Die EZB-Zinserhöhung im Dezember rückt näher: Präsidentin Christine Lagarde hat in einem Interview mit der Yomiuri Shimbun nach Dow-Jones-Angaben vom 9. November die Möglichkeit angedeutet, dass die Zentralbank auf ihrer Sitzung im nächsten Monat erneut die Zinsen anhebt. Sie sagte laut Bericht: „Wir wissen, dass die Inflationszahlen in den kommenden Quartalen hoch bleiben werden.“ Die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent (DER AKTIONÄR, 22.11.2026). Für Banken ist das ein zweischneidiges Signal: höhere Zinsen stützen die Margen, können aber Kreditausfälle und Konjunktursorgen erhöhen. Das gilt für die Deutsche Bank Aktie (Ticker DBK, ISIN DE0005140008) ebenso wie für die Commerzbank Aktie und den DAX, der am Freitag bei 24.802,78 Punkten schloss und vorbörslich um 7:21 Uhr bei rund 24.890 Punkten gesehen wurde (IG, dpa-AFX).
EZB-Zinserhöhung im Dezember: Lagarde deutet Anhebung an, Inflation bei 4,0 Prozent – Protokoll am Donnerstag – Was heißt das für Deutsche Bank Aktie, Bankaktien und den DAX?
Die EZB steuert nach Aussagen von Präsidentin Christine Lagarde auf eine weitere Zinserhöhung im Dezember zu, die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent. Was Einkaufsmanagerindizes, ifo, das EZB-Protokoll am Donnerstag und politische Risiken in Frankreich für die Deutsche Bank Aktie, Bankaktien und den DAX bedeuten.
Die Lage
Wie weit geht die EZB bei den Zinsen – und was sagt Lagarde?
Die EZB hat seit dem Herbst die Zinswende nach oben eingeleitet; ein genauer Zinsstand und das Datum der Dezember-Sitzung konnten wir für diesen Artikel nicht verifizieren. Klar ist die Richtung: Die Inflationsrate von 4,0 Prozent liegt doppelt so hoch wie das Notenbankziel von 2 Prozent. Die vorläufige November-Zahl erscheint am Dienstag, 1. Dezember, um 11:00 Uhr, die deutschen Verbraucherpreise folgen am Montag, 30. November, um 14:00 Uhr (dpa-AFX). Das EZB-Protokoll der letzten Sitzung wird am Donnerstag, 26. November, um 13:30 Uhr veröffentlicht und zeigt, wie nah der Rat an einer weiteren Anhebung ist.
Politisch kommt Unruhe hinzu: Laut derselben Dow-Jones-Meldung soll Lagarde im Oktober angekündigt haben, im Februar zurückzutreten, vor dem Ende ihrer Amtszeit im Oktober 2027; Hintergrund sei die französische Präsidentschaftswahl im Frühjahr. Diese Angabe stammt aus einer einzigen Meldung und ist nicht unabhängig bestätigt.
Konjunkturdaten heute
Um 10:00 Uhr erscheint der Euroraum-PMI (Prognose gesamt 51,5 nach 51,7), um 9:30 Uhr der deutsche PMI (Prognose 53,2 nach 53,4). Morgen folgt das ifo-Geschäftsklima um 10:00 Uhr (Vormonat 90,2 Punkte).
Frankreich als Risiko
Die Nationalversammlung lehnte laut aktien.news am 4. November den Haushalt 2027 der Regierung Lecornu einstimmig ab; das Defizit lag 2025 bei 5,1 Prozent des BIP.
Anleihenmarkt
Der Bund-Future notierte um 7:37 Uhr bei 122,58 Punkten (minus 0,02 Prozent, dpa-AFX); die Märkte preisen laut Berichten die EZB-Zinserhöhung ein.
Das große Bild
Was bedeutet eine weitere EZB-Zinserhöhung für Banken und Konjunktur – Gewinner oder Verlierer?
Höhere Leitzinsen vergrößern die Zinsmarge von Banken, weil Kredite schneller teurer werden als Einlagen. Gleichzeitig dämpfen sie Kreditnachfrage und Immobilien, und eine zu starke Straffung kann in der Industrie Spuren hinterlassen. In Deutschland stützen das schuldenfinanzierte Fiskalpaket und eine Konjunkturbelebung die Erwartungen: Das BIP wuchs im dritten Quartal laut Schnellmeldung um 0,2 Prozent, die zweite Schätzung folgt am Mittwoch um 8:00 Uhr. Dem steht die Börsenkorrektur gegenüber: Der DAX hat seit dem Rekord von 27.001,67 Punkten am 12. November rund 8 Prozent verloren.
Für Versicherer und Banken ist die Frage, ob steigende Zinsen die Bewertungen von Anleihenbeständen belasten. Für zyklische Werte aus Auto, Chemie und Maschinenbau zählt dagegen, ob Energiepreise und Zinsen zusammen die Margen drücken. Branchenspezifische Wirkungen sind eine Einschätzung der Redaktion, keine belegte Kursprognose.
|Segment
|Beispiele
|Mögliche Wirkung höherer Zinsen
|Banken
|Deutsche Bank Aktie, Commerzbank Aktie
|Höhere Zinsmarge, aber Kreditrisiko und Konjunktursorgen
|Versicherer
|Allianz Aktie, Munich Re
|Höhere Wiederanlagerenditen, Bewertungsdruck bei Anleihen
|Immobilien
|Vonovia Aktie
|Höhere Finanzierungskosten
|Zyklische Industrie
|Chemie, Autos, Maschinenbau
|Teurere Kredite, schwächere Nachfrage
Einschätzung der Redaktion, keine Kursprognose. Stand: 23.11.2026.
Quelle: Redaktionelle Einordnung auf Basis von DER AKTIONÄR, Dow Jones und dpa-AFX
Häufige Fragen zur EZB-Zinserhöhung
Wird die EZB im Dezember die Zinsen erhöhen? Lagarde hat laut Dow Jones (9.11.2026) eine Anhebung angedeutet; eine Entscheidung steht noch aus.
Wie hoch ist die Inflation im Euroraum? Im Oktober lag sie laut DER AKTIONÄR bei 4,0 Prozent.
Wann kommt das EZB-Protokoll? Am Donnerstag, 26. November, um 13:30 Uhr.
Was bedeutet das für Bankaktien wie die Deutsche Bank Aktie? Höhere Zinsen können die Zinsmargen stützen, bergen aber Konjunktur- und Kreditrisiken (Einschätzung der Redaktion).
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