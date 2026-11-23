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Evonik Aktie: Was bleibt, wenn die Übernahmeprämie wegfällt?

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 18:46 2 Min.

Nach dem Rückzug von BASF senkt die DZ Bank den fairen Wert für Evonik auf 20 Euro – jetzt zählt der Konzernumbau.

Bild: Evonik Industries AG

Die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker: EVK) schloss am 23. November 2026 um 17:35 Uhr MEZ bei 18,39 Euro und gewann 0,08 Euro oder 0,44%. Am selben Tag senkte die DZ Bank den fairen Wert der Aktie von 22 auf 20 Euro. Analyst Peter Spengler bestätigt sein Rating "halten". Seit BASF die Übernahmebemühungen beendet hat, stellt sich für Aktionäre eine andere Frage: Was kann der Spezialchemiekonzern aus eigener Kraft verdienen? Vom Übernahmekandidaten zum eigenständigen Investment Noch Anfang November hatte Peter Spengler eine mögliche Übernahme gegen die Risiken für Evonik-Aktionäre abgewogen. Nach dem abgelehnten Angebot von 24 Euro je Aktie sah er wenig Aussicht auf einen höheren Aufschlag. Schon damals wechselte die DZ Bank von einer Kaufempfehlung auf "halten", ließ den fairen Wert aber zunächst bei 22 Euro. Mit dem Rückzug von BASF entfalle die Übernahmeprämie, so Peter Spengler in der Evonik-Aktienanalyse vom 23. November. Die DZ Bank zieht daraus eine konkrete Konsequenz und setzt den fairen Wert um zwei Euro oder rund 9,1% herab. Um das neue Kursziel zu erreichen, müsste die Evonik-Aktie vom Montagsschluss aus um 1,61 Euro steigen. Das entspricht einem rechnerischen Potenzial von rund 8,8%. Kursziel 20 Euro – jetzt kommt es auf den Umbau an Peter Spengler rückt zwei Vorhaben in den Mittelpunkt: den geplanten Verkauf von Geschäftsbereichen und die angestrebten Effizienzsteigerungen. Für Aktionäre zählt bei einem Verkauf, welchen Preis Evonik erzielt und welcher Ergebnisbeitrag mit dem Geschäft abgegeben wird. Bei den Effizienzmaßnahmen kommt es darauf an, wann die Einsparungen im operativen Ergebnis sichtbar werden. An beiden Stellen liegt das Risiko in der Umsetzung. Damit lässt sich auch das Urteil der DZ Bank einordnen. Ihr Kursziel 20 Euro liegt über dem Börsenkurs, doch der Weg dorthin hängt für Peter Spengler nun stärker von den Entscheidungen des Evonik-Managements ab. Die Evonik-Aktienanalyse endet deshalb trotz des rechnerischen Aufwärtspotenzials mit dem Rating "halten". Sie kennen jemanden, der bei Spezialchemie sofort abschaltet, bei Übernahmegerüchten aber hellwach ist? Schicken Sie ihm den Artikel. Mal sehen, wie schnell die Kettenreaktion im Gruppenchat einsetzt. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 23. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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