Die Fed-Zinserhöhung im Dezember ist an den Märkten praktisch gesetzt: Händler setzen laut CME FedWatch auf eine Anhebung um 25 Basispunkte, die Wahrscheinlichkeit lag zuletzt bei 88,6 Prozent, am Montagnachmittag meldete Dow Jones Newswires sogar 96 Prozent. Trotzdem sprang der S&P 500 am Montag um rund 5 Prozent auf 7.255 Punkte – die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze überstrahlte die Zinsangst, die den US-Aktienmarkt zuvor in die schwächste Woche seit April 2025 gedrückt hatte.
Fed-Zinserhöhung im Dezember: Märkte preisen 25 Basispunkte fast fest ein – wie viel Zinsangst steckt nach dem Rebound im S&P 500?
Nach der schwächsten Börsenwoche seit April 2025 springt der S&P 500 am Montag um rund 5 Prozent. Doch die Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember gilt laut Marktpreisen als nahezu sicher. Was Inflation, Leitzins und Verbrauchervertrauen für Aktien, Anleihen und den DAX bedeuten.
Der DAX schloss am Montag laut dpa-AFX (17:46 Uhr) bei 25.337 Punkten, ein Plus von 2,15 Prozent. Für die Börse stellt sich damit die Frage, ob der Rebound belastbar ist, wenn die Fed am 9. Dezember tatsächlich die Zinsen anhebt. Die Fed-Zinserhöhung ist kein Überraschungsmoment mehr, aber die Daten dazwischen entscheiden darüber, wie der Markt sie aufnimmt.
Zinsentscheid
Wie wahrscheinlich ist die Fed-Zinserhöhung im Dezember?
Nach Angaben von cash-online vom 17. November tagt die Fed am 8. und 9. Dezember. Die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 25 Basispunkte stieg laut Medienberichten auf CME-FedWatch-Basis von rund 67 Prozent Anfang November auf zeitweise über 95 Prozent. Trading Economics meldete am 17. November, Zinsfutures preisten mehr als 90 Prozent für eine Anhebung ein und nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für 50 Basispunkte. Zacks nennt zusätzlich eine weitere Anhebung im Januar 2027 als eingepreist. Auch Gouverneur Christopher Waller hielt laut cash-online bei schwachen Oktober-Daten einen größeren Schritt für denkbar, neigte aber zu 25 Basispunkten.
Der Leitzins lag nach der Erhöhung im September laut Reuters (cash.ch, 30.09.2026) bei 3,75 bis 4,00 Prozent. John Williams, Präsident der New Yorker Fed, hatte damals gesagt, eine weitere Anhebung vor Jahresende sei wahrscheinlich angemessen, um die Inflation Richtung 2 Prozent zu drücken. Am Montag stand laut Terminkalender eine weitere Rede von Williams an; Inhalte lagen uns bei Redaktionsschluss nicht belegt vor.
Das große Bild
Warum bleibt die Inflation für Fed und Aktienmarkt so wichtig?
Der Grund für die Zinsangst steckt in den Preisdaten. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober laut cash-online (unter Bezug auf das Bureau of Labor Statistics) um 0,4 Prozent zum Vormonat, die Kernrate um 0,3 Prozent – seit drei Monaten auf diesem Niveau. Eine offizielle Jahresrate gibt es für Oktober wegen fehlender Vergleichsdaten nach dem Shutdown nicht. Die Wirtschaft liefert gleichzeitig gemischte Signale: Der Arbeitsmarkt schuf im Oktober 165.000 Stellen bei einer Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent.
|Indikator
|Aktuell
|Vorwert
|Verbraucherpreise Oktober (zum Vormonat)
|+0,4 %
|–
|Kernrate Verbraucherpreise Oktober
|+0,3 %
|+0,3 % (seit drei Monaten)
|PCE-Inflation September (Jahresrate)
|3,6 %
|–
|Kern-PCE September (Jahresrate)
|3,1 %
|–
|Stellenaufbau Oktober
|165.000
|–
|Arbeitslosenquote Oktober
|4,1 %
|–
|Verbrauchervertrauen Uni Michigan November
|51,5
|48
|Inflationserwartung 1 Jahr
|3,7 %
|4,7 %
|Inflationserwartung 5 Jahre
|3,3 %
|3,5 %
Jahresrate des CPI für Oktober nicht ausgewiesen. Uni-Michigan-Werte: finale November-Umfrage.
