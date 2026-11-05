Evotec Q3-Zahlen: Vertex-Hoffnung und Milliarden-Ziel - Aktie springt um 4,4%!

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 09:31 12 Min.

Evotec reduziert den operativen Quartalsverlust deutlich, doch die bestätigte Jahresprognose bremst die Turnaround-Euphorie.

Die Evotec-Aktie legt angesichts der neuen Geschäftszahlen deutlich zu: Nach der vorliegenden Kursangabe steigt das Papier um 4,37 Prozent beziehungsweise 0,13 Euro auf 3,01 Euro. Der Wirkstoffforscher Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker: EVT) liefert im dritten Quartal tatsächlich ein wichtiges Lebenszeichen. Der Umsatz stabilisiert sich, der bereinigte operative Verlust schrumpft erheblich und das Transformationsprogramm Horizon kommt schneller voran als geplant. Doch die Neunmonatsbilanz und die bestätigte Jahresprognose zeigen ebenso deutlich: Eine nachhaltig profitable Evotec ist bislang ein Ziel, keine erreichte Realität. EVT EVT — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Die Zahlen vom 5. November erzählen deshalb zwei Geschichten. Kurzfristig verbessert sich die operative Entwicklung spürbar. Gleichzeitig liegt das Unternehmen nach neun Monaten bei Umsatz und bereinigtem EBITDA deutlich hinter dem Vorjahr. Für Anleger entscheidet sich die Qualität des Turnarounds daran, ob aus dem besseren Quartal eine dauerhafte Erholung entsteht. Warum die Aktie auf die Zahlen positiv reagiert Im dritten Quartal erzielte Evotec einen Umsatz von 164,9 Millionen Euro. Das liegt nahezu auf dem Niveau des Vorjahresquartals mit 163,9 Millionen Euro und nach Unternehmensangaben deutlich über den ersten beiden Quartalen 2026. Nach einer schwachen ersten Jahreshälfte ist diese Stabilisierung ein ermutigendes Signal. Noch wichtiger ist die Ergebnisentwicklung: Das bereinigte Konzern-EBITDA verbesserte sich von minus 15,0 Millionen Euro auf minus 1,6 Millionen Euro. Evotec rückte damit auf dieser bereinigten operativen Ergebnisebene nahe an die Gewinnschwelle heran. Hauptgrund waren niedrigere Umsatzkosten. Rechnerisch entspricht der aktuelle Quartalswert einer bereinigten EBITDA-Marge von rund minus 1 Prozent. Im Vorjahresquartal waren es noch etwa minus 9,2 Prozent gewesen. Die Verbesserung ist damit substanziell und erklärt, weshalb die Veröffentlichung Hoffnungen auf eine operative Wende nähren kann. Die positive Kursreaktion ist dennoch kein Beweis dafür, dass die Sanierung bereits gelungen ist. Ein nahezu ausgeglichenes bereinigtes EBITDA bedeutet weder einen Nettogewinn noch einen positiven freien Cashflow. Abschreibungen, Finanzierungskosten, Steuern und mögliche Bereinigungen bleiben für das vollständige Ergebnisbild relevant. Neun Monate zeigen weiterhin deutliche Schwächen So erfreulich das dritte Quartal ausfällt, so ernüchternd bleibt die bisherige Jahresbilanz. Der Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten von 535,1 Millionen Euro auf 465,0 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang von 13,1 Prozent. Bei konstanten Wechselkursen hätte der Umsatz 477,4 Millionen Euro erreicht. Wechselkurse haben die Entwicklung somit zusätzlich belastet, erklären aber nur einen Teil des Rückgangs. Auch währungsbereinigt liegt das Geschäft klar unter dem Vorjahresniveau. Das bereinigte Konzern-EBITDA verschlechterte sich von minus 16,9 Millionen