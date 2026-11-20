Elf Milliarden Euro, 24 Euro je Aktie und am Ende ein Rückzug mit Ansage: Am Donnerstagnachmittag hat BASF die Übernahmebemühungen um Evonik beendet. Die Evonik-Aktie (ISIN: DE000EVNK013, FSE: EVK) verlor zeitweise bis zu 23 Prozent und fiel auf den tiefsten Stand seit fast vier Monaten.
Evonik-Aktie: Minus 16 Prozent nach dem BASF-Aus - Wer rechtfertigt jetzt den eigenen Weg?
BASF zieht das 24-Euro-Angebot zurück, die Evonik-Aktie fällt zeitweise um bis zu 23 Prozent. Was bleibt nach dem Rückzug – und wer setzt jetzt Druck?
Steckbrief
- Unternehmen
- Evonik Industries AG
- Handelssymbol
- EVK
- ISIN
- DE000EVNK013
- Kurs 19.11., 16 Uhr
- 18,15 €
- Veränderung
- −16,4 %
- Aktien
- rund 466 Mio.
Stand: 19.11.2026, Kursangaben vom Nachmittag des 19.11.2026 (wallstreet-online, 16 Uhr)
Die Evonik-Aktie hatte sich seit dem Herbst von einer Übernahmefantasie tragen lassen: Im September begann die Spekulation, zeitweise lag der Kurs über 22 Euro, vorher deutlich unter 20 Euro. Mit dem Aus für das Angebot ist diese Prämie weg. Für die Evonik-Aktie stellt sich nun die Frage, wie viel Wert ein eigenständiger Konzern ohne Käufer im Hintergrund wirklich hat.
Der Rückzug
Warum hat BASF das Angebot für die Evonik Aktie zurückgezogen?
BASF hatte Evonik zuletzt 24 Euro je Aktie geboten, das bewertete den Spezialchemiekonzern mit rund 11 Milliarden Euro. Nach Darstellung von BASF hat Evonik zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt und sich nicht auf einen substanziellen Austausch eingelassen. BASF-Chef Markus Kamieth erklärte sinngemäß, das Angebot hätte den Evonik-Aktionären einen erheblichen und sicheren Zusatzwert gebracht, ein Zusammenschluss bleibe aus Sicht von BASF richtig.
Zu einer moderaten Erhöhung sei BASF bereit gewesen, heißt es bei Ariva und BörsenNEWS, ein Signal von „etwas mehr als 24 Euro“. Aus Finanzkreisen waren zuvor 26 bis 28 Euro im Gespräch gewesen. Doch der eigenständige Ausblick von Evonik und dessen Risiken rechtfertigten nach BASF-Sicht keine höhere Bewertung. Ein Deal zu höherem Preis liege nicht im besten Interesse der BASF-Aktionäre. Der Rückzug unterstreiche, so BASF, die Kapitaldisziplin.
Die Kursreaktion
Wie stark ist die Evonik Aktie abgestürzt?
Laut Der Aktionär und Wirtschaftsjournal lag das Tagesminus zeitweise bei bis zu 23 Prozent, andere Quellen nennen zeitweise mehr als 20 oder rund 17 Prozent. Zum Handelsschluss notierte die Aktie nach BörsenNEWS bei 18,38 Euro (minus 15,34 Prozent), bei wallstreet-online um 16 Uhr bei 18,15 Euro (minus 16,40 Prozent). Der Börsenwert sank damit auf rund 8,4 Milliarden Euro, nach dem BASF-Angebot wären es rund 11,2 Milliarden gewesen. BASF-Aktie und Evonik-Aktie reagierten gegensätzlich: BASF legte zunächst um bis zu 2,9 Prozent zu, drehte im Verlauf aber teilweise ins Minus (50,64 Euro, minus 1,31 Prozent bei BörsenNEWS).
