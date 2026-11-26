Ferrari, Philips, Stellantis: Wer Exor kauft, kauft ein ganzes Bündel an Beteiligungen. Die Exor-Aktie (ISIN: NL0012059018, WKN: A2DHZ4, Handelssymbol Amsterdam: EXO, US-Handelssymbol: EXXRF) gewinnt am Donnerstagmorgen 2,18 Prozent auf 72,55 Euro. Die Holding der Familie Agnelli ist damit einer der AEX Gewinner des Morgens.
Exor-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,2 Prozent – die Agnelli-Holding im Umbau
Die Exor-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,18 Prozent auf 72,55 Euro und zählt zu den AEX Gewinnern. Die Holding hinter Ferrari und Philips baut ihr Portfolio um.
Die Gründe
Eine Holding steigt, wenn ihre Beteiligungen steigen
Eine eigene Meldung von Exor gibt es am Donnerstag nicht. Der AEX Gewinner Exor bewegt sich mit dem Markt, der nach zwei schwachen Tagen um 1,33 Prozent zulegt. Der Wert einer Beteiligungsgesellschaft folgt dem Wert ihrer Anteile. In Amsterdam steigt am Morgen auch die Philips-Aktie, an der Exor als größter Aktionär beteiligt ist.
Mehr Gesundheit im Portfolio
Am 19. November kündigte Exor an, seinen Anteil am französischen Diagnostikkonzern bioMérieux aufzustocken.
Aktienrückkauf
Im September beschloss Exor einen Rückkauf eigener Aktien, weil der Börsenwert deutlich unter dem Wert der Beteiligungen liegt.
Ferrari als Stütze
Ferrari ist die größte Beteiligung und hat Anfang November die Prognose für 2026 angehoben.
Die Sorgenbeteiligung heißt Stellantis. Die Aktie des Autobauers fiel in der vergangenen Woche auf ein Rekordtief von 3,18 Euro und hat seit Jahresbeginn rund zwei Drittel ihres Werts verloren. Im Portfolio von Exor ist Philips inzwischen die zweitgrößte börsennotierte Beteiligung nach Ferrari.
Häufige Fragen zur Exor-Aktie
Warum ist die Exor-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 2,18 Prozent auf 72,55 Euro. Sie folgt der Erholung des Gesamtmarkts.
Woran ist Exor beteiligt?
Unter anderem an Ferrari, Philips, CNH und Stellantis. Exor ist bei diesen Unternehmen jeweils größter Aktionär.
Wie lautet die ISIN der Exor-Aktie?
NL0012059018. In Amsterdam wird die Aktie unter EXO gehandelt.
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