Die US-Notenbank steuert auf eine Zinserhöhung am 9. Dezember zu, und die Wall Street hat sie weitgehend eingepreist: Nach den heutigen Daten sehen die Terminmärkte laut CME FedWatch eine Wahrscheinlichkeit von rund 97 Prozent für ein Plus von mindestens 25 Basispunkten. Der S&P 500 fiel am Mittwoch um 15:53 Uhr MEZ (9:53 Uhr New Yorker Zeit) auf 6.995,20 Punkte, ein Minus von rund 2,9 Prozent gegenüber dem Vortagsschluss von 7.201,09 Punkten. Auslöser sind der Ausverkauf bei KI-Werten und die Sorge, dass die Fed bei einem Wachstum von 4,3 Prozent und einer Kerninflation von 3,3 Prozent noch mehr tun muss als erwartet.
Fed-Zinserhöhung im Dezember: Funkstille ab Samstag, Waller will 50 Basispunkte – wie viel Zinsschritt preist die Wall Street ein?
Das US-Wachstum wurde auf 4,3 Prozent revidiert, die Kerninflation liegt bei 3,3 Prozent, und die Fed geht am 9. Dezember in ihre Zinssitzung. Ab dem 28. November schweigen die Notenbanker. Was Anleger am S&P 500 jetzt beobachten.
Steckbrief
- Index
- S&P 500
- Stand 25.11., 15:53 Uhr MEZ
- 6.995,20 Punkte (−2,86 %)
- Schlusskurs 24.11.
- 7.201,09 Punkte
- Leitzins der Fed
- 3,75 bis 4,00 %
Stand: 25.11.2026, Zeitpunkt der Kursangabe: 15:53 Uhr MEZ (9:53 Uhr New Yorker Zeit)
US-Daten vom 25. November
Was sagen BIP, Inflation und Arbeitsmarkt zur Fed-Zinserhöhung?
Die Zahlen des Tages sprechen nicht für eine Pause. Das US-Handelsministerium hat die Wachstumsschätzung für das dritte Quartal auf 4,3 Prozent (annualisiert) angehoben; die erste Schätzung lag bei 3,4 Prozent, Volkswirte hatten im Schnitt mit 3,5 Prozent gerechnet. Getrieben wurde die Revision von Investitionen in Software und geistiges Eigentum sowie vom Konsum von Gütern. Beim Preisindikator PCE für Oktober stieg die Gesamtrate auf 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Vormonat 3,6 Prozent), die Kernrate auf 3,3 Prozent (Erwartung 3,2 Prozent, Vormonat 3,1 Prozent).
Die persönlichen Einkommen legten im Oktober um 0,7 Prozent zu, erwartet waren 0,4 Prozent; die Ausgaben stiegen nominal um 0,3 Prozent. Am Arbeitsmarkt meldeten nur 189.000 Menschen erstmals Arbeitslosenhilfe, Volkswirte hatten 200.000 erwartet. Wegen des Feiertags erschienen die Wochenzahlen bereits am Mittwoch um 15:30 Uhr MEZ.
|Indikator
|Ergebnis
|Erwartung / Vormonat
|BIP Q3, zweite Schätzung
|+4,3 %
|Erste Schätzung 3,4 %, Konsens 3,5 %
|PCE gesamt, Oktober (Vorjahr)
|3,8 %
|Vormonat 3,6 %
|Kern-PCE, Oktober (Vorjahr)
|3,3 %
|Konsens 3,2 %, Vormonat 3,1 %
|Persönliche Einkommen
|+0,7 %
|Konsens +0,4 %
|Erstanträge Arbeitslosenhilfe
|189.000
|Konsens 200.000
Einkommen und Ausgaben laut Sekundärauswertung der BEA-Daten.
Quelle: US-Handelsministerium (BEA), US-Arbeitsministerium, Konsensschätzungen von Volkswirten
Die Fed
Warum schweigt die Fed ab dem 28. November – und wer will mehr als 25 Basispunkte?
