Die Evonik-Aktie befindet sich in einer interessanten Ausgangslage. Während das Papier um 1,48 % auf 18,45 Euro steigt, bleiben zwei bedeutende institutionelle Investoren mit ausgewiesenen Netto-Leerverkaufspositionen engagiert. Davidson Kempner European Partners, LLP hält eine Position von 0,97 %, während Capital Ventures International mit 0,70 % vertreten ist. Zusammen ergibt sich eine rechnerische Short-Exponierung von 1,67 % des ausgegebenen Aktienkapitals. Die bestehenden Positionen zeigen, dass professionelle Marktteilnehmer weiterhin auf der Short-Seite bei Evonik vertreten sind. Für einen unmittelbar bevorstehenden Kursrückgang liefern diese Meldungen allein jedoch keinen Beweis. Sollte Evonik operativ enttäuschen, könnten die Leerverkäufer von ihren Positionen profitieren. Gelingt dem Spezialchemiekonzern dagegen eine überzeugende Verbesserung seiner Geschäftsperspektiven, könnten mögliche Short-Eindeckungen eine weitere Kurserholung unterstützen. Die positive Tagesentwicklung und die bestehenden Short-Positionen verdeutlichen, dass unterschiedliche Erwartungen am Markt aufeinandertreffen. Entscheidend bleibt deshalb, ob Evonik mit seiner operativen Entwicklung die skeptischen Erwartungen widerlegen kann. Die kommenden Unternehmensmeldungen und Veränderungen der Short-Positionen dürften zusätzliche Hinweise auