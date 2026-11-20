Die Evonik-Aktie befindet sich in einer außergewöhnlich spannenden Situation. Mit dem Rückzug von BASF ist eine bedeutende Übernahmefantasie zunächst weggefallen. Das zuletzt diskutierte Angebot von 24 Euro je Aktie liegt deutlich über dem aktuellen Börsenkurs von 18,21 Euro. Gleichzeitig hat Vittoria and Partners LLP seine Netto-Leerverkaufsposition am 19. November 2026 von 0,24 auf 0,17 Prozent reduziert. Das entspricht einem Rückgang um rund 29,2 Prozent. Andere institutionelle Investoren bleiben dagegen mit höheren Positionen vertreten. Davidson Kempner hält zuletzt gemeldete 1,09 Prozent, Capital Ventures International 0,70 Prozent. Zusammen mit Vittoria and Partners ergeben die Einzelmeldungen rechnerisch 1,96 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Das Fazit: Die gescheiterte BASF-Übernahme hat die Evonik-Aktie erheblich belastet und die fundamentalen Geschäftsperspektiven wieder in den Mittelpunkt gerückt. Die deutliche Positionsreduzierung von Vittoria and Partners ist ein interessantes Signal, aber noch kein Beweis für einen umfassenden Rückzug der Shortseller. Gleichzeitig bleibt die Möglichkeit neuer Übernahmegespräche ein potenzieller Unsicherheitsfaktor für die Leerverkäufer. Sollte Evonik seine Profitabilität verbessern oder die Übernahmefantasie erneut aufleben, könnte dies die Aktie unterstützen. Bleiben die operativen Erwartungen dagegen unerfüllt, könnte die negative Positionierung der Hedgefonds weiterhin gerechtfertigt erscheinen. Für Anleger bleibt Evonik damit ein spannendes Kräftemessen zwischen geplatzter Übernahmehoffnung, institutioneller Skepsis und möglicher Comeback-Fantasie.