang und einer Chip-Rally (Quelle: The Rio Times, Schlusskurse vom 23.11.). Am Dienstagmorgen fielen die Futures auf den S&P 500 laut Yahoo um etwa 1,3 Prozent, die auf die Nasdaq um etwa 2,2 Prozent. Zinssensible Wachstumsaktien und Technologiewerte reagieren erfahrungsgemäß empfindlich auf Zinssignale der Fed; ob und wie stark, hängt von den Zahlen am Mittwoch ab. Die US-Börsen bleiben am Donnerstag (Thanksgiving) geschlossen, am Freitag ist der Handel verkürzt.
Häufige Fragen zur Fed-Zinserhöhung
Wann entscheidet die Fed über den Leitzins? Die nächste Sitzung des Offenmarktausschusses findet am 8. und 9. Dezember 2026 statt.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember? Laut Yahoo Finance (24.11.2026) preisen Händler zu 95 Prozent eine Erhöhung um 25 Basispunkte und zu 5 Prozent um 50 Basispunkte ein.
Was ist der PCE-Index? Der PCE misst die Preisentwicklung der privaten Konsumausgaben in den USA; der Core-PCE klammert Energie und Nahrungsmittel aus und gilt als bevorzugtes Inflationsmaß der Fed.
Sind US-Börsen an Thanksgiving geöffnet? Nein, am Donnerstag, 26. November, bleiben sie geschlossen; am Freitag ist der Handel verkürzt.
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