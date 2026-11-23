Die Evotec Aktie hat am Freitag, 20.11.2026, 7,3 Prozent auf 2,54 Euro verloren und liegt knapp über dem Jahrestief von 2,41 Euro.
Evotec Aktienanalyse: Cash-Burn, gesenkte Prognose und ein Kurs knapp über dem Jahrestief - Was trägt die Evotec Aktie noch?
Die Evotec Aktie (EVT, ISIN DE0005664809) notiert am Montagvormittag bei rund 2,49 Euro, knapp über dem Jahrestief von 2,41 Euro. Die Evotec Aktienanalyse zeigt Zahlen, Pipeline, Analystenkonsens und Risiken – und wie die Evotec Aktienprognose diskutiert wird.
Kurs am Boden
Ziele bestätigt, aber rote Zahlen
Evotec bestätigt für 2026 einen Umsatz von 570 bis 610 Mio. Euro, erwartet aber ein bereinigtes EBITDA von minus 105 bis minus 70 Mio. Euro. Ursprünglich lag die Prognose bei 0 bis 40 Mio. Euro.
Pipeline liefert, Kasse schrumpft
Eine zweite FDA-Freigabe mit Bristol Myers Squibb kam am 19.11.2026; die Liquidität sank seit Jahresende von 476,4 auf 400,9 Mio. Euro.
Die Evotec Aktie (ISIN: DE0005664809, FSE: EVT) gehört am Montagvormittag zu den meistgesuchten TecDAX-Werten. Der Wirkstoffforscher aus Hamburg notiert um 09:28 Uhr auf Xetra bei 2,49 Euro, im frühen Handel minus 0,5 Prozent. Der Schlusskurs vom Freitag, 20.11.2026, lag mit 2,54 Euro um 7,3 Prozent niedriger als am Vortag, auf Wochensicht ergeben sich je nach Messzeitraum Verluste von rund 14 bis 19 Prozent. Das Jahrestief von 2,41 Euro vom 13.10.2026 ist nur etwa 3 Prozent entfernt. In dieser Evotec Aktienanalyse klären wir, was hinter der Schwäche steckt, wie belastbar die Pipeline ist und wie Analysten die Evotec Aktienprognose einschätzen.
Zur Einordnung des Tagesbildes: Die Kursangaben schwanken am Vormittag zwischen minus 0,5 und minus 2,3 Prozent, je nach Zeitpunkt und Referenzkurs. Wir nennen deshalb den Xetra-Kurs mit Uhrzeit. Verlässlicher Anker ist der Freitagsschluss bei 2,54 Euro.
Was ist passiert?
Warum steht die Evotec Aktie so unter Druck?
Der Kurs der Evotec Aktie leidet seit Monaten unter einer Kombination aus Prognosesenkung, Umsatzrückgang und Cash-Abfluss. Die ursprüngliche Prognose für 2026 sah laut Unternehmensmitteilung vom 08.04.2026 noch einen Umsatz von 700 bis 780 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 0 bis 40 Mio. Euro vor; im Juli 2026 wurde sie gesenkt. Mit den Zahlen zum dritten Quartal am 05.11.2026 bestätigte Evotec die neue Spanne von 570 bis 610 Mio. Euro Umsatz und minus 105 bis minus 70 Mio. Euro bereinigtem EBITDA. Dass die Jahresziele standhalten, beruhigt, doch ein negatives EBITDA über das ganze Jahr bleibt ein Warnsignal.
Hinzu kommt ein schwaches Börsenumfeld: Am Freitag, 20.11.2026, brachen auch zahlreiche andere Aktien ein; auf Wochensicht verlor die Evotec Aktie je nach Messzeitraum zwischen 13,6 und 19,4 Prozent. Die Pipeline-Nachrichten der Vorwoche verpufften. Am 19.11.2026 hatte Evotec mit Bristol Myers Squibb die zweite FDA-Freigabe für eine klinische Studie (IND) aus der gemeinsamen Proteinabbau-Partnerschaft gemeldet. Der Kurs stieg an diesem Tag zunächst auf bis zu 2,88 Euro, gab dann aber nach. Wichtig: Eine IND-Freigabe ist keine Arzneimittelzulassung und löst nach Unternehmensangaben nicht automatisch eine Meilensteinzahlung aus; der Start der Phase 1 ist für 2027 geplant.
