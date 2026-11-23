Höhere Leitzinsen verteuern Kredite und drücken die Bewertung von Wachstumswerten, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen. Das erklärt, warum Technologiewerte auf Zinsangst und KI-Zweifel besonders empfindlich reagierten: Der Nasdaq Composite verlor in der Vorwoche laut Zacks rund 10 Prozent, der S&P 500 rund 8,6 Prozent, der Dow Jones rund 8 Prozent. Am Montag kehrte sich das um: Die Nvidia Aktie stieg laut dpa-AFX um 34 Prozent auf 168,70 US-Dollar, der Nasdaq 100 lag bei 26.768 Punkten (+7,0 Prozent).

Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen lagen am Montag bei rund 4,94 Prozent (Yahoo Finance, gegen 11:30 Uhr New Yorker Zeit) beziehungsweise 4,96 Prozent (Dow Jones Newswires, 15:50 Uhr MEZ). Das macht Anleihen als Alternative zu Aktien attraktiver und belastet vor allem hoch bewertete Papiere. Für den DAX wirkt die Fed über den Dollar, die Weltkonjunktur und die Stimmung bei Exportwerten wie Siemens Aktie und Autoaktien. Eine direkte Prognose für Kurse geben wir nicht ab.