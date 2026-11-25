Warum ist die Expand Energy-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Der Erdgaspreis hält sich nahe einem Neun-Monats-Hoch, der Ölpreis stieg, und Energieaktien waren im Ausverkauf der Technologiewerte gefragt. Eine Firmenmeldung gibt es nicht.

Wie stark ist die Expand Energy Aktie gestiegen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 5,75 Prozent bei 86,77 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Expand Energy-Aktie?

Die ISIN lautet US1651677353, die WKN A2QPFF. An der Nasdaq wird die Aktie unter EXE gehandelt.