Vor jeder Zinssitzung gilt bei der Fed eine Sprechpause: Sie beginnt am 28. November und endet am 10. Dezember. Entschieden wird am 9. Dezember um 14:00 Uhr New Yorker Zeit (20:00 Uhr MEZ); die Pressekonferenz mit Notenbankchef Kevin Warsh folgt um 14:30 Uhr. Der Leitzins liegt derzeit bei 3,75 bis 4,00 Prozent, nach einer Erhöhung im September und einer Pause im Oktober.
Das am 18. November veröffentlichte Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, dass fast alle Mitglieder im Dezember einen Schritt von 25 Basispunkten erwarten; Lisa Cook und Beth Hammack hatten bereits im Oktober für höhere Zinsen gestimmt. Beim Ausmaß gehen die Meinungen auseinander. Fed-Direktor Christopher Waller sagte am 18. November, „you have to go 50 in December“ – er plädiert also für 50 Basispunkte. New-York-Fed-Präsident John Williams hielt dagegen: „I don't think the situation calls for dramatic action.“ Alberto Musalem von der Fed St. Louis hält nach eigener Aussage mehrere Erhöhungen „before the spring of 2027“ für nötig. Auf einen Januar-Schritt setzen die Terminmärkte laut CME FedWatch mit rund 63 Prozent.
Wichtig für die Einordnung: Die Zitate stammen aus der Vorwoche. Neue Aussagen von Fed-Mitgliedern sind wegen der Sprechpause kaum noch zu erwarten, die Daten von heute sind damit der letzte große Impuls vor der Sitzung.
Das große Bild
Was bedeutet die Fed-Zinserhöhung für S&P 500, Nasdaq und Tech-Aktien?
Höhere Zinsen verteuern Kredite und drücken die Bewertung von Wachstumsaktien, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen. Die Nasdaq 100 notierte nach dem Handelsstart zeitweise rund 20 Prozent unter ihrem Rekord; Nvidia Aktie, Intel Aktie und andere Chipwerte standen im Zentrum des Ausverkaufs. Als Einschätzung der Redaktion gilt: Eine Fed, die selbst bei 4,3 Prozent Wachstum noch strafft, erschwert die Finanzierung der KI-Investitionen, die zuletzt stark über Schulden liefen. Belegt ist das für den heutigen Handelstag nicht; die Marktberichte nennen mehrere Treiber gleichzeitig, darunter Zollpläne und Zweifel an den Bewertungen.
Zur Wochenmitte kommt der Kalender dazu: Am Donnerstag, 26. November, bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt. Dünne Umsätze können Kursbewegungen verstärken. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Mittwoch um 16:35 Uhr MEZ bei 4,82 Prozent, nach einem Rückgang um rund sieben Basispunkte.
Termine
Welche Termine zählen bis zur Fed-Entscheidung?
26.11.: Thanksgiving, US-Börsen geschlossen.
27.11.: verkürzte Handelszeit an der Wall Street.
28.11.: Beginn der Sprechpause der Fed-Mitglieder.
8./9.12.: Sitzung der Fed, Entscheidung am 9.12. um 20:00 Uhr MEZ, Pressekonferenz mit Kevin Warsh.
Häufige Fragen zur Fed-Zinserhöhung
Wann entscheidet die Fed über die nächste Zinserhöhung? Die Entscheidung fällt am 9. Dezember 2026 um 14:00 Uhr New Yorker Zeit, das ist 20:00 Uhr MEZ.
Wie wahrscheinlich ist eine Zinserhöhung im Dezember? Nach CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit für ein Plus von mindestens 25 Basispunkten am 25. November bei rund 97 Prozent.
Warum sprechen Fed-Mitglieder ab dem 28. November nicht mehr öffentlich? Vor jeder Zinssitzung gilt eine Sprechpause, die am 10. Dezember endet.
Was heißt das für den S&P 500? Eine belegte Prognose gibt es nicht; Anleger beobachten Inflationsdaten, Anleiherenditen und die Reaktion der Technologiewerte.
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