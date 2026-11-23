Eine Notenbankerin, die der Präsident loswerden will, plädiert für höhere Zinsen: Fed-Gouverneurin Lisa Cook sprach sich am Freitag für weitere Zinserhöhungen aus und äußerte sich besorgt über die Inflation (Reuters via Business Recorder, 23.11.2026). Gleichzeitig läuft das Verfahren zu ihrer Entlassung: Die Anhörung im Weißen Haus ist für den 14. Dezember angesetzt, Cooks Anwalt hat angekündigt, dass sie nicht teilnimmt (Dow Jones, 17.11.2026). Für die Fed-Unabhängigkeit und damit für Dollar, US-Anleihen und den S&P 500 ist das ein Risikothema; der Markt preist für die Fed-Sitzung am 9. Dezember eine Zinserhöhung mit etwa 93 Prozent ein.
Fed-Gouverneurin Lisa Cook: Für weitere Zinserhöhungen - und vor der Entlassungs-Anhörung am 14. Dezember - Wie viel Fed-Unabhängigkeit steckt im Dollar und im S&P 500?
Lisa Cook, die Trump aus dem Fed-Board entfernen will, hat sich am Freitag für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen. Den Anhörungstermin am 14. Dezember will sie boykottieren; der Markt preist am 9. Dezember eine Anhebung mit rund 93 Prozent ein.
Der Stand
Worum geht es im Fall Lisa Cook?
Präsident Trump will Cook aus wichtigem Grund aus dem Board der Federal Reserve entfernen; Hintergrund sind Vorwürfe zu angeblich falschen Angaben in Hypothekenunterlagen aus dem Jahr 2021, die Cook zurückweist (Cash., 03.11.2026). Der Supreme Court lehnte am 29. Juni 2026 mit 5 zu 4 Stimmen Trumps Eilantrag ab, Cook sofort zu entfernen, weil ihr vor der Entlassung kein rechtliches Gehör gewährt worden war. Cook bleibt im Amt, solange das Verfahren läuft. Das Weiße Haus setzte daraufhin einen dreiköpfigen Ausschuss unter anderem mit Kevin Hassett ein, der die Anhörung durchführt.
Cooks Anwalt Abbe Lowell erklärte laut Dow Jones in einem Brief vom 16. November, sie werde nicht teilnehmen, solange die Regierung keinen hochrangigen Wirtschaftsberater aus dem Gremium abzieht und die Regeln zur Offenlegung von Beweisen ändert. Das Weiße Haus hatte die Anhörung als fair bezeichnet (Yahoo Finance, zitiert nach aktiencheck.de vom 17.11.2026).
Geldpolitik
Wie stimmt Cook in der Zinsfrage?
Die Fed beließ den Leitzins am 28. Oktober im Korridor von 3,75 bis 4,00 Prozent, mit 10 zu 2 Stimmen. Cook und Beth Hammack wollten sofort um 0,25 Prozentpunkte anheben (Cash., 23.11.2026, 06:40 Uhr). Die Fed steht seit dem 22. Mai 2026 unter Vorsitz von Kevin Warsh. Für den 9. Dezember erwartet Citi eine Anhebung um 25 Basispunkte; die Verkündung ist für 14 Uhr US-Ostküstenzeit angesetzt, danach folgt eine Pressekonferenz.
|Datum
|Ereignis
|28. Oktober 2026
|Fed hält die Zinsen, 10:2; Cook und Hammack für eine Anhebung
|16. November 2026
|Cooks Anwalt erklärt Fernbleiben von der Anhörung
|20. November 2026
|Cook spricht sich für weitere Zinserhöhungen aus
|25. November 2026
|PCE-Preisindex der USA
|9. Dezember 2026
|Fed-Zinsentscheid, Verkündung 14 Uhr US-Ostküstenzeit
|14. Dezember 2026
|Anhörung im Weißen Haus
Termine laut Berichten; Angaben der Quellen zum Fed-Termin (8./9. oder 9./10. Dezember) weichen teilweise ab.
Quelle: Cash., Dow Jones, aktiencheck.de
Märkte
Was bedeutet der Fall Cook für Dollar, Anleihen und Aktien?
Nach Einschätzung von Marktbeobachtern, zitiert von Cash., könnte eine Entlassung Cooks einen schwächeren Dollar und steigende langfristige Renditen auslösen, weil Investoren eine geringere Unabhängigkeit der Fed einpreisen. TD Cowen schätzte laut Cash. die Chance, dass Trump Cook entmachten kann, auf rund 25 Prozent. Nach Angaben von Cash. hat der Markt dieses Risiko bereits größtenteils eingepreist. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Montag zur Wall-Street-Eröffnung bei etwa 4,97 Prozent (JournalArta, 15:42 Uhr MEZ). Der S&P 500 eröffnete 3,9 Prozent höher bei rund 7.181 Punkten, der Rebound überlagert das Thema derzeit. Eine Kursprognose geben wir nicht ab.
FAQ
Häufige Fragen zu Lisa Cook und der Fed
Wer ist Lisa Cook?
Gouverneurin im Board der Federal Reserve, die Trump entfernen will; sie bleibt bis zur Klärung im Amt.
Wann ist die Anhörung?
Am 14. Dezember 2026 im Weißen Haus; Cooks Anwalt hat das Fernbleiben angekündigt.
Wird die Fed im Dezember die Zinsen erhöhen?
Der Markt preist eine Anhebung um 25 Basispunkte am 9. Dezember mit rund 93 Prozent ein.
Was bedeutet das für Aktien und Dollar?
Eine geringere Fed-Unabhängigkeit gilt als Risiko für Dollar und Anleihen; ein Kurseffekt auf einzelne Aktien ist nicht belegt.
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