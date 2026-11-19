Die Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker: EVT in Frankfurt) legt am 19. November um 0,06 Euro oder 2,27% auf 2,79 Euro zu. Den Anlass liefert die Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb. Zum zweiten Mal hat ein gemeinsam entwickelter Wirkstoffkandidat zum gezielten Abbau von Proteinen in den USA die regulatorische Hürde vor der klinischen Erprobung genommen. Für 2027 ist der Eintritt in eine Phase-1-Studie geplant. Für Aktionäre liegt der Wert der Nachricht zunächst in einer Fähigkeit, die sich im Forschungsgeschäft schwer belegen lässt: Evotec und sein Partner haben aus derselben Zusammenarbeit einen zweiten Kandidaten bis an die Schwelle zur Erprobung am Menschen gebracht.
Evotec Aktie steigt um 2,27%: Zweite FDA-Freigabe mit Bristol Myers Squibb – Studie für 2027 geplant
Die Evotec-Aktie steigt um 2,27%, nachdem die FDA den Weg für die klinische Prüfung eines zweiten Wirkstoffkandidaten aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb freigemacht hat.
Warum der zweite Kandidat für Evotec besonders zählt
Der erste Erfolg einer Forschungsplattform lässt eine Frage offen: Wie viel davon verdankt sich dem Verfahren, wie viel den günstigen Eigenschaften eines einzelnen Moleküls? Jeder weitere Kandidat, der die regulatorischen Anforderungen erfüllt, gibt eine bessere Antwort darauf. Im März 2026 ist der erste Wirkstoff aus der Kooperation in eine Phase-1-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenem klarzelligem Nierenzellkarzinom eingetreten. Acht Monate später melden die Partner die zweite US-Freigabe. Der Fortschritt lässt sich damit an zwei eigenständigen Entwicklungskandidaten festmachen.
Für die Einordnung kommt es auf einen Unterschied an. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Weg für die klinische Prüfung des zweiten Kandidaten im Rahmen eines Investigational-New-Drug-Verfahrens, kurz IND, freigegeben. Bis zu einem verkaufsfähigen Arzneimittel folgen weitere Prüfungen. Auch die Angabe zum Nierenzellkarzinom gehört ausschließlich zum ersten Programm. Für den zweiten Kandidaten nennt die heutige Mitteilung die Wirkstoffklasse und das geplante Startjahr der Studie. In welcher Patientengruppe er zuerst untersucht werden soll, lässt sie offen.
Dr. Joanna Holbrook, Chief Scientific Officer von Evotec, rückt die Wiederholbarkeit der Forschung in den Mittelpunkt. "Wir übersetzen komplexe biologische Zusammenhänge systematisch in neue Entwicklungskandidaten." Für ein Unternehmen, das seine Forschungskompetenz auch anderen Pharmakonzernen anbietet, hat dieser Satz eine geschäftliche Bedeutung. Potenzielle Partner können nun zwei Kandidaten aus derselben Kooperation beurteilen, wenn sie entscheiden, wem sie ein neues Entwicklungsprogramm anvertrauen. Ob daraus weitere Aufträge entstehen, wird sich an künftigen Vertragsabschlüssen zeigen.
Was hinter dem Begriff "Molecular Glue" steckt
Viele klassische Wirkstoffe binden an ein Protein und verändern dessen Aktivität. Bei einem Molecular Glue, zu Deutsch etwa "molekularer Klebstoff", ist die Idee eine andere. Das kleine Molekül bringt ein ausgewähltes Protein mit einem Teil der zelleigenen Abbaumaschinerie zusammen. Das Protein wird markiert und anschließend abgebaut. Der Klebstoff kann diesen Vorgang mehrfach anstoßen. Beim jetzt freigegebenen Kandidaten handelt es sich um einen Cereblon-E3-Ligase-Modulator, abgekürzt CELMoD.
