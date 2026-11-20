BASF hatte Evonik zuletzt 24 Euro je Aktie geboten, das bewertete den Spezialchemiekonzern mit rund 11 Milliarden Euro. Nach Darstellung von BASF hat Evonik zwei unverbindliche Barangebote abgelehnt und sich nicht auf einen substanziellen Austausch eingelassen. BASF-Chef Markus Kamieth erklärte sinngemäß, das Angebot hätte den Evonik-Aktionären einen erheblichen und sicheren Zusatzwert gebracht, ein Zusammenschluss bleibe aus Sicht von BASF richtig.

Zu einer moderaten Erhöhung sei BASF bereit gewesen, heißt es bei Ariva und BörsenNEWS, ein Signal von „etwas mehr als 24 Euro“. Aus Finanzkreisen waren zuvor 26 bis 28 Euro im Gespräch gewesen. Doch der eigenständige Ausblick von Evonik und dessen Risiken rechtfertigten nach BASF-Sicht keine höhere Bewertung. Ein Deal zu höherem Preis liege nicht im besten Interesse der BASF-Aktionäre. Der Rückzug unterstreiche, so BASF, die Kapitaldisziplin.