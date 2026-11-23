Der Kurs der Evotec Aktie leidet seit Monaten unter einer Kombination aus Prognosesenkung, Umsatzrückgang und Cash-Abfluss. Die ursprüngliche Prognose für 2026 sah laut Unternehmensmitteilung vom 08.04.2026 noch einen Umsatz von 700 bis 780 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 0 bis 40 Mio. Euro vor; im Juli 2026 wurde sie gesenkt. Mit den Zahlen zum dritten Quartal am 05.11.2026 bestätigte Evotec die neue Spanne von 570 bis 610 Mio. Euro Umsatz und minus 105 bis minus 70 Mio. Euro bereinigtem EBITDA. Dass die Jahresziele standhalten, beruhigt, doch ein negatives EBITDA über das ganze Jahr bleibt ein Warnsignal.

Hinzu kommt ein schwaches Börsenumfeld: Am Freitag, 20.11.2026, brachen auch zahlreiche andere Aktien ein; auf Wochensicht verlor die Evotec Aktie je nach Messzeitraum zwischen 13,6 und 19,4 Prozent. Die Pipeline-Nachrichten der Vorwoche verpufften. Am 19.11.2026 hatte Evotec mit Bristol Myers Squibb die zweite FDA-Freigabe für eine klinische Studie (IND) aus der gemeinsamen Proteinabbau-Partnerschaft gemeldet. Der Kurs stieg an diesem Tag zunächst auf bis zu 2,88 Euro, gab dann aber nach. Wichtig: Eine IND-Freigabe ist keine Arzneimittelzulassung und löst nach Unternehmensangaben nicht automatisch eine Meilensteinzahlung aus; der Start der Phase 1 ist für 2027 geplant.

Ein weiteres Detail: Der Rückkauf eigener Aktien über 365.000 Stück wurde zwischen dem 10. und 13.11.2026 vorzeitig abgeschlossen, zu einem Durchschnittskurs von 3,1217 Euro und einem Volumen von rund 1,14 Mio. Euro. Das Programm diente allerdings nur dem Mitarbeiteraktienprogramm und ist kein Instrument zur Kursstützung.