Darin liegt die medizinische Chance: Ein krankheitsrelevantes Protein könnte sich auf diesem Weg auch dann beeinflussen lassen, wenn es für einen herkömmlichen Wirkstoff kaum geeignete Bindungsstellen bietet. Und weil die Zelle das Zielprotein erst neu bilden muss, kann die biologische Wirkung länger anhalten als die unmittelbare Bindung des Wirkstoffs. Ob der konkrete Kandidat daraus einen Vorteil für Patienten erzielt, wie lange ein möglicher Effekt anhält und welche Dosierung verträglich ist, sind Fragen für die klinische Entwicklung.
Für Aktionäre gehört gerade die Selektivität zu den wichtigen Risiken. Ein Verfahren, das ein unerwünschtes Protein wirksam entfernt, ist nur dann therapeutisch attraktiv, wenn die Folgen für andere Proteine und für gesunde Zellen vertretbar bleiben. In einer frühen klinischen Studie stehen daher zunächst Sicherheit, Verträglichkeit und das Verhalten des Wirkstoffs im menschlichen Körper im Vordergrund. Der erste behandelte Patient wäre 2027 ein weiterer Fortschritt. Belastbare Aussagen über den späteren medizinischen oder wirtschaftlichen Erfolg würden mehr Daten und deutlich mehr Zeit erfordern.
Zwei Partner bringen unterschiedliche Stärken ein
Die Zusammenarbeit begann 2018 mit Celgene, das heute zu Bristol Myers Squibb gehört, und wurde 2022 erweitert. Bristol Myers Squibb bringt unter anderem eine umfangreiche Sammlung von CELMoD-Verbindungen ein. Evotec untersucht mit seinen PanOmics-Plattformen, welche Veränderungen solche Substanzen in Zellen auslösen. Die Datenanalyseplattform PanHunter hilft dabei, aus der Vielzahl der Messungen aussichtsreiche Kandidaten für die weitere Entwicklung auszuwählen. KI und maschinelles Lernen unterstützen die Auswertung. Für die Qualität des Verfahrens zählt am Ende, welche der ausgewählten Moleküle die nächsten Prüfungen bestehen.
Diese Arbeitsteilung macht die Partnerschaft für Evotec attraktiv. Der Konzern kann mit seinen Technologien an mehreren Wirkstoffprogrammen mitwirken, ohne für jedes davon allein die gesamte Entwicklung und spätere Vermarktung schultern zu müssen. Gleichzeitig verteilt sich der mögliche wirtschaftliche Ertrag auf die Partner. Anleger können Evotec deshalb weder die gesamten Chancen eines späteren Medikaments zurechnen noch aus einer regulatorischen Freigabe unmittelbar einen bestimmten Umsatz ableiten.
Gerade an dieser Stelle ist die Meldung präziser, als manche Schlagzeile vermuten lässt. Evotec nennt für die zweite IND-Freigabe weder die Höhe einer konkreten Meilensteinzahlung noch einen zusätzlichen Ergebnisbeitrag für 2026. Das lässt offen, ob und wann sich der Schritt finanziell niederschlägt. Der Börsenkurs kann unmittelbar auf bessere Entwicklungsaussichten reagieren. In der Gewinnrechnung zählen die vertraglich vereinbarten Leistungen, Zahlungen und der Zeitpunkt ihrer Erfassung.
Was die Neunmonatszahlen über die Aktie verraten
Die Anfang November veröffentlichten Zahlen erklären, warum der Markt eine gute Forschungsnachricht begrüßt und zugleich vorsichtig bleibt. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Evotec einen Konzernumsatz von 465,0 Mio. Euro. Ein Jahr zuvor waren es 535,1 Mio. Euro gewesen. Der Rückgang betrug 13,1%. Das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fiel von minus 16,9 Mio. Euro auf minus 44,3 Mio. Euro. Der wissenschaftliche Fortschritt trifft damit auf ein Geschäft, das in diesem Zeitraum weniger umsetzte und operativ stärker ins Minus rutschte.
