Die US-Notenbank Federal Reserve steuert auf eine Zinserhöhung zu: Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung um 25 Basispunkte am 9. Dezember bei rund 96%, die für 50 Basispunkte bei etwa 4%. Der Leitzins steht bei 3,75% bis 4,00%. Offen ist vor allem die Größe des Schritts und ob schon im Januar der nächste folgt.
Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember: Der Markt preist 96% ein - Was bedeutet das für Deutsche Bank, Commerzbank und Vonovia?
Die Frage ist nicht mehr, ob die Fed am 9. Dezember die Zinsen anhebt, sondern wie stark. Der Markt rechnet laut CME FedWatch zu rund 96% mit 25 Basispunkten. Was das für Anleihen, Börsen und Aktien wie Deutsche Bank, Commerzbank und Vonovia heißt.
Die Fed
Der Kurs ist abgesteckt
Die Fed unter ihrem Vorsitzenden Kevin Warsh hatte die Zinsen am 16. September erstmals seit Juli 2023 angehoben und am 28. Oktober mit 10 zu 2 Stimmen gehalten. Zwei Mitglieder hatten damals für eine weitere Erhöhung gestimmt. Das Protokoll der Oktober-Sitzung, das am 18. November erschien, zeigt: Fast alle Teilnehmer halten weitere Erhöhungen für wahrscheinlich angemessen. Einige wenige beschrieben die Oktober-Entscheidung als knapp.
Mehrere Notenbanker haben sich in den vergangenen Tagen zu Wort gemeldet. Gouverneur Christopher Waller brachte eine Anhebung um 50 Basispunkte ins Spiel, falls die Inflation weiter überrascht. Dallas-Fed-Präsident Lorie Logan sieht mindestens zwei weitere Erhöhungen, beginnend im Dezember. John Williams von der New York Fed schloss dagegen am 17. November ein dramatisches Vorgehen aus.
Ich erwarte mehrere Zinserhöhungen vor dem Frühjahr 2027.
Politischer Gegenwind kommt aus Washington: US-Finanzminister Scott Bessent warnte am 22. November im Sender CBS, die Fed könne mit einer Überstraffung einen Fehler machen. Ein Kurswechsel des Offenmarktausschusses ist daraus bislang nicht erkennbar.
Marktreaktion
Renditen, Dollar und Börsen unter Druck
Die Börsen haben die Zinswende bereits verdaut, aber nicht verkraftet. In der Woche bis zum 20. November verloren Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq zwischen 8% und 10%, der Volatilitätsindex VIX stieg zeitweise auf 40. Die Rendite der zweijährigen US-Anleihe stieg am 23. November auf rund 4,69%, die der zehnjährigen liegt aktuell bei etwa 4,87%. Der Dollar markierte ein 20-Monats-Hoch, EUR/USD fiel auf rund 1,09.
|Messgröße
|Stand
|Rendite zweijährige US-Anleihe
|4,63%
|Rendite zehnjährige US-Anleihe
|4,87%
|Rendite dreißigjährige US-Anleihe
|5,27%
|EUR/USD
|rund 1,095
Stand: Mittwochmorgen, 25. November 2026.
Quelle: CNBC, FXStreet
Aktienbezug
Deutsche Bank, Commerzbank, Vonovia: Gewinner und Verlierer
Höhere Zinsen wirken wie ein Scheidewasser: Banken können ihre Zinsmargen ausweiten, zinsabhängige Immobilienwerte geraten unter Bewertungsdruck. Dennoch fielen auch Bankaktien zuletzt mit dem allgemeinen Risikoabbau.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Einordnung
|Deutsche Bank
|rund 30,13 Euro
|rund -1,3%
|Zinsmargen, aber Risikoabbau
|Commerzbank
|35,55 Euro
|-3,11%
|Aktienrückkauf von 1,2 Mrd. Euro abgeschlossen
|Vonovia
|rund 16,81 Euro
|-25,6% seit Jahresbeginn
|Zinssensitiv, Kursziele gesenkt
Kurse laut Handelsschluss 24. November 2026, Vonovia Schluss 20. November.
Quelle: Finanzen.ch, Boerse.de, Finanztrends
Vonovia ist der klarste Verlierer steigender Zinsen im DAX. Höhere Renditen verteuern die Finanzierung und drücken die Immobilienbewertungen. Die DZ Bank senkte ihren fairen Wert zuletzt auf 22,70 Euro, die Deutsche Bank das Kursziel auf 20 Euro.
Deutsche Bank und Commerzbank profitieren grundsätzlich vom höheren Zinsniveau über steigende Nettozinserträge. Aktuell überlagert aber der Risikoabbau an den Märkten diesen Effekt. Die Commerzbank schloss am Dienstag einen Aktienrückkauf über 1,2 Milliarden Euro ab.
Termine
Das steht bis zum 9. Dezember an
25. November, 14:30 Uhr MEZ: US-BIP (zweite Schätzung) und PCE-Inflation für Oktober
26. November: Thanksgiving, US-Börsen geschlossen
4. Dezember: US-Arbeitsmarktbericht für November
8. und 9. Dezember: FOMC-Sitzung, Entscheidung am 9. Dezember um 20:00 Uhr MEZ
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.