Euro auf minus 44,3 Millionen Euro. Bei konstanten Wechselkursen hätte es minus 39,1 Millionen Euro betragen. Die Erholung im dritten Quartal konnte die schwache Entwicklung der ersten Jahreshälfte damit noch nicht ausgleichen. Für die Aktie ergibt sich daraus eine entscheidende Unterscheidung: Evotec zeigt Fortschritte gegenüber dem schwachen Jahresauftakt, hat aber auf Neunmonatssicht noch keine Ergebniswende gegenüber dem Vorjahr erreicht. Wer ausschließlich auf das jüngste Quartal blickt, unterschätzt die noch zu bewältigende Strecke. Bestätigte Prognose: Der wichtigste Vorbehalt steckt im Schlussquartal Besondere Aufmerksamkeit verdient der unveränderte Jahresausblick. Evotec erwartet für 2026 weiterhin Umsatzerlöse von 570 bis 610 Millionen Euro und ein bereinigtes Konzern-EBITDA zwischen minus 105 und minus 70 Millionen Euro. Nach den bereits erzielten 465 Millionen Euro Umsatz verbleiben rechnerisch 105 bis 145 Millionen Euro für das vierte Quartal. Die bestätigte Umsatzspanne liegt damit für das Schlussquartal vollständig unter den 164,9 Millionen Euro des dritten Quartals. Noch deutlicher ist die rechnerische Aussage beim Ergebnis: Ausgehend von minus 44,3 Millionen Euro nach neun Monaten würde die Jahresprognose ein bereinigtes EBITDA zwischen minus 60,7 und minus 25,7 Millionen Euro im vierten Quartal bedeuten. Diese Ableitung ist keine separat veröffentlichte Quartalsprognose. Sie ergibt sich aus den genannten Jahreszielen und den bereits berichteten Neunmonatswerten. Trotzdem ist sie für Anleger zentral: Die bestätigte Prognose setzt die fast erreichte Gewinnschwelle des dritten Quartals gerade nicht als neues, dauerhaftes Ergebnisniveau voraus. Welche konkreten Faktoren die Differenz zum dritten Quartal erklären, schlüsselt die vorliegende Mitteilung nicht vollständig auf. Anleger sollten deshalb weder eine gleichmäßige Fortsetzung der jüngsten Verbesserung unterstellen noch ohne weitere Angaben einzelne Belastungsursachen behaupten. Fest steht: Der Jahresausblick mahnt zu deutlich mehr Vorsicht, als die isolierte Betrachtung des dritten Quartals nahelegt. D&PD: Vertriebserfolge müssen erst zu Umsatz werden Im Geschäftsbereich Discovery & Preclinical Development, kurz D&PD, zeigen sich sowohl die Fortschritte als auch die Schwierigkeiten des Konzerns. Im dritten Quartal erreichte der Umsatz 120,1 Millionen Euro und lag damit 2,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich hingegen von minus 9,5 auf minus 1,0 Millionen Euro. Auf Neunmonatssicht sank der Segmentumsatz um 11,2 Prozent auf 348,0 Millionen Euro. Als wesentlichen Grund nennt Evotec eine geringere Umwandlung von Auftragseingängen in Umsatzerlöse über die D&PD-Bereiche hinweg. Das bereinigte EBITDA verschlechterte sich von minus 18,8 auf minus 25,5 Millionen Euro. Gleichzeitig berichtet das Unternehmen über einen Anstieg der Nettoverkäufe im D&PD-Basisgeschäft um 24 Prozent. Auch Kundenstamm, Angebotsaktivität und Bearbeitungsgeschwindigkeit entwickelten sich positiv. Diese Vertriebskennzahl darf jedoch nicht mit dem ausgewiesenen Umsatzwachstum verwechselt werden. Die Umsatzentwicklung zeigt gerade, dass kommerzielle Fortschritte und deren bilanzielle Realisierung zeitlich auseinanderfallen können. Der nächste entscheidende Schritt besteht darin, die verbesserte Vertriebsdynamik tatsächlich in höhere Erlöse zu übersetzen. Gelingt das bei einer inzwischen reduzierten