Das dritte Quartal für sich genommen fiel erfreulicher aus. Bei 164,9 Mio. Euro Umsatz nach 163,9 Mio. Euro im Vorjahresquartal verbesserte sich das bereinigte EBITDA von minus 15,0 Mio. auf minus 1,6 Mio. Euro. Bei nahezu gleichem Umsatz verringerte Evotec den Quartalsverlust auf dieser Ergebnisebene um 13,4 Mio. Euro. Das ist für die Aktie ein konkreteres Argument als ein ferner Milliardenmarkt. Es zeigt, dass bereits eine bessere Kostenstruktur spürbar auf das Ergebnis durchschlagen kann. Ob die Verbesserung von Dauer ist, müssen die folgenden Quartale zeigen.
Für 2026 hielt Evotec Anfang November an einem Umsatz von 570 bis 610 Mio. Euro und einem bereinigten EBITDA zwischen minus 105 und minus 70 Mio. Euro fest. Die Spanne verdeutlicht, weshalb sich das dritte Quartal kaum auf zwölf Monate hochrechnen lässt. Selbst am oberen Ende der Ergebnisprognose bliebe der Konzern auf bereinigter EBITDA-Basis klar im Minus. Umso wichtiger ist für die Bewertung, ob neue Aufträge und Fortschritte bei Partnerprogrammen verlässlich in Umsatz übergehen oder sich zwischen den Berichtsperioden verschieben.
Ende September verfügte Evotec über Liquidität von 400,9 Mio. Euro und wies zugleich eine Nettoverschuldung aus. Der Liquiditätsbestand verschafft dem Unternehmen Handlungsspielraum für Forschung und Umbau. Wie lange dieser Spielraum reicht, hängt jedoch vom tatsächlichen Mittelabfluss ab. Aus dem bereinigten EBITDA allein lässt er sich nicht ablesen. Wer die finanzielle Wende beurteilen will, sollte deshalb neben den nächsten Forschungserfolgen darauf achten, wie sich Liquidität und operativer Cashflow entwickeln.
Drei November-Analysen, drei Kursziele zwischen 3,50 und 5,00 Euro
Die drei vorliegenden Analystenurteile stammen vom 5. und 6. November. Sie zeigen, wie die Banken Evotec nach den Geschäftszahlen und vor der heutigen FDA-Nachricht einordneten. Alle drei Kursziele liegen über der aktuellen Notierung von 2,79 Euro. Bei den Empfehlungen ergibt sich ein differenzierteres Bild.
Christian Ehmann von Berenberg hob das Kursziel in der am 6. November veröffentlichten Einschätzung von 3,60 auf 3,75 Euro an und bestätigte das Rating "Hold". Christian Ehmann bescheinigte Evotec ein solides drittes Quartal. Die Zielanhebung um 15 Cent fiel entsprechend moderat aus. Gemessen an 2,79 Euro entspricht das neue Kursziel einem rechnerischen Potenzial von 34,4%. Die Halteempfehlung blieb auch nach der Anpassung bestehen.
Fynn Scherzler von Deutsche Bank Research bestätigte am 6. November das Rating "Hold" bei einem Kursziel von 3,50 Euro. Fynn Scherzler erkannte die bessere Entwicklung im dritten Quartal an, hielt die mittelfristigen Ziele aber weiterhin für ambitioniert. Sein Kursziel liegt rund 25,4% über der aktuellen Notierung und ist das niedrigste der drei. Seine Skepsis betrifft damit eine andere Frage als die heutige FDA-Freigabe: Wie schnell kann Evotec aus einer verbesserten operativen Ausgangslage nachhaltig höhere Erträge erzielen?
Charles Weston von RBC Capital Markets vertrat am 5. November die positivste Einschätzung der drei Analysten. Das bankeigene Rating lautet "Outperform" und entspricht in der Vergleichsübersicht der Kategorie "Buy". Charles Weston bestätigte ein Kursziel von 5,00 Euro. Gegenüber 2,79 Euro ergibt das rund 79,2% rechnerisches Potenzial. Zur Einordnung gehört auch die Vorgeschichte: Ende Oktober hatte RBC Capital Markets das Ziel nach einer Anpassung des Bewertungsmodells von 10,00 auf 5,00 Euro gesenkt und auf den spekulativen Charakter der Aktie hingewiesen. Die positive Empfehlung geht somit mit einer erheblich vorsichtigeren Bewertung einher als noch vor wenigen Wochen.
