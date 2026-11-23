Darüber hinaus stünden die Stimmungsindikatoren der Europäischen Kommission (ESI) auf dem Datenkalender. Ähnlich wie bei den PMIs habe sich die Stimmung in der Industrie zuletzt verbessert, während die Dynamik im Dienstleistungssektor vergleichsweise verhalten ausgefallen sei. Dieses Muster dürfte sich nach Einschätzung der RBI auch im November fortgesetzt haben. Die RBI prognostiziere einen Anstieg des Industrievertrauens von -3,4 auf -3,1 Punkte, während beim Dienstleistungsvertrauen ein Rückgang von 5,3 auf 5,0 Punkte wahrscheinlich erscheine. Das Wirtschaftsvertrauen könnte vor diesem Hintergrund von 96,9 auf 97,2 Punkte zulegen. Die bisherige Entwicklung der Stimmungsindikatoren im vierten Quartal deute darauf hin, dass sich die Konjunktur der Eurozone auch zum Jahresende von ihrer widerstandsfähigen Seite gezeigt haben dürfte.