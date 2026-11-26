Warum ist die Exor-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie steigt um 2,18 Prozent auf 72,55 Euro. Sie folgt der Erholung des Gesamtmarkts.

Woran ist Exor beteiligt?

Unter anderem an Ferrari, Philips, CNH und Stellantis. Exor ist bei diesen Unternehmen jeweils größter Aktionär.

Wie lautet die ISIN der Exor-Aktie?

NL0012059018. In Amsterdam wird die Aktie unter EXO gehandelt.