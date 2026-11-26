Fast-Retailing-Aktie unter den Nikkei-225-Verlierern: Uniqlo-Mutter gibt nach

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Fast-Retailing-Aktie gehört am Donnerstag zu den Verlierern im Nikkei 225. Der Uniqlo-Konzern, im Index ein Schwergewicht, fällt gegen den Markttrend.

Die Fast-Retailing-Aktie zählt am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Verlierern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 481,30 Euro, ein Minus von 3,28 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Der Leitindex schloss in Tokio dagegen 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. Die Gründe Schwergewicht ohne eigene Nachricht Fast Retailing, der Mutterkonzern der Modekette Uniqlo, gehört zu den am höchsten gewichteten Werten im Nikkei 225. Eine eigene Unternehmensmeldung lag nicht vor. Der Rückgang fällt in einen Tag, an dem Anleger Geld aus defensiven und Konsumwerten in KI- und Chipwerte umschichteten. Laut Reuters stiegen 185 der 225 Indexwerte, 38 fielen. Fast-Retailing-Aktie in Frankfurt am Morgen -3,28 % Kurs (26.11.2026) 481,30 € Nikkei-Werte im Minus 38 von 225 Quelle : comdirect, Reuters Was die Anleger beschäftigt Neue US-Zollpläne gegen 14 Handelspartner, auch Japan, belasten internationale Händler.

Der Konzern verliert relativ zu Chipwerten, die den Markt tragen. Der Nikkei 225 Verlierer Fast Retailing zeigt, dass der Index von wenigen Technologiewerten getrieben wird. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: ISIN JP3802300008, WKN 922868, Tokioter Symbol 9983, Frankfurter Symbol FR7, US-Symbol FRCOY.

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