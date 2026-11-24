Die Fed hatte ihren Leitzins im September nach über drei Jahren erstmals wieder angehoben (Fox11) und hielt ihn am 28. Oktober bei 3,75 bis 4 Prozent, bei 10 zu 2 Stimmen; zwei Mitglieder wollten sofort erhöhen. Im Protokoll hielten laut The Rio Times fast alle Teilnehmer weitere Anhebungen für wahrscheinlich. Nach dem Rebound vom Montag wetten Händler laut Yahoo auf mindestens zwei weitere Erhöhungen unter Fed-Chef Kevin Warsh. Die nächste Sitzung findet am 8. und 9. Dezember statt.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag je nach Quelle zwischen 4,92 und 4,95 Prozent (The Rio Times und Yahoo Finance weichen leicht ab).