FACC Q3-Preview: Starkes Umsatzquartal erwartet - EBIT-Schätzung leicht auf Guidance-Mitte gesenkt

Fazit: Die Aktie habe seit dem Hoch im Juli ca. 33% verloren und preise die Airbus-Sorgen aus Hidirs Sicht deutlich stärker ein, als sie sich in den Zahlen von FACC niederschlagen würden. Das Q3 dürfte mit ca. 27% Umsatzwachstum und einem mehr als vervierfachten EBIT die operative Dynamik bestätigen. Bei einem KGV von 13,0x für 2026e und 10,1x für 2027e bestätige Hidir sein Rating "kaufen" mit einem Kursziel von 22,00 EUR (DCF, Kurspotenzial 67%). (Analyse vom 05.11.2026)