Exxon zahlt eine Quartalsdividende von 1,07 US-Dollar (zuvor 1,03), zahlbar am 10.12.2026, das 44. Jahr in Folge mit Anhebung. Das ergibt 4,28 US-Dollar im Jahr und rechnerisch eine Rendite von rund 2,7 Prozent. Im dritten Quartal flossen 5,1 Milliarden US-Dollar in Rückkäufe, insgesamt wurden 9,4 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet (GuruFocus). Für 2027 plant Exxon laut Trefis Rückkäufe über 20 Milliarden US-Dollar, "assuming reasonable market conditions".

Trefis berechnet in einem eigenen Modell: Die Dividende allein braucht etwa 59 US-Dollar WTI, Dividende plus Rückkäufe rund 79 US-Dollar. Das ist keine Aussage des Unternehmens, sondern eine Modellrechnung. Sie zeigt aber, wo die Stellschraube liegt: Bei einem Ölpreis nahe 79 US-Dollar müsste Exxon Rückkäufe aus Schulden, Reserven oder höheren Raffineriemargen bezahlen oder das Tempo senken.

Das Raffineriegeschäft hat 2026 geholfen: Die Marge je Barrel stieg im dritten Quartal auf 50,3 US-Dollar, Energy Products lieferte 9,1 Milliarden US-Dollar Ergebnis, das Upstream 7,3 Milliarden. Fällt der Ölpreis, sinken oft auch die Benzinpreise; Analysten rechnen laut TIKR (19.11.) für 2026 mit einem Gewinn je Aktie von 13,71 US-Dollar nach 6,99 im Vorjahr und danach jährlich sinkenden Werten.