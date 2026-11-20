Die EZB-Zinserhöhung im Dezember rückt näher in den Mittelpunkt der Börsen: Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sagte am 19. November, ein weiterer Zinsschritt im Dezember wäre ein klares Signal, dass die Notenbank die Inflation bekämpft. Der EZB-Rat habe die Zinsen bereits zweimal angehoben und müsse möglicherweise weitere Schritte gehen, eine Höhe nannte er nicht (aktien.news auf Basis von Bloomberg und einem Tagesschau-Interview, 19.11., 15:58 Uhr). Der DAX startete am Freitag, 20.11.2026, um 08:26 Uhr mit gut einem Prozent Minus bei 25.187,51 Punkten in den sechsten Verlusttag in Folge (Reuters/onvista) und liegt damit gut 6 Prozent unter dem Rekord von 27.001 Punkten.