Kostenbasis, könnte sich die Profitabilität verbessern. Bleibt die Umwandlung in Umsätze dagegen schwach, droht eine Lücke zwischen gut klingenden Frühindikatoren und den tatsächlich erzielten Ergebnissen. Horizon: Der Umbau wirkt, aber Einsparungen allein reichen nicht Das Transformationsprogramm Horizon ist ein wesentlicher Hoffnungsträger. Bis Ende September hatte Evotec bereits mehr als 20 Prozent der angestrebten Verbesserung der Kostenbasis um 75 Millionen Euro realisiert. Damit lag das Unternehmen schon innerhalb des für das gesamte Jahr 2026 vorgesehenen Beitrags von 20 bis 30 Prozent. Rechnerisch entsprechen mehr als 20 Prozent einer Verbesserung der Kostenbasis von über 15 Millionen Euro. Dieser Wert ist allerdings nicht automatisch mit einem bereits in gleicher Höhe vereinnahmten Zahlungsmittelzufluss gleichzusetzen. Rund die Hälfte der geplanten Personalmaßnahmen ist umgesetzt. Drei der vier vorgesehenen Standortschließungen sollen bis Ende 2026 abgeschlossen sein, die vierte im ersten Quartal 2027. Die vollständige Umsetzung von Horizon ist bis Ende 2027 vorgesehen. Für Anleger zählt vor allem, ob Evotec dadurch dauerhaft effizienter arbeitet. Eine niedrigere Kostenbasis kann die Gewinnschwelle senken und bei wieder anziehendem Umsatz die Ergebnisverbesserung beschleunigen. Der Umbau birgt aber auch operative Risiken. Standortkonsolidierungen und Personalmaßnahmen müssen so umgesetzt werden, dass Kundenprojekte, wissenschaftliche Qualität und technisches Know-how erhalten bleiben. Ein Forschungsdienstleister kann seine Kostenstruktur nicht unbegrenzt verkleinern, ohne das Leistungsangebot zu berühren. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen sanken nach neun Monaten von 42,3 auf 29,7 Millionen Euro. Ihr Umsatzanteil verringerte sich von 7,9 auf 6,4 Prozent. Das unterstützt kurzfristig die Kostendisziplin. Langfristig muss Evotec zugleich sicherstellen, dass die wissenschaftliche Differenzierung als Grundlage künftiger Aufträge bestehen bleibt. Just – Evotec Biologics: Vertex liefert einen strategischen Fortschritt Eine wichtige Perspektive eröffnet Just – Evotec Biologics, kurz JEB. Evotec bestätigt die Auswahl durch Vertex Pharmaceuticals für die kommerzielle Herstellung von Povetacicept am J.POD-Standort in Redmond in den USA. Für die Technologieplattform ist das ein bedeutender Schritt in Richtung kommerzieller Produktion. Die Vereinbarung kann dazu beitragen, die kontinuierliche Herstellungstechnologie über Entwicklungsprogramme hinaus im industriellen Einsatz zu etablieren. Die Mitteilung nennt allerdings weder konkrete Umsatzvolumina noch Margen oder einen detaillierten Zeitplan für die daraus erwarteten Erlöse. Auch lässt sich aus der Auswahl zur kommerziellen Herstellung allein keine Aussage über den Zulassungsstatus des Wirkstoffs ableiten. Ein exakt bezifferbarer Ergebnissprung ist deshalb aus dieser Nachricht noch nicht abzuleiten. Operativ hat JEB im dritten Quartal bereits Fortschritte erzielt. Der Umsatz stieg um 9,4 Prozent auf 44,8 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich von minus 5,5 auf minus 0,6 Millionen Euro und lag damit ebenfalls nahe an der Gewinnschwelle. Die Neunmonatszahlen fallen dagegen schwach aus: Der Umsatz sank um 18,3 Prozent auf 117,1 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA drehte von plus 1,9 auf minus 18,8 Millionen Euro. Ein wichtiger Vergleichseffekt ist der im ersten Quartal 2025 verbuchte Lizenzverkauf an Sandoz über 25 Millionen US-Dollar. Hinzu kamen zeitliche Verschiebungen von Programmaktivitäten. Die Entwicklung zeigt damit auch, wie stark einzelne Lizenztransaktionen und Projektzeitpunkte die ausgewiesenen Ergebnisse beeinflussen können. Partnerschaften schaffen Chancen – Meilensteine bleiben unsicher Neben Vertex verweist Evotec auf mehrere wissenschaftliche und kommerzielle Fortschritte. Jazz Pharmaceuticals hat eine Phase-1-Studie mit einem Wirkstoffkandidaten gegen Narkolepsie und idiopathische Hypersomnie begonnen, der aus der Zusammenarbeit mit Evotec hervorgegangen ist. Evotec besitzt Ansprüche auf Meilensteinzahlungen. Auch das Antikörperprogramm JST-018 von Just – Evotec Biologics hat Phase 1 erreicht. Darüber hinaus stärken Kooperationen mit Plectonic und Odyssey Therapeutics die Aktivitäten in der Immunonkologie sowie bei Autoimmun- und Entzündungserkrankungen. Solche Partnerschaften erweitern die Möglichkeiten für künftige Erlöse. Sie verteilen wissenschaftliche Ansätze auf mehrere Programme und können zusätzliche wirtschaftliche Beteiligungen eröffnen. Für Anleger bleibt jedoch entscheidend, dass Forschungsfortschritt nicht automatisch kommerziellen Erfolg bedeutet. Frühe klinische Programme können scheitern, sich verzögern oder neu priorisiert werden. Meilensteinzahlungen hängen an vertraglich vereinbarten Erfolgen und sind deshalb nicht mit gleichmäßig wiederkehrenden Umsätzen gleichzusetzen. Auch der Einsatz künstlicher Intelligenz ist zunächst ein Werkzeug zur Verbesserung der Wirkstoffforschung. Ob daraus wirtschaftlicher Mehrwert entsteht, muss sich an erfolgreichen Projekten, Kundenaufträgen und belastbaren Erlösen zeigen. Eine Milliarde Euro Umsatz bis 2030: Ein anspruchsvolles Ziel Evotec konkretisiert seinen mittelfristigen Rahmen und strebt bis 2030 rund eine Milliarde Euro Konzernumsatz an. Darüber hinaus sieht das Management zusätzliches Potenzial. Gemessen am Mittelpunkt der Umsatzprognose für 2026 von 590 Millionen Euro entspricht das einem erforderlichen durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 14 Prozent bis 2030. Die Rechnung verdeutlicht den Anspruch: Auf die Stabilisierung muss eine mehrjährige Wachstumsphase folgen. Das geplante Geschäftsmodell verteilt die Erlöse auf drei Bereiche. Rund 40 Prozent sollen aus dem D&PD-Basisgeschäft stammen, etwa 20 Prozent aus strategischen D&PD-Partnerschaften und innovationsbezogenen Aktivitäten sowie rund 40 Prozent aus JEB. Bei einer Milliarde Euro Gesamtumsatz entspräche das rechnerisch etwa 400 Millionen Euro, 200 Millionen Euro und nochmals 400 Millionen Euro. Diese Struktur ist eine Zielvorstellung und keine bereits abgesicherte Umsatzbasis. Bei den strategischen D&PD-Aktivitäten arbeitet Evotec mit risikoadjustierten Annahmen. Künftige Umsatzbeteiligungen sind dort nicht enthalten und könnten zusätzliche Chancen bieten. Bei JEB gehören dagegen zunehmende Lizenzerlöse und vertraglich vereinbarte Umsatzbeteiligungen ausdrücklich zu den vorgesehenen Wachstumstreibern. Damit hängt die Zielerreichung von mehreren Faktoren gleichzeitig ab: einer Erholung im Basisgeschäft, erfolgreichen Partnerschaften, dem Ausbau der Biologikaaktivitäten und einer konsequenten Kostensteuerung. Margenziele verlangen einen tiefgreifenden Wandel Zum Jahresende 2028 strebt Evotec eine bereinigte EBITDA-Marge von 20 Prozent