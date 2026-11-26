Evotec Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – unter 2,50 Euro trotz FDA-Freigabe und Großbanken im Aktionärskreis

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die Evotec Aktie verliert am Donnerstagmorgen 2,12 Prozent auf 2,494 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Gute Forschungsnachrichten verpuffen, Hedgefonds bauen ihre Wetten gegen den Wirkstoffforscher aus.

Bild: Julia Koblitz / Unsplash (Unsplash-Lizenz)

Gegen den Trend nach unten: Die Evotec Aktie fällt am Donnerstagmorgen um 2,12 Prozent auf 2,494 Euro und ist viertgrößter SDAX Verlierer (Stand 09:17 Uhr, comdirect). Vorbörslich hatte der Hamburger Wirkstoffforscher noch im Plus gelegen. Kurs der Evotec Aktie am Morgen 2,494 € Tagesverlust, Platz 4 der SDAX Verlierer −2,12 % Short-Position von Millennium 1,01 % Gemeldete Gesamtposition von Goldman Sachs 9,43 % Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:17 Uhr; Evotec; Stimmrechts- und Leerverkaufsmeldungen Der Auslöser Warum fällt die Evotec Aktie heute? Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Evotec Aktie steckt in einem klaren Abwärtstrend, und der setzt sich auch an einem freundlichen Börsentag fort. Mit dem Fall unter 2,50 Euro notiert sie fast 62 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Die Gründe sind bekannt: rote Zahlen, ein Umbau mit Stellenabbau und ein gesenkter Ausblick. Dazu kommt Druck von Profis. Millennium hat seine Leerverkaufsposition von 0,94 auf 1,01 Prozent erhöht, Citadel Securities eine neue Position von 0,50 Prozent eröffnet, auch WorldQuant baute aus. Auf der anderen Seite meldeten JPMorgan eine Gesamtposition von 6,04 Prozent und Goldman Sachs von 9,43 Prozent. Der SDAX Verlierer ist zum Schauplatz gegensätzlicher Wetten geworden. Der Hintergrund Die Pipeline liefert, der Kurs nicht Aus der Forschung kamen zuletzt gute Nachrichten. Am 19. November akzeptierte die US-Arzneimittelbehörde FDA den zweiten Studienantrag für einen Wirkstoffkandidaten aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb, die klinische Phase 1 soll 2027 beginnen. Die Gates Foundation fördert Evotec zudem mit 2,9 Millionen US-Dollar. Ein Rückkauf von 365.000 eigenen Aktien zu durchschnittlich 3,12 Euro ist abgeschlossen. Was für die Evotec Aktie spricht Zweite FDA-Freigabe mit Bristol Myers Squibb

Förderung durch die Gates Foundation

JPMorgan und Goldman Sachs melden hohe Positionen Was Anleger bedenken sollten Drei Hedgefonds wetten auf fallende Kurse

Rote Zahlen und gesenkter Ausblick

Kurs fast 62 Prozent unter dem Jahreshoch Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Evotec Aktie Warum ist die Evotec Aktie SDAX Verlierer?

Der Abwärtstrend hält an, Leerverkäufer erhöhen den Druck. Eine neue Meldung gibt es nicht. Was bedeutet die FDA-Freigabe?

Ein gemeinsamer Wirkstoffkandidat mit Bristol Myers Squibb darf in die klinische Prüfung, geplant ist der Start für 2027. Evotec Aktie: ISIN DE0005664809, WKN 566480, Börsenkürzel EVT. Fazit zur Evotec Aktie Bei der Evotec Aktie zählen derzeit Zahlen mehr als Forschungserfolge. Solange das operative Geschäft nicht dreht, haben die Leerverkäufer die Oberhand. Der SDAX Verlierer braucht einen Beleg, dass der Umbau greift.

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