Ein weiteres Detail: Der Rückkauf eigener Aktien über 365.000 Stück wurde zwischen dem 10. und 13.11.2026 vorzeitig abgeschlossen, zu einem Durchschnittskurs von 3,1217 Euro und einem Volumen von rund 1,14 Mio. Euro. Das Programm diente allerdings nur dem Mitarbeiteraktienprogramm und ist kein Instrument zur Kursstützung.
Geschäftsmodell
Was macht Evotec eigentlich?
Evotec ist ein Wirkstoffforscher und Dienstleister für die Pharma- und Biotechbranche. Das Geschäft besteht aus zwei Säulen: Discovery & Preclinical Development (D&PD) mit 120,1 Mio. Euro Umsatz im dritten Quartal und Just-Evotec Biologics mit 44,8 Mio. Euro, die Biologika für Partner entwickelt und herstellt. Dazu kommen eigene Beteiligungen und Meilensteinzahlungen aus Partnerschaften, etwa mit Bristol Myers Squibb. Im Dezember 2025 schloss Evotec den Verkauf des Standorts Toulouse an Sandoz ab, mit rund 350 Mio. US-Dollar in bar und weiteren Lizenz- und Meilensteinzahlungen von mehr als 300 Mio. US-Dollar über die kommenden Jahre. Außerdem wurde Just-Evotec Biologics für die kommerzielle Herstellung von Povetacicept am Standort Redmond ausgewählt; der Antrag des Partners Vertex hat laut Vertex ein Entscheidungsdatum der US-Behörde FDA am 30.11.2026. Ob und wie stark das den Evotec-Umsatz beeinflusst, beziffert keines der Unternehmen.
Zahlen und Bewertung
Wie stehen die Zahlen bei der Evotec Aktie?
|Kennzahl
|Zeitraum
|Wert
|Umsatz
|Q3 2026
|164,9 (Vorjahr 163,9)
|Umsatz
|9 Monate 2026
|465,0 (Vorjahr 535,1)
|Bereinigtes EBITDA
|Q3 2026
|-1,6
|Bereinigtes EBITDA
|9 Monate 2026
|-44,3 (Vorjahr -16,9)
|Liquidität
|30.09.2026
|400,9 (31.12.2025: 476,4)
|Prognose Umsatz 2026
|bestätigt 05.11.2026
|570–610
|Prognose bereinigtes EBITDA 2026
|bestätigt 05.11.2026
|-105 bis -70
Angaben in Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA ist eine vom Unternehmen definierte Kennzahl.
Quelle: Evotec-Mitteilungen vom 08.04.2026 und 05.11.2026
Die Tabelle zeigt, wie ungleich das Bild ist: Im dritten Quartal lag der Umsatz leicht über dem Vorjahr, das bereinigte EBITDA fast bei null. Über neun Monate steht jedoch ein Umsatzminus von rund 13 Prozent (465,0 gegenüber 535,1 Mio. Euro) und ein deutlich negatives EBITDA. Die Liquidität ging seit Jahresbeginn um etwa 75 Mio. Euro zurück, wobei der Vergleich durch die Sandoz-Zahlung im Dezember 2025 beeinflusst sein kann. Die Mitteilung nennt eine Nettoschuldenposition, beziffert sie aber nicht, daher verzichten wir auf eine Aussage zur Verschuldung.
Das Unternehmen verfolgt mit dem Programm „Horizon“ ein Sparprogramm mit einem Ziel von 75 Mio. Euro jährlicher Einsparung. Mittelfristig peilt Evotec bis 2030 rund 1 Mrd. Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent an. Zur Bewertung: Die Marktkapitalisierung beträgt rund 445 Mio. Euro. Da das EBITDA negativ ist, sind klassische Kennzahlen wie KGV oder EV/EBITDA nicht aussagekräftig; ein belastbarer Vergleich mit Wettbewerbern liegt uns nicht vor.
Analysten
Wie sieht die Evotec Aktienprognose der Analysten aus?