an, zum Jahresende 2030 sollen es mehr als 20 Prozent sein. Gegenüber den aktuellen Verlusten wäre das ein erheblicher Fortschritt. Die Formulierung "zum Jahresende" ist dabei wichtig. Sie sollte nicht ohne zusätzliche Erläuterungen mit einer entsprechenden Durchschnittsmarge für das gesamte jeweilige Geschäftsjahr gleichgesetzt werden. Erreichen will Evotec die Verbesserung durch einen höheren Anteil skalierbarer und margenstärkerer Aktivitäten, eine bessere Auslastung und Kostenkontrolle. Die strategische Logik ist nachvollziehbar. Der operative Nachweis über mehrere Quartale steht jedoch noch aus. Mit Dr. Joanna Holbrook, die zum 1. November als Chief Scientific Officer und Vorstandsmitglied die Nachfolge von Dr. Cord Dohrmann angetreten hat, soll zudem die wissenschaftliche Ausrichtung gestärkt werden. Entscheidend wird sein, technologische Kompetenz und wirtschaftliche Disziplin miteinander zu verbinden. 400,9 Millionen Euro Liquidität: Spielraum, aber keine Entwarnung Zum Ende des dritten Quartals verfügte Evotec über liquide Mittel von 400,9 Millionen Euro. Das schafft finanziellen Handlungsspielraum für den laufenden Betrieb und die Transformation. Gleichzeitig weist das Unternehmen eine Nettoverschuldungsposition aus. Der Kassenbestand darf deshalb nicht isoliert als frei verfügbares Überschussvermögen betrachtet werden. Für eine vollständige Beurteilung wären unter anderem die Höhe und Fälligkeiten der Finanzverbindlichkeiten sowie die künftigen Mittelabflüsse relevant. CFO Claire Hinshelwood betont entsprechend die Bedeutung von Liquiditätsmanagement, Kostensteuerung und gezielter Kapitalallokation. Für Aktionäre bleibt die Entwicklung des Cashflows neben dem bereinigten EBITDA ein zentraler Maßstab. Parallel läuft die strategische Überprüfung weiter. Konkrete neue Ergebnisse nennt die aktuelle Mitteilung nicht. Daraus sollten deshalb weder sichere Transaktionserlöse noch bestimmte Portfoliomaßnahmen abgeleitet werden. Fazit: Mehr Substanz für die Hoffnung, noch kein gesicherter Turnaround Evotec hat mit dem dritten Quartal einen wichtigen Fortschritt erzielt. Die operative Verlustzone wird deutlich kleiner, Horizon greift und die Auswahl durch Vertex stärkt die Perspektive von Just – Evotec Biologics. Der Kursanstieg begleitet damit eine Veröffentlichung, die nachvollziehbare Gründe für mehr Zuversicht liefert. Die Risiken bleiben jedoch erheblich. Nach neun Monaten sind Umsatz und Ergebnis schwächer als im Vorjahr. Vor allem die bestätigte Jahresprognose signalisiert, dass die nahezu erreichte operative Gewinnschwelle des dritten Quartals noch nicht als dauerhaftes Niveau gelten kann. Unter dem Strich ergibt sich eine neutrale Einschätzung mit spekulativen Turnaround-Chancen. Für eine überzeugend positive Neubewertung müssen Vertriebsfortschritte zu Umsatz werden, die Kostenmaßnahmen nachhaltig wirken und die Liquiditätsentwicklung überzeugen. Evotec hat die Hoffnung auf eine Wende gestärkt – den Nachweis muss das Unternehmen über die kommenden Quartale liefern. Im Freundeskreis fehlt noch der Wirkstoff gegen Börsen-Halbwissen? Teilen Sie diesen Artikel. Die Anwendung erfolgt per Link, eine Pipette ist nicht erforderlich – und als mögliche Nebenwirkung drohen bessere Diskussionen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 5. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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