Präsident Trump will Cook aus wichtigem Grund aus dem Board der Federal Reserve entfernen; Hintergrund sind Vorwürfe zu angeblich falschen Angaben in Hypothekenunterlagen aus dem Jahr 2021, die Cook zurückweist (Cash., 03.11.2026). Der Supreme Court lehnte am 29. Juni 2026 mit 5 zu 4 Stimmen Trumps Eilantrag ab, Cook sofort zu entfernen, weil ihr vor der Entlassung kein rechtliches Gehör gewährt worden war. Cook bleibt im Amt, solange das Verfahren läuft. Das Weiße Haus setzte daraufhin einen dreiköpfigen Ausschuss unter anderem mit Kevin Hassett ein, der die Anhörung durchführt.

Cooks Anwalt Abbe Lowell erklärte laut Dow Jones in einem Brief vom 16. November, sie werde nicht teilnehmen, solange die Regierung keinen hochrangigen Wirtschaftsberater aus dem Gremium abzieht und die Regeln zur Offenlegung von Beweisen ändert. Das Weiße Haus hatte die Anhörung als fair bezeichnet (Yahoo Finance, zitiert nach aktiencheck.de vom 17.11.2026).