Quelle: cash-online (17.11.2026, BLS/BEA); Zacks via Yahoo Finance (22./23.11.2026)
Auffällig ist die Entspannung bei den Erwartungen: Die Inflationserwartung der Verbraucher für ein Jahr fiel laut Zacks von 4,7 auf 3,7 Prozent. Für die Fed ist das ein Pluspunkt, weil gefestigte Erwartungen Zweitrundeneffekte bremsen können. Gleichzeitig bleibt die Teuerung hoch, und Williams nannte im September auch KI-Investitionen als Preistreiber.
Märkte
Was bedeutet die Zinswende für Aktien, Anleihen und DAX?
Höhere Leitzinsen verteuern Kredite und drücken die Bewertung von Wachstumswerten, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen. Das erklärt, warum Technologiewerte auf Zinsangst und KI-Zweifel besonders empfindlich reagierten: Der Nasdaq Composite verlor in der Vorwoche laut Zacks rund 10 Prozent, der S&P 500 rund 8,6 Prozent, der Dow Jones rund 8 Prozent. Am Montag kehrte sich das um: Die Nvidia Aktie stieg laut dpa-AFX um 34 Prozent auf 168,70 US-Dollar, der Nasdaq 100 lag bei 26.768 Punkten (+7,0 Prozent).
Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen lagen am Montag bei rund 4,94 Prozent (Yahoo Finance, gegen 11:30 Uhr New Yorker Zeit) beziehungsweise 4,96 Prozent (Dow Jones Newswires, 15:50 Uhr MEZ). Das macht Anleihen als Alternative zu Aktien attraktiver und belastet vor allem hoch bewertete Papiere. Für den DAX wirkt die Fed über den Dollar, die Weltkonjunktur und die Stimmung bei Exportwerten wie Siemens Aktie und Autoaktien. Eine direkte Prognose für Kurse geben wir nicht ab.
Ausblick
Welche Termine entscheiden jetzt über die Stimmung an der Wall Street?
Dienstag, 24. November: US-Verbrauchervertrauen (Conference Board).
Mittwoch, 25. November: PCE-Inflation für Oktober, zweite BIP-Schätzung für das dritte Quartal, Auftragseingang langlebiger Güter und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.
Donnerstag, 26. November: Thanksgiving, die US-Börsen sind geschlossen; am Freitag endet der Handel um 13:00 Uhr New Yorker Zeit.
8./9. Dezember: Zinsentscheid der Fed.
Die Termine stammen aus einer Wochenvorschau vom 23. November. Der Bericht zur PCE-Inflation gilt als Fed-Lieblingsindikator und liefert den nächsten Test, ob die Zinsangst zurückkehrt.
Häufige Fragen zur Fed-Zinserhöhung
Wann entscheidet die Fed über die nächste Zinserhöhung? Die FOMC-Sitzung findet laut cash-online am 8. und 9. Dezember 2026 statt.
Wie wahrscheinlich ist die Zinserhöhung im Dezember? Laut CME FedWatch (Zacks) lag die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte bei 88,6 Prozent, Dow Jones Newswires nannte am Montag 96 Prozent.
Warum steigen die Aktien trotz Zinsangst? Am Montag trieb vor allem die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze eine Erholung der KI-Werte; die Zinserhöhung gilt zudem als eingepreist.
Was bedeutet die Zinserhöhung für den DAX? Ein direkter Effekt ist nicht belegt. Mögliche Kanäle sind Dollar, Anleiherenditen und die Stimmung bei Exportwerten; das ist eine Einschätzung der Redaktion.
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