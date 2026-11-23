In der Eurozone stehen diese Woche vor allem Vorlaufindikatoren für November im Fokus, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
FED und EZB vor brisanten Zinsentscheidungen
Inflationsschock, Konjunkturhoffnung und Machtpoker um Europas Geldpolitik
Eurozone: Konjunkturindikatoren dürften weiterhin auf Wachstum hindeuten
Das Highlight stellten dabei die PMI-Schnellschätzungen dar. Trotz eines leichten Rückgangs im Oktober seien die Einkaufsmanagerindices (PMIs) für die Eurozone bis zuletzt auf einem klar expansiven Niveau geblieben. Den Prognosen der Raiffeisen Bank International (RBI) zufolge dürfte sich daran auch im November nichts ändern. Die RBI rechne mit einem leichten Anstieg des Industrie-PMI von 52,7 auf 52,9 Punkte und einem marginalen Rückgang des Dienstleistungs-PMI von 51,4 auf 51,2 Punkte. Auf Länderebene dürfte sich das zuletzt beobachtete Muster einer positiven Dynamik in Deutschland und einer negativen Entwicklung in Frankreich weiter verfestigen.
Auch die anstehenden ifo-Indizes dürften die positive Entwicklung der Stimmungslage in Deutschland widerspiegeln. Die RBI erwarte einen Anstieg der Erwartungskomponente von 91,6 auf 92,3 Punkte sowie eine Verbesserung der Einschätzung der aktuellen Geschäftslage von 88,8 auf 89,0 Punkte. Für das ifo-Geschäftsklima würde dies einen Anstieg von 90,2 auf 90,7 Punkte bedeuten.
Darüber hinaus stünden die Stimmungsindikatoren der Europäischen Kommission (ESI) auf dem Datenkalender. Ähnlich wie bei den PMIs habe sich die Stimmung in der Industrie zuletzt verbessert, während die Dynamik im Dienstleistungssektor vergleichsweise verhalten ausgefallen sei. Dieses Muster dürfte sich nach Einschätzung der RBI auch im November fortgesetzt haben. Die RBI prognostiziere einen Anstieg des Industrievertrauens von -3,4 auf -3,1 Punkte, während beim Dienstleistungsvertrauen ein Rückgang von 5,3 auf 5,0 Punkte wahrscheinlich erscheine. Das Wirtschaftsvertrauen könnte vor diesem Hintergrund von 96,9 auf 97,2 Punkte zulegen. Die bisherige Entwicklung der Stimmungsindikatoren im vierten Quartal deute darauf hin, dass sich die Konjunktur der Eurozone auch zum Jahresende von ihrer widerstandsfähigen Seite gezeigt haben dürfte.
USA: Robuste Konjunktur und anhaltende Inflationsrisiken
In den USA hätten die Einkaufsmanagerindizes zuletzt mit 54,9 Punkten in der Industrie und 56,1 Punkten im Dienstleistungssektor nochmals deutlich über den entsprechenden Werten der Eurozone gelegen. Dieser Vorsprung dürfte nach Einschätzung der RBI auch im November Bestand haben. Die US-Konjunktur befinde sich auf einem guten Weg, auch im vierten Quartal kräftig zuzulegen. Der Nowcast der Atlanta Fed liege aktuell bei einem annualisierten Quartalswachstum von 3,2 Prozent.
Die anstehenden PCE-Inflationsdaten für Oktober dürften gleichzeitig die weiterhin bestehenden Inflationsrisiken in den USA unterstreichen. Nachdem bereits veröffentlichte Verbraucherpreis- und Erzeugerpreisdaten auf einen anhaltenden und breiter werdenden Inflationsdruck hingedeutet hätten, stelle sich nach Einschätzung der RBI weniger die Frage, ob sich diese Entwicklung auch in den PCE-Daten niederschlagen werde, sondern vielmehr, wie stark der entsprechende Effekt ausfallen dürfte.
Anleihemärkte: Sinkende Renditen trotz restriktiver Zinserwartungen
Die Renditen wichtiger Staatsanleihen seien in der zurückliegenden Woche gesunken. US-Staatsanleihen hätten dabei die Richtung vorgegeben und Renditerückgänge von mehr als zehn Basispunkten verzeichnet. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liege allerdings weiterhin bei rund 5 Prozent.
Der Rückgang der Ölpreise, wobei Brent-Rohöl bei knapp 90 US-Dollar je Barrel notiere, dürfte eine wesentliche Rolle gespielt haben, da gleichzeitig auch die Inflationserwartungen gesunken seien. Die RBI halte das aktuelle Ölpreisniveau allerdings kaum für mit den fundamentalen Marktbedingungen vereinbar, da geopolitische Risikoprämien inzwischen vollständig ausgepreist worden seien. Angesichts der begrenzten geopolitischen Fortschritte im Nahen Osten erscheine diese Entwicklung aus Sicht der RBI bemerkenswert und möglicherweise nicht nachhaltig.
