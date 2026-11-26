Wall Street schläft heute – die Debatte um die Fed nicht. Nach einem wilden Mittwoch, an dem die Nasdaq 100 zeitweise fast 5 Prozent verlor und dann mit minus 0,64 Prozent bei 26.046,90 Punkten schloss, fragt sich der Markt, ob die Notenbank bei Börsenturbulenzen eingreift. Die Antwort der Daten ist unbequem: Die Kerninflation steigt, die Fed hat eine Zinserhöhung für den 9. Dezember so gut wie eingepreist. Für den DAX, der am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten schloss und am Donnerstag um 08:43 Uhr bei 25.200,93 Punkten notierte, bleibt die Fed damit der wichtigste Taktgeber – bei geschlossenen US-Börsen.
Fed-Put: Der Markt testet die Notenbank – fängt die Fed den KI-Ausverkauf diesmal nicht auf?
Nach dem Absturz der Nasdaq und einer hartnäckigen Kerninflation fragen sich Anleger, ob die Fed im Zweifel die Börse stützt. Die Daten sprechen für eine Zinserhöhung im Dezember. Was das für DAX, Nvidia Aktie und die Tech-Werte bedeutet.
Der Hintergrund
Was ist der Fed-Put – und warum glaubt der Markt weniger daran?
Als „Fed-Put“ bezeichnen Marktteilnehmer die Erwartung, dass die US-Notenbank bei kräftigen Kursverlusten mit niedrigeren Zinsen oder Liquidität gegensteuert. Bradford Smith von Janus Henderson schrieb nach den jüngsten PCE-Daten, die US-Wirtschaft sei robust, die Kerninflation steige weiter, und es gebe Sorgen um die Stabilität des KI-Ausbaus – der Markt teste damit den Fed-Put (Dow Jones Newswires, 26.11., 09:03 Uhr).
Die Zahlen stützen diese Sicht: Der Preisindex PCE stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, die Kernrate auf 3,3 Prozent und damit stärker als die erwarteten 3,2 Prozent (wallstreet-online). Das Beige Book der Fed meldete anhaltenden Preisdruck bei leicht steigender Beschäftigung; die Daten reichen bis zum 16. November. Der nächste Zinsentscheid des Offenmarktausschusses FOMC steht am 9. Dezember an.
Am Markt gilt eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte im Dezember als nahezu sicher: Marktberichte nennen eine eingepreiste Wahrscheinlichkeit von rund 98 Prozent. Bis Mitte 2027 sind nach LSEG-Daten Erhöhungen von insgesamt 69 Basispunkten eingepreist. Die Société Générale rechnet mit weniger – insgesamt 50 Basispunkte in den Jahren 2026 und 2027 (Dow Jones Newswires).
|Index/Wert
|Schlusskurs
|Veränderung
|Dow Jones
|50.182,95
|+0,33 %
|S&P 500
|7.182,78
|-0,25 %
|Nasdaq 100
|26.046,90
|-0,64 %
|Nvidia Aktie
|149,30 USD
|-3,9 %
|Rendite 10-jährige US-Anleihe
|4,864 %
|-0,04 Prozentpunkte
Schlusskurse vom 25.11.2026 (New Yorker Zeit); am 26.11. sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird verkürzt gehandelt (Schluss 19:00 Uhr MEZ).
Quelle: dpa-AFX, wallstreet-online, onvista (26.11.2026)
Das große Bild
Was bedeutet das für DAX, Nvidia Aktie und Tech-Aktien – und für die Zinswende weltweit?
Die Zinswende ist kein US-Thema allein. Südkoreas Notenbank hat am Donnerstag den Leitzins um 0,25 Punkte auf 3,25 Prozent angehoben (dritte Erhöhung des Jahres); in Japan mahnte Notenbankmitglied Naoki Tamura rasche Zinsanhebungen an, bis der Leitzins ein neutrales Niveau erreicht. In Europa wird über eine EZB-Erhöhung am 17. Dezember spekuliert; das EZB-Protokoll erscheint heute um 13:30 Uhr.
Für Tech-Aktien und die Nvidia Aktie heißt das: Wenn die Notenbank nicht mit Zinssenkungen einspringt, müssen Bewertungen allein vom Gewinnwachstum getragen werden. Der DAX profitierte am Donnerstag von der Erholung am späten Mittwoch und von Kaufimpulsen in Asien; Marktberichte warnen zugleich, dass eine Erholung an einem US-Feiertag mit dünnen Umsätzen wenig belastbar sei. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Was Anleger beobachten
Welche Termine sind jetzt wichtig – und wann kommt die Fed-Entscheidung?
26.11., 13:30 Uhr: EZB-Protokoll der Oktober-Sitzung.
27.11.: verkürzter US-Handel nach Thanksgiving (Schluss 19:00 Uhr MEZ), Arbeitsmarktzahlen aus Deutschland.
9.12.: FOMC-Zinsentscheid.
17.12.: EZB-Zinsentscheid.
Häufige Fragen zum Fed-Put und zur Zinserhöhung
Was bedeutet Fed-Put?
Die Erwartung, dass die US-Notenbank bei starken Kursverlusten mit lockerer Geldpolitik stützt. Marktteilnehmer testen derzeit, ob das noch gilt.
Wird die Fed im Dezember die Zinsen erhöhen?
Am Markt gilt eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte als nahezu sicher (rund 98 Prozent). Die Entscheidung fällt am 9. Dezember.
Was heißt das für den DAX?
Der DAX schloss am 25.11. bei 24.702,13 Punkten (minus 1,26 Prozent) und lag am 26.11. um 08:43 Uhr bei 25.200,93 Punkten. Die Richtung hängt stark von US-Zinsen und Tech-Werten ab.
Warum ist die Nvidia Aktie betroffen?
Hohe Zinsen belasten die Bewertung von Wachstumswerten. Nvidia verlor am Mittwoch 3,9 Prozent auf 149,30 US-Dollar.
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