Rechnerisch lag der Schlusskurs vor dem Rückzug bei rund 21,7 Euro, das 24-Euro-Angebot also gut 10 Prozent darüber. Genau diese Lücke hat sich am Donnerstag geschlossen, und noch etwas mehr: Die Aktie notiert nun unter dem Niveau, auf dem sie vor der Spekulation gehandelt hatte.
|Größe
|Wert
|Angebot BASF
|24 € je Aktie
|Bewertung im Angebot
|rund 11 Mrd. €
|Kurs 19.11., 16 Uhr
|18,15 € (−16,4 %)
|Kurs 19.11., 18:35 Uhr
|18,38 € (−15,3 %)
|Tagestief laut Der Aktionär
|bis zu −23 %
|Börsenwert nach Kurssturz
|rund 8,4 Mrd. €
Kurse stammen aus unterschiedlichen Zeitpunkten des 19.11.2026 und weichen deshalb leicht voneinander ab.
Quelle: Der Aktionär, wallstreet-online, BörsenNEWS, Ariva; 19.11.2026
Das Geschäft
Wie steht Evonik operativ ohne BASF da?
Das Unternehmen ist in besserer Verfassung als der Kurs es vermuten lässt. Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBITDA laut Ariva um 40 Prozent auf 629 Millionen Euro bei einem Umsatzplus von 13 Prozent, der Freie Cashflow lag bei 369 Millionen Euro. Für 2026 erwartet Evonik ein bereinigtes EBITDA in der oberen Hälfte der Spanne von 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro und einen Freien Cashflow von rund 850 Millionen Euro. Die Ratingagentur Moody's hatte Evonik im August auf Baa1 hochgestuft.
Die Stimmen
Was sagen Politik und Analysten zur Evonik Aktie nach dem Aus?
Politischen Gegenwind hatte die Übernahme von Anfang an: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sprach sich klar dagegen aus und verwies auf rund 11.000 Beschäftigte. Evonik betont, der Fokus bleibe auf der Weiterentwicklung als eigenständiges Unternehmen. Der Aktionär formuliert es so: Der Konzern müsse nun beweisen, dass der eigene Weg mehr Wert schafft als das abgelehnte Angebot.
Aus Analystensicht ist die Lage unübersichtlich. Vor dem Rückzug lag das durchschnittliche Analystenziel für Evonik nach aktiencheck.de-Berichten vom 18. November bei 19,55 Euro und damit unter dem BASF-Angebot. Bernstein-Analyst James Hooper (Einstufung Outperform für BASF, Ziel 59 Euro) hält es laut BörsenNEWS für möglich, dass Evonik-Aktionäre den Vorstand unter Druck setzen und Gespräche wieder aufgenommen werden. Ob BASF dazu bereit wäre, ist offen.
Die Dividendenrendite beziffert Der Aktionär auf 4,52 Prozent, ein Argument für Anleger, die auf Ausschüttungen setzen. Hinzu kommt das laufende Effizienzprogramm „Evonik Tailor Made“, das bis 2029 Kosten senken soll.
Was kommt
Was ist bei der Evonik Aktie als Nächstes zu erwarten?
Offen sind vor allem zwei Dinge: Ob Evonik die verbesserte Ertragslage 2027 bestätigen kann, und ob BASF nach dem Rückzug die Tür wieder öffnet. Konkrete Termine für Jahreszahlen oder einen Kapitalmarkttag nennen die ausgewerteten Quellen nicht. Am Freitag steht zudem der gesamte Markt unter Druck: Der DAX schloss am Donnerstag mit 25.463,81 Punkten (minus 1,06 Prozent).
Häufige Fragen zur Evonik Aktie
Warum ist die Evonik Aktie eingebrochen? BASF hat am 19. November seine Übernahmebemühungen um Evonik beendet, damit entfiel die Übernahmeprämie.
Wie hoch war das BASF-Angebot für Evonik? Zuletzt 24 Euro je Aktie, was Evonik mit rund 11 Milliarden Euro bewertete.
Wie stark ist die Evonik Aktie gefallen? Zeitweise bis zu 23 Prozent, am Nachmittag rund 16 Prozent auf etwa 18,15 Euro.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Ein Termin ist in den ausgewerteten Quellen nicht genannt.
Gibt es eine Anlageempfehlung von aktiencheck.de? Nein. Genannte Einschätzungen stammen von Dritten.
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