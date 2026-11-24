Die Exxon Mobil Aktie (Ticker XOM, ISIN US30231G1022) steht vor einer Rechnung, die Anleger des Ölriesen kennen sollten: Der Ölpreis WTI lag am 24. November 2026 um 16:58 Uhr MEZ bei rund 79,7 US-Dollar je Barrel, Brent bei 89,08 US-Dollar. Brent hat damit im Monat rund 24 Prozent verloren, am 30. Oktober hatte der Schlusskurs noch bei 117,64 US-Dollar gelegen. Zugleich schätzt die Analyseseite Trefis, dass Exxon etwa 79 US-Dollar WTI braucht, um Dividende und Aktienrückkäufe aus dem Cashflow zu bezahlen. Der Ölpreis hat die Linie fast erreicht.
Exxon Aktie: Ölpreis rutscht auf die 79-Dollar-Linie, die Dividende und Rückkäufe tragen soll – wie viel Puffer bleibt dem Ölriesen?
Die Exxon Mobil Aktie (XOM, US30231G1022) hängt am Ölpreis: WTI notiert am 24.11.2026 bei rund 80 US-Dollar, Brent bei 89 US-Dollar nach minus 24 Prozent im Monat. Laut einem Modell von Trefis tragen etwa 79 Dollar WTI Dividende und Aktienrückkäufe. Wie viel Luft bleibt dem Konzern?
Exxon Aktie aktuell
Wie ernst ist der Ölpreisrückgang für Exxon?
Die Aktie hat ihren Vorsprung bislang gehalten. Nach Trefis liegt sie seit Jahresbeginn 33,8 Prozent im Plus; am Montag, 23.11., verlor sie 1,9 Prozent. Am selben Tag lag der Kurs bei 159,95 US-Dollar (247wallst, 9:17 Uhr New Yorker Zeit). Zum Monatsrückgang gibt es widersprüchliche Angaben (minus 14,4 Prozent nach Trefis, minus 9,6 Prozent nach 247wallst), weshalb wir hier keine Zahl festlegen.
Die Ursachen des Ölpreisverfalls: Die Internationale Energieagentur sieht im November erstmals seit Kriegsbeginn ein Angebot über der Nachfrage, im vierten Quartal rund 2 Millionen Barrel pro Tag Überschuss. Gleichzeitig dämpfen Gespräche zwischen den USA und dem Iran die Risikoprämie, auch wenn Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus weitergehen. Goldman Sachs erwartet für 2027 im Schnitt 88 US-Dollar Brent, die US-Energiebehörde EIA 86 US-Dollar (Angaben laut financefeeds, 24.11.).
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q2 2026
|Bereinigter Gewinn
|17,5 Mrd. USD
|–
|Gewinn je Aktie
|4,23 USD
|3,52 USD
|Raffineriemarge
|50,3 USD/bbl
|29,0 USD/bbl
|Operativer Cashflow
|25,7 Mrd. USD
|–
|Freier Cashflow
|19,1 Mrd. USD
|–
|Nettoschulden
|22,1 Mrd. USD
|–
Quartalsangaben laut GuruFocus (9.11.2026) und TIKR/Yahoo (7.11.2026), Medien-Auswertung der Unternehmensmeldung; Raffineriemarge laut TIKR.
Quelle: GuruFocus, TIKR/Yahoo Finance
Das große Bild
Dividende, Rückkäufe, Raffinerien: Was trägt den Konzern?
Exxon zahlt eine Quartalsdividende von 1,07 US-Dollar (zuvor 1,03), zahlbar am 10.12.2026, das 44. Jahr in Folge mit Anhebung. Das ergibt 4,28 US-Dollar im Jahr und rechnerisch eine Rendite von rund 2,7 Prozent. Im dritten Quartal flossen 5,1 Milliarden US-Dollar in Rückkäufe, insgesamt wurden 9,4 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet (GuruFocus). Für 2027 plant Exxon laut Trefis Rückkäufe über 20 Milliarden US-Dollar, "assuming reasonable market conditions".
Trefis berechnet in einem eigenen Modell: Die Dividende allein braucht etwa 59 US-Dollar WTI, Dividende plus Rückkäufe rund 79 US-Dollar. Das ist keine Aussage des Unternehmens, sondern eine Modellrechnung. Sie zeigt aber, wo die Stellschraube liegt: Bei einem Ölpreis nahe 79 US-Dollar müsste Exxon Rückkäufe aus Schulden, Reserven oder höheren Raffineriemargen bezahlen oder das Tempo senken.
Das Raffineriegeschäft hat 2026 geholfen: Die Marge je Barrel stieg im dritten Quartal auf 50,3 US-Dollar, Energy Products lieferte 9,1 Milliarden US-Dollar Ergebnis, das Upstream 7,3 Milliarden. Fällt der Ölpreis, sinken oft auch die Benzinpreise; Analysten rechnen laut TIKR (19.11.) für 2026 mit einem Gewinn je Aktie von 13,71 US-Dollar nach 6,99 im Vorjahr und danach jährlich sinkenden Werten.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Am 29. November berät die OPEC+ über Förderrahmen und Baselines für 2027. Dazu kommen die wöchentlichen US-Lagerdaten (EIA, mittwochs), Meldungen aus Hormus, der Stand der Iran-Gespräche und am 10. Dezember die Dividendenzahlung.
Häufige Fragen zur Exxon Aktie
Wie hoch ist die Dividende der Exxon Aktie? Die Quartalsdividende beträgt 1,07 US-Dollar, im Jahr 4,28 US-Dollar; das entspricht beim Kurs von 159,95 US-Dollar rund 2,7 Prozent.
Wie hängt Exxon am Ölpreis? Der Konzern verdient im Upstream am Ölpreis und im Raffineriegeschäft an der Marge. Fallende Rohölpreise belasten das Förderergebnis, können Raffinerien aber stützen.
Welcher Ölpreis wird für Dividende und Rückkäufe benötigt? Trefis rechnet mit etwa 59 US-Dollar WTI für die Dividende und etwa 79 US-Dollar für Dividende plus Rückkäufe. Das ist eine Modellrechnung, keine Unternehmensangabe.
Wo steht der Ölpreis? WTI lag am 24.11.2026 um 16:58 Uhr MEZ bei 79,74 US-Dollar, Brent bei 89,08 US-Dollar.
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