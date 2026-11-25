Die Expand Energy-Aktie (ISIN: US1651677353, WKN: A2QPFF, Handelssymbol: EXE an der Nasdaq) legt am Mittwoch um 5,8 Prozent auf 86,77 US-Dollar zu. Die Expand Energy Aktie zählt damit zu den größten S&P 500 Gewinnern des Tages. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Kurs folgt dem Erdgaspreis, der sich nahe dem höchsten Stand seit mehr als neun Monaten hält, und der Stärke des gesamten Energiesektors.
Expand Energy-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 6 Prozent – Erdgas nahe Neun-Monats-Hoch treibt den Förderer
Die Expand Energy-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Plus von 5,8 Prozent bei 86,77 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Gewinnern. Der größte unabhängige Erdgasförderer der USA profitiert von steigenden Gas- und Ölpreisen und der Flucht der Anleger aus Technologieaktien.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Gas, Öl und die Flucht aus Tech
Erdgas wird teurer
US-Erdgas verteuerte sich am Mittwoch um knapp 1 Prozent auf 3,69 Dollar. Binnen eines Monats ist der Preis um rund 22 Prozent gestiegen. Kälteprognosen und Rekordlieferungen an Flüssiggas-Terminals stützen die Nachfrage.
Energiesektor im Plus
Der Ölpreis stieg um gut 2 Prozent. Energie und Grundstoffe waren am Mittwoch die stärksten Sektoren. Auch der Wettbewerber EQT (ISIN: US26884L1098, WKN: A0RFZL, Symbol: EQT) gewann 4,4 Prozent.
Rotation in die alte Wirtschaft
Während Technologieaktien einbrachen, floss Geld in Branchen mit Sachwerten und laufenden Erträgen.
Einordnung
Hebel auf den Gaspreis
Expand Energy ist aus dem Zusammenschluss von Chesapeake und Southwestern hervorgegangen und fördert vor allem im Haynesville-Becken, nahe den Exportterminals an der Golfküste. Der Gewinn hängt stark am Gaspreis. Das ist Chance und Risiko zugleich: Erdgas ist trotz des jüngsten Anstiegs rund 19 Prozent billiger als vor einem Jahr, und die Preise schwanken mit jeder Wetterprognose.
Häufige Fragen zur Expand Energy-Aktie
Warum ist die Expand Energy-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Der Erdgaspreis hält sich nahe einem Neun-Monats-Hoch, der Ölpreis stieg, und Energieaktien waren im Ausverkauf der Technologiewerte gefragt. Eine Firmenmeldung gibt es nicht.
Wie stark ist die Expand Energy Aktie gestiegen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 5,75 Prozent bei 86,77 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Expand Energy-Aktie?
Die ISIN lautet US1651677353, die WKN A2QPFF. An der Nasdaq wird die Aktie unter EXE gehandelt.
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