Die Zahlen des Tages sprechen nicht für eine Pause. Das US-Handelsministerium hat die Wachstumsschätzung für das dritte Quartal auf 4,3 Prozent (annualisiert) angehoben; die erste Schätzung lag bei 3,4 Prozent, Volkswirte hatten im Schnitt mit 3,5 Prozent gerechnet. Getrieben wurde die Revision von Investitionen in Software und geistiges Eigentum sowie vom Konsum von Gütern. Beim Preisindikator PCE für Oktober stieg die Gesamtrate auf 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Vormonat 3,6 Prozent), die Kernrate auf 3,3 Prozent (Erwartung 3,2 Prozent, Vormonat 3,1 Prozent).

Die persönlichen Einkommen legten im Oktober um 0,7 Prozent zu, erwartet waren 0,4 Prozent; die Ausgaben stiegen nominal um 0,3 Prozent. Am Arbeitsmarkt meldeten nur 189.000 Menschen erstmals Arbeitslosenhilfe, Volkswirte hatten 200.000 erwartet. Wegen des Feiertags erschienen die Wochenzahlen bereits am Mittwoch um 15:30 Uhr MEZ.