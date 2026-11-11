Evotec Aktie im freien Fall? Capital Fund Management reduziert seine Shortposition

Die Evotec-Aktie befindet sich in einer ausgesprochen schwierigen, aber spannenden Ausgangslage. Mit einem Kurs von 3,048 Euro und einem Tagesverlust von 2,495 Prozent steht das Papier unter Druck. Gleichzeitig hat Capital Fund Management seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,90 Prozent auf 0,89 Prozent reduziert. Diese Veränderung ist zwar gering, zeigt aber, dass zumindest ein professioneller Marktteilnehmer sein negatives Engagement zuletzt leicht zurückgefahren hat. Mit Highbridge, Systematica, Whitebox, ActusRayPartners, Millennium, Capital Ventures International, Vittoria and Partners sowie Algert Global bleiben acht weitere Finanzmarktakteure auf der Short-Seite engagiert. Insgesamt summieren sich die neun zuletzt ausgewiesenen Positionen auf 6,80 Prozent des Aktienkapitals. Die zentrale Erkenntnis: Evotec steht weiterhin unter erheblichem Druck, doch die jüngste Positionsreduzierung von Capital Fund Management zeigt, dass die Shortseller keineswegs alle ihre Wetten ausbauen. Für die zukünftige Entwicklung sind zwei unterschiedliche Szenarien denkbar. Sollte Evotec seine Profitabilität verbessern und mit überzeugenden Unternehmensnachrichten überraschen, könnten steigende Kurse und mögliche Short-Eindeckungen eine Erholung unterstützen. Bleiben die operativen Herausforderungen dagegen bestehen, könnten die skeptischen Investoren mit ihren Positionierungen recht behalten. Für Evotec-Aktionäre bleibt es damit spannend: Die Hedgefonds halten erhebliche Short-Positionen, doch eine überraschende Verbesserung der Geschäftsentwicklung könnte das Kräfteverhältnis verändern.