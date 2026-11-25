Die Fed unter ihrem Vorsitzenden Kevin Warsh hatte die Zinsen am 16. September erstmals seit Juli 2023 angehoben und am 28. Oktober mit 10 zu 2 Stimmen gehalten. Zwei Mitglieder hatten damals für eine weitere Erhöhung gestimmt. Das Protokoll der Oktober-Sitzung, das am 18. November erschien, zeigt: Fast alle Teilnehmer halten weitere Erhöhungen für wahrscheinlich angemessen. Einige wenige beschrieben die Oktober-Entscheidung als knapp.

Mehrere Notenbanker haben sich in den vergangenen Tagen zu Wort gemeldet. Gouverneur Christopher Waller brachte eine Anhebung um 50 Basispunkte ins Spiel, falls die Inflation weiter überrascht. Dallas-Fed-Präsident Lorie Logan sieht mindestens zwei weitere Erhöhungen, beginnend im Dezember. John Williams von der New York Fed schloss dagegen am 17. November ein dramatisches Vorgehen aus.