Mustafa Hidir, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker: 1FC) weiterhin zu kaufen.
FACC Q3-Preview: Starkes Umsatzquartal erwartet - EBIT-Schätzung leicht auf Guidance-Mitte gesenkt
Montega erwartet ein starkes FACC-Umsatzquartal und bestätigt trotz gesenkter EBIT-Schätzung das Kursziel von 22 Euro.
Entwicklungsgeschäft bestimme die Marge: FACC berichte am 11.11. die Zahlen zum Q3. Hidir erwarte ein sehr starkes Umsatzquartal (ca. 270 Mio. EUR, +27% yoy) mit Wachstum in allen drei Divisionen und eine Marge klar über dem schwachen Vorjahresquartal.
Seine Umsatzschätzung für 2026 belasse Hidir bei 1.104,2 Mio. EUR (+12,2% yoy), die EBIT-Schätzung senke er von 67,9 auf 64,0 Mio. EUR (Marge 5,8% nach 6,1%). Hintergrund sei, dass der Analyst im zweiten Halbjahr weniger margenstarke Entwicklungsleistungen unterstelle. Diese würden projektbezogen abgerechnet und könnten sich zeitlich verschieben.
Q3 gegen eine sehr niedrige Basis: Das Q3/25 sei mit 213,0 Mio. EUR Umsatz und 3,1 Mio. EUR EBIT (Marge 1,5%) das schwächste Quartal des Vorjahres gewesen. Mit dem planmäßigen Ratenhochlauf der A320-Familie rechne Hidir im Q3/26 mit ca. 270 Mio. EUR Umsatz (+26,8% yoy) und einem EBIT von ca.13,8 Mio. EUR (Marge 5,1%). Gegenüber dem Q2 (268,2 Mio. EUR, Marge 5,9%) wäre das umsatzseitig eine leichte Steigerung (+0,7% qoq) bei saisonal typisch niedrigerer Marge (EBIT -12,0% qoq): Neben den Werksferien dürften weniger margenstarke Entwicklungsleistungen die Marge belasten.
Fazit: Die Aktie habe seit dem Hoch im Juli ca. 33% verloren und preise die Airbus-Sorgen aus Hidirs Sicht deutlich stärker ein, als sie sich in den Zahlen von FACC niederschlagen würden. Das Q3 dürfte mit ca. 27% Umsatzwachstum und einem mehr als vervierfachten EBIT die operative Dynamik bestätigen. Bei einem KGV von 13,0x für 2026e und 10,1x für 2027e bestätige Hidir sein Rating "kaufen" mit einem Kursziel von 22,00 EUR (DCF, Kurspotenzial 67%). (Analyse vom 05.11.2026)
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