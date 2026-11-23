Die EZB-Zinswende könnte länger dauern als eine einzelne Erhöhung: Der litauische Notenbankchef und EZB-Rat Gediminas Simkus sagte Reuters in einem am Montag veröffentlichten Interview, er sei angesichts des erheblichen Preisdrucks nicht davon überzeugt, dass eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember ausreicht (Reuters via onvista, 09:16 Uhr). Die Inflation im Euro-Raum lag im Oktober bei 4,0 Prozent, dem höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Der DAX notierte am Montag um 11:33 Uhr bei rund 25.002 Punkten (+0,8 Prozent, finanzen.at); die Märkte rechnen am 17. Dezember mit einem Zinsschritt auf 2,75 Prozent.
EZB-Zinserhöhung: Simkus hält 25 Basispunkte im Dezember wohl nicht für genug – wie viel Zinsschritte preist der DAX ein?
Das EZB-Ratsmitglied Gediminas Simkus zweifelt im Reuters-Interview, dass eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember ausreicht. Die Inflation im Euro-Raum liegt bei 4,0 Prozent, die Märkte rechnen mit einem Schritt auf 2,75 Prozent am 17. Dezember.
Die Aussage
Was hat EZB-Ratsmitglied Simkus gesagt?
Laut Reuters hängt die Frage, welche weiteren Maßnahmen nötig sind, maßgeblich vom Ergebnis der Tarifverhandlungen ab. Sollte der Inflationsdruck anhalten, müsse die Geldpolitik im nächsten Jahr womöglich weiter gestrafft werden. Nach Dezember bestehe aber nicht unbedingt großer Druck, erneut schnell zu handeln. Als Frühwarnsignale für Zweitrundeneffekte nennt Simkus Verbrauchererwartungen, Unternehmensbefragungen und die Preisgestaltung der Firmen. Weitere Risiken sind die Lohnentwicklung, ein kalter Winter bei niedrigen Erdgas-Speicherständen und die Lebensmittelinflation.
Hintergrund ist der Ölpreisschock: Die EZB will vermeiden, dass er über Zweitrundeneffekte einen breiten Preisauftrieb auslöst. In Deutschland stiegen die Erzeugerpreise im Oktober um 8,1 Prozent, getrieben von Energie (Destatis laut Cash.).
|Notenbank
|Termin
|Erwartung
|Marktwahrscheinlichkeit
|EZB
|17. Dezember 2026
|Einlagensatz auf 2,75 %
|rund 91 %
|Fed
|9. Dezember 2026
|+25 Basispunkte
|rund 99 %
Wahrscheinlichkeiten laut CME FedWatch und Reuters-Umfrage, Stand 23.11.2026 morgens.
Quelle: Cash., 23.11.2026, 06:40 Uhr
Stimmen im EZB-Rat
Wie einig ist sich der EZB-Rat bei der Zinserhöhung?
Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sagte am 12. November laut Cash., bei 2,5 Prozent sei man im neutralen Bereich, weitere Schritte würden in den restriktiven Bereich führen. Die Helaba hält die Marktdiskussion über weitere Zinserhöhungen für „zu ambitioniert“, da die Energiepreise 2027 voraussichtlich sinken dürften und die Inflationserwartungen fest verankert seien. Die Spanne der Stimmen zeigt: Im Dezember scheint die Erhöhung gesetzt, danach ist der Kurs offen.
Auch personell steht die EZB vor einem Wechsel. Laut Dow Jones Newswires (Bericht vom 17.11.2026, unter Berufung auf Diplomaten) steuern die EU-Staats- und Regierungschefs auf eine Einigung zu, Pablo Hernández de Cos zum Nachfolger von Christine Lagarde zu machen, die ihr Amt am 7. Februar niederlegt. Eine offizielle Entscheidung liegt nach dieser Quelle noch nicht vor.
Märkte
Was bedeuten höhere Zinsen für Bankaktien und den DAX?
Höhere Leitzinsen verbessern grundsätzlich die Zinsmarge von Banken, belasten aber Kreditnehmer und bewertungsstarke Wachstumsaktien. Für Bankaktien im DAX und den Immobiliensektor sind die Erwartungen an die Zinsentwicklung daher ein zentraler Kursfaktor; ein belegter Zusammenhang mit der heutigen Meldung liegt nicht vor. Das ist eine Einschätzung der Redaktion. Der DAX hatte in der Vorwoche 7,28 Prozent verloren und lag am Montag mehr als 8 Prozent unter seinem Rekordhoch von gut 27.000 Punkten (wallstreet-online, 08:03 Uhr).
Ausblick
Welche EZB-Termine stehen an?
25. November 2026: Destatis veröffentlicht die detaillierten BIP-Zahlen für das dritte Quartal.
9. Dezember 2026: Fed-Zinsentscheid.
16. und 17. Dezember 2026: EZB-Ratssitzung, Zinsentscheid am 17. Dezember.
FAQ
Häufige Fragen zur EZB-Zinserhöhung
Wann erhöht die EZB die Zinsen?
Der nächste Zinsentscheid ist am 17. Dezember 2026; laut Reuters-Umfrage erwarten alle 71 befragten Ökonomen eine Anhebung auf 2,75 Prozent.
Wie hoch ist die Inflation im Euro-Raum?
Im Oktober 4,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im September (Reuters).
Was hat Simkus gesagt?
Er zweifelt, dass 25 Basispunkte im Dezember reichen, und schließt weitere Straffungen im nächsten Jahr nicht aus.
Was bedeutet das für Bankaktien und den DAX?
Zinserwartungen beeinflussen Banken und Wachstumswerte unterschiedlich; ein eindeutiger Kurseffekt der heutigen Aussage ist nicht belegt.
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