Mit Blick auf die Zentralbanken hätten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen nach den jeweiligen Märzsitzungen nachgelassen und damit den Abwärtsdruck auf die Renditekurven verstärkt. Der kurzfristig restriktive geldpolitische Ausblick, der insbesondere durch die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten für Oktober geprägt worden sei, bleibe jedoch bestehen.
Zinserhöhungen im Dezember und Januar stellten nach Einschätzung der RBI weiterhin das eindeutige Basisszenario an den Finanzmärkten dar. Darüber hinaus bestehe das Risiko, dass die US-Notenbank FED auch im März erneut an der Zinsschraube drehen könnte. Die RBI halte diese Marktpositionierung für plausibel.
Die Markterwartungen hinsichtlich der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hätten sich in der vergangenen Woche hingegen kaum verändert. Eine Zinserhöhung im Dezember sei bereits vollständig eingepreist, während die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Zinsschritts im März bei mehr als 50 Prozent liege.
FED und EZB: Sitzungsprotokolle könnten neue Hinweise liefern
Darüber hinaus stehe die Veröffentlichung wichtiger Sitzungsprotokolle der Zentralbanken im Mittelpunkt des Marktinteresses. Während in der laufenden Woche bereits das Protokoll der FED veröffentlicht worden sei, dürfte die EZB in der kommenden Woche folgen. Das FED-Protokoll habe bestätigt, dass die restriktive geldpolitische Haltung innerhalb der US-Notenbank breiter verankert sei, als es die Positionen der beiden abweichenden Mitglieder bei der Oktober-Sitzung zunächst hätten vermuten lassen. Damit sei der falkenhafte Ausblick auf eine mögliche Serie weiterer Zinserhöhungen zusätzlich untermauert worden.
Die Protokolle der EZB dürften insbesondere Aufschluss über die internen Diskussionen zur Volatilität am französischen Anleihemarkt geben. Die EZB-Sitzung im Oktober habe hinsichtlich der Entwicklung französischer Staatsanleihen (OATs) kaum Orientierung geboten. Es sei jedoch davon auszugehen, dass der EZB-Rat dieses Thema ausführlicher diskutiert habe. Von besonderem Interesse dürfte deshalb sein, ob einzelne Ratsmitglieder eine verbale Intervention zur Stabilisierung des französischen Anleihemarktes für erforderlich gehalten hätten. Darüber hinaus könnte das Protokoll Hinweise darauf liefern, ob innerhalb des EZB-Rates über eine mögliche Erhöhung der Mindestreservequote diskutiert worden sei.
EZB-Nachfolge: De Cos könnte Lagarde beerben
In der vergangenen Woche habe es zudem wichtige Neuigkeiten im Rennen um die Nachfolge an der Spitze der Europäischen Zentralbank gegeben. Frankreich und Deutschland schienen nach den vorliegenden Informationen beide eine Kandidatur von Pablo Hernández de Cos als Nachfolger von Christine Lagarde im Amt des EZB-Präsidenten zu unterstützen. Gleichzeitig habe Deutschland Markus Brunnermeier für das Amt des EZB-Chefvolkswirts nominiert. Dies dürfte nach Einschätzung der RBI den Weg für eine französische Nachfolge von Isabel Schnabel auf dem für Marktoperationen zuständigen Direktoriumsposten ebnen.
Die Kombination aus einem spanischen EZB-Präsidenten und einem französischen Direktoriumsmitglied mit Zuständigkeit für Marktoperationen könnte aus Sicht der RBI als vergleichsweise taubenhaftes Ergebnis der personellen Neuordnung interpretiert werden. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die schwierige Phase, die dem französischen Staatsanleihemarkt im Jahr 2027 bevorstehen könnte.
Die RBI charakterisiere Pablo Hernández de Cos als ausgesprochen konsensorientierten Kandidaten. Eine alternative Konstellation mit Klaas Knot als EZB-Präsident und einer deutschen Besetzung des bisherigen Direktoriumspostens von Isabel Schnabel hätte dagegen vermutlich einen deutlich falkenhafteren und möglicherweise stärker normativ geprägten geldpolitischen Kurs signalisiert. Sollten sich die aktuellen Gerüchte bestätigen, was die RBI für wahrscheinlich halte, dürfte die anstehende personelle Neuordnung an der EZB-Spitze in den kommenden Wochen kaum zu einer zusätzlichen Quelle von Marktvolatilität werden.
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