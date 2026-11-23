Die Fed-Zinserhöhung im Dezember ist an den Märkten fast beschlossene Sache – offen ist nur das Ausmaß. Laut CME FedWatch ist ein Schritt um 0,25 Prozentpunkte am 9. Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen rund 89 und 99 Prozent eingepreist (je nach Stand; DER AKTIONÄR 22.11., aktiencheck.de 20.11.). Fed-Gouverneur Christopher Waller hat laut CNBC-Bericht sogar 0,5 Punkte gefordert, falls die Notenbank nicht zugleich eine weitere Anhebung im Januar signalisiert. Für die Wall Street kommt das zur Unzeit: Der Nasdaq 100 brach am Freitag um 5,61 Prozent auf 25.028,98 Punkte ein und liegt rund 20 Prozent unter dem Rekord von Anfang Oktober (dpa-AFX).
Fed-Zinserhöhung im Dezember: Markt preist 25 Basispunkte ein, Waller droht mit 50 – Williams spricht heute Abend – Wie viel Zinsangst steckt im Nasdaq 100?
Die Fed hebt laut Terminmärkten am 9. Dezember mit hoher Wahrscheinlichkeit um 0,25 Prozentpunkte an, Notenbanker Waller bringt sogar 0,5 Punkte ins Spiel. Nach dem Crash-Freitag im Nasdaq 100 (minus 5,61 Prozent) entscheiden Williams-Rede, Core-PCE und Thanksgiving-Woche über die Stimmung an der Wall Street.
Die Nachricht
Warum rechnet der Markt mit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember – und wie weit geht sie?
Die Fed hat den Leitzins nach Berichten unter ihrem Chef Kevin Warsh im September auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben und im Oktober unverändert gelassen. Der nächste Zinsentscheid fällt am 9. Dezember. Der Grund für die Straffung ist die hartnäckige Inflation: Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober laut DER AKTIONÄR um 0,4 Prozent zum Vormonat, die Kerninflation um 0,3 Prozent. Für das Core-PCE-Preismaß, das die Fed besonders beachtet, erwarten Volkswirte am Mittwoch rund 3,2 Prozent zum Vorjahr nach 3,1 Prozent.
Waller sagte laut aktiencheck.de-Bericht vom 19. November, er sei „sehr besorgt“ über die Inflation. Berichte über eine noch größere Anhebung um einen Prozentpunkt sind unbestätigt. J.P. Morgan rechnet laut DER AKTIONÄR nach dem Dezember-Schritt mit zwei weiteren Anhebungen. Die Zinserwartungen schwanken: Am Freitag sanken die Renditen zeitweise, die zehnjährige US-Rendite fiel auf 4,91 Prozent, die zweijährige auf 4,62 Prozent (Dow Jones) – Anleger flüchteten in Staatsanleihen.
Hinweis zur Datenlage: Die Wahrscheinlichkeiten laut CME FedWatch schwanken je nach Quelle und Stichtag zwischen rund 89 und 99 Prozent; wir nennen deshalb die Spanne.
Das große Bild
Was heißt die Zinswende für den Nasdaq 100 und die Wall Street – wer verliert, wer hält?
Hohe Zinsen drücken die Bewertung von Wachstumsaktien, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen. Genau das trifft derzeit die Technologiewerte: Am Freitag fiel der S&P 500 um 3,70 Prozent auf 6.910,39 Punkte, der Dow Jones um 1,93 Prozent auf 48.147,33 Punkte (dpa-AFX). Die Nvidia Aktie verlor fast 14 Prozent, nachdem laut Berichten die SEC Bilanzierungspraktiken prüft; AMD büßte 13,2 Prozent ein. Dazu kommen Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen. Ein Analyst nannte laut dpa-AFX die Inflation „über 3 Prozent“ als Grund für weniger Spielraum der Fed.
Der DAX ist weniger tech-lastig, spürt die Zinsangst aber über Kapitalströme: Er schloss am Freitag bei 24.802,78 Punkten (minus 2,6 Prozent) und wurde vorbörslich um 7:21 Uhr bei rund 24.890 Punkten gesehen (IG). Eine Zinserhöhung der Fed macht den Dollar attraktiver; der Euro notierte am Morgen bei rund 1,10 Dollar. Für Anleger heißt das: Je höher die Zinsen, desto stärker rücken Gewinnstabilität und Bilanzqualität in den Fokus.
|Termin
|Uhrzeit
|Was zählt
|Mo 23.11.
|22:00 Uhr
|Rede von New-York-Fed-Präsident John Williams
|Mi 25.11.
|14:30 Uhr
|Core-PCE Oktober, US-BIP (2. Schätzung)
|Mi 25.11.
|20:00 Uhr
|Beige Book der Fed
|Do 26.11.
|ganztägig
|US-Börsen geschlossen (Thanksgiving)
|Mi 9.12.
|–
|Zinsentscheid der Fed (laut Berichten 8./9.12.)
|Do 10.12.
|–
|US-Verbraucherpreise für November
Alle Uhrzeiten in MEZ. US-Börsen am Donnerstag (Thanksgiving) geschlossen, Freitag verkürzt bis 13:00 Uhr New Yorker Zeit.
Quelle: DER AKTIONÄR (22.11.2026), dpa-AFX Wochenvorschau (20.11.2026), Dow Jones Tagesvorschau (23.11.2026)
Häufige Fragen zur Fed-Zinserhöhung
Wann entscheidet die Fed über die nächste Zinserhöhung? Am 9. Dezember 2026. Im Oktober hielt die Fed den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung? Laut CME FedWatch ist eine Anhebung um 0,25 Punkte mit rund 89 bis 99 Prozent eingepreist.
Warum fiel der Nasdaq 100 am Freitag so stark? Er verlor 5,61 Prozent, getrieben von KI-Zweifeln, Nvidia-Meldungen und Zinsangst (dpa-AFX).
Was bedeutet das für den DAX? Der DAX schloss 2,6 Prozent im Minus bei 24.802,78 Punkten; vorbörslich wird eine leichte Erholung erwartet.
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