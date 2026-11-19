Die Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker: EVT in Frankfurt) legt am 19. November um 0,06 Euro oder 2,27% auf 2,79 Euro zu. Den Anlass liefert die Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb. Zum zweiten Mal hat ein gemeinsam entwickelter Wirkstoffkandidat zum gezielten Abbau von Proteinen in den USA die regulatorische Hürde vor der klinischen Erprobung genommen. Für 2027 ist der Eintritt in eine Phase-1-Studie geplant. Für Aktionäre liegt der Wert der Nachricht zunächst in einer Fähigkeit, die sich im Forschungsgeschäft schwer belegen lässt: Evotec und sein Partner haben aus derselben Zusammenarbeit einen zweiten Kandidaten bis an die Schwelle zur Erprobung am Menschen gebracht.