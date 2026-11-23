Höhere Leitzinsen vergrößern die Zinsmarge von Banken, weil Kredite schneller teurer werden als Einlagen. Gleichzeitig dämpfen sie Kreditnachfrage und Immobilien, und eine zu starke Straffung kann in der Industrie Spuren hinterlassen. In Deutschland stützen das schuldenfinanzierte Fiskalpaket und eine Konjunkturbelebung die Erwartungen: Das BIP wuchs im dritten Quartal laut Schnellmeldung um 0,2 Prozent, die zweite Schätzung folgt am Mittwoch um 8:00 Uhr. Dem steht die Börsenkorrektur gegenüber: Der DAX hat seit dem Rekord von 27.001,67 Punkten am 12. November rund 8 Prozent verloren.

Für Versicherer und Banken ist die Frage, ob steigende Zinsen die Bewertungen von Anleihenbeständen belasten. Für zyklische Werte aus Auto, Chemie und Maschinenbau zählt dagegen, ob Energiepreise und Zinsen zusammen die Margen drücken. Branchenspezifische Wirkungen sind eine Einschätzung der Redaktion, keine belegte Kursprognose.