Im aktuellen Konsens von vier Analystenhäusern (Stand 23.11.2026) steht ein Haus auf Kaufen, drei auf Halten, kein Haus auf Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel für die kommenden zwölf Monate liegt bei 3,62 Euro, die Spanne bei 3,00 bis 5,00 Euro. Das liegt etwa 45 Prozent über dem aktuellen Kurs. Wichtig: Das sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de; die Abdeckung ist dünn und die Ziele wurden in den vergangenen Monaten deutlich gesenkt. Ende September 2026 lag der Durchschnitt bei einer breiteren Basis von acht Häusern noch bei 4,59 Euro.
|Messgröße
|Wert
|Einstufungen
|1 Kaufen, 3 Halten, 0 Verkaufen
|Durchschnittliches Kursziel
|3,62 €
|Spanne der Kursziele
|3,00 bis 5,00 €
|Kurs 23.11.2026, 09:28 Uhr (Xetra)
|2,49 €
|Jahrestief (13.10.2026)
|2,41 €
Stand 23.11.2026; Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenkonsens (vier Häuser)
Charttechnik
Wie sieht die Evotec Aktie im Chart aus?
Charttechnisch liegt die Evotec Aktie unter ihren wichtigsten Durchschnittslinien: Die 50-Tage-Linie verläuft nach den uns vorliegenden Angaben bei rund 2,85 Euro, die 200-Tage-Linie bei etwa 4,13 Euro. Der Relative-Strength-Index (RSI) liegt mit etwa 38 noch nicht im überverkauften Bereich. Als Unterstützung gilt die Zone zwischen 2,40 und 2,80 Euro mit dem Oktobertief bei 2,41 Euro als wichtigster Marke; ein Rutsch darunter wäre ein neues Jahrestief. Als Widerstand werden Bereiche ab etwa 4,25 Euro genannt. Eine Prognose leitet daraus nicht ab; es beschreibt lediglich die Marken, an denen Marktteilnehmer ihre Einschätzungen festmachen.
Szenarien
Was bedeutet das für die Evotec Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Wie der Markt die Evotec Aktienprognose diskutiert, hängt an drei Stellschrauben. Erstens an der Frage, ob das Sparprogramm und die bestätigte Prognose reichen, um den Cash-Abfluss zu stoppen. Zweitens an Meilensteinzahlungen und Folgegeschäften aus Partnerschaften, denn die Marktteilnehmer beobachten, ob aus Freigaben echte Erlöse werden. Drittens am Gesamtmarkt: Das Umfeld nach dem schwachen Börsenfreitag bleibt fragil, und kleine, defizitäre Wachstumswerte reagieren oft überproportional. Im optimistischen Szenario der Analysten, das sich in Kurszielen zwischen 3,00 und 5,00 Euro spiegelt, gelingt die Rückkehr in die Gewinnzone ab 2027. Im skeptischen Szenario bleibt die Aktie im Bereich ihres Jahrestiefs, falls Zahlen enttäuschen oder die Liquidität schneller schrumpft als erwartet.
Termine
Worauf sollten Anleger bei der Evotec Aktie jetzt achten?
Der nächste feste Zahlentermin für das Gesamtjahr 2026 ist uns nicht bekannt. Bis dahin liefern Pipeline-Meldungen, Partnerschaften und die Entwicklung rund um das Jahrestief bei 2,41 Euro den Takt.
Häufige Fragen
FAQ zur Evotec Aktie
Was ist die Evotec Aktie? Die Evotec Aktie ist das Wertpapier der Evotec SE (ISIN DE0005664809, Xetra: EVT), eines Wirkstoffforschers aus Hamburg, der im TecDAX gelistet ist.
Wie steht es um die Evotec Aktienprognose? Vier Analystenhäuser kommen im Konsens auf ein durchschnittliches Kursziel von 3,62 Euro bei einer Spanne von 3,00 bis 5,00 Euro (Stand 23.11.2026): ein Haus Kaufen, drei Halten. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Warum ist die Evotec Aktie gefallen? Belegt sind eine im Juli gesenkte Jahresprognose, ein Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten und eine schwache Börse. Die Aktie verlor am Freitag, 20.11.2026, 7,3 Prozent.
Welche Zahlen hat Evotec zuletzt gemeldet? Am 05.11.2026 meldete das Unternehmen für das dritte Quartal 164,9 Mio. Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von minus 1,6 Mio. Euro und bestätigte die Jahresprognose.
Was bringt die Evotec Aktienanalyse für Anleger? Sie zeigt, wo Chancen wie Pipeline und Sparprogramm liegen und welche Risiken wie negatives EBITDA und sinkende Liquidität den Kurs belasten. Eine Empfehlung ist das nicht.
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