Die Zinswende ist kein US-Thema allein. Südkoreas Notenbank hat am Donnerstag den Leitzins um 0,25 Punkte auf 3,25 Prozent angehoben (dritte Erhöhung des Jahres); in Japan mahnte Notenbankmitglied Naoki Tamura rasche Zinsanhebungen an, bis der Leitzins ein neutrales Niveau erreicht. In Europa wird über eine EZB-Erhöhung am 17. Dezember spekuliert; das EZB-Protokoll erscheint heute um 13:30 Uhr.

Für Tech-Aktien und die Nvidia Aktie heißt das: Wenn die Notenbank nicht mit Zinssenkungen einspringt, müssen Bewertungen allein vom Gewinnwachstum getragen werden. Der DAX profitierte am Donnerstag von der Erholung am späten Mittwoch und von Kaufimpulsen in Asien; Marktberichte warnen zugleich, dass eine Erholung an einem US-Feiertag mit dünnen Umsätzen wenig belastbar sei. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.