Unter dem Strich stehen zwei Halteempfehlungen einer positiven Einstufung gegenüber. Der einfache Mittelwert dieser drei Kursziele liegt bei rund 4,08 Euro. Aussagekräftiger als dieser Durchschnitt ist die Spanne von 1,50 Euro zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Ziel. Sie ist bei einem Aktienkurs von 2,79 Euro beträchtlich. Außerdem kann der prozentuale Abstand zu einem älteren Kursziel allein deshalb wachsen, weil sich die Aktie seit dem Analysetag bewegt hat. Keiner der drei Werte lässt sich als nachträgliche Bewertung der heute gemeldeten Freigabe lesen.
Was Evotec für eine dauerhafte Neubewertung liefern muss
Die Chancen der Evotec-Aktie liegen auf zwei Zeitebenen. Kurzfristig könnte der zweite Kandidat die Position des Unternehmens in Gesprächen mit bestehenden und potenziellen Forschungspartnern stärken. Dafür muss noch kein fertiges Medikament am Markt sein. Ein Pharmaunternehmen, das eigene Substanzen untersuchen lassen will, hat einen konkreten Anhaltspunkt dafür, was Evotecs Auswahlverfahren bereits hervorgebracht hat. Langfristig würde der Wert der Kooperation steigen, wenn die klinische Entwicklung zeigt, dass die ausgewählten Moleküle beim Menschen sicher eingesetzt werden können und tatsächlich einen therapeutischen Nutzen haben.
Beide Chancen sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden. Ein überzeugendes Forschungsprogramm kann wirtschaftlich zunächst wenig bewegen, wenn Folgeaufträge ausbleiben oder Zahlungen erst in späteren Entwicklungsphasen anfallen. Umgekehrt könnte sich das Dienstleistungsgeschäft erholen, selbst wenn ein einzelner Wirkstoff in der Klinik enttäuscht. Für die Aktie wäre es daher zu kurz gegriffen, ihren Wert allein am Schicksal des neuen CELMoD festzumachen. Ebenso wenig lässt sich aus dem verbesserten dritten Quartal bereits ableiten, dass der gesamte Konzern die Verlustphase überwunden hat.
Bis 2030 strebt Evotec rund eine Milliarde Euro Jahresumsatz an. Das Ziel für die bereinigte EBITDA-Marge liegt bei 20% zum Jahresende 2028 und bei mehr als 20% zum Jahresende 2030. Der Abstand zwischen diesen Zielen und dem laufenden Verlust erklärt einen Teil der unterschiedlichen Analystenurteile. Gelingt es Evotec, die vorhandene Forschungsinfrastruktur durch neue Aufträge besser auszulasten, kann das Ergebnis schneller wachsen als der Umsatz. Verzögern sich Projekte, fallen viele Kosten für Personal, Labore und Technik trotzdem an. Dieselbe Kostenstruktur, die im Aufschwung die Marge verbessern kann, belastet sie bei schwacher Auslastung.
Das Urteil zur Evotec-Aktie fällt deshalb neutral aus, mit positivem Blick auf die Forschungskooperation. Der Kursanstieg um 2,27% ist angesichts des zweiten regulatorischen Erfolgs nachvollziehbar. Für eine dauerhaft optimistischere Einschätzung wären zwei Entwicklungen besonders überzeugend: ein tatsächlicher Studienstart des zweiten Kandidaten im Jahr 2027 und Geschäftszahlen, die zeigen, dass Evotec an seiner Forschungsleistung auch auf Konzernebene zunehmend verdient. Die heutige Meldung bringt das erste Ziel näher. Am zweiten wird sich entscheiden, wie viel von diesem Fortschritt bei den Aktionären ankommt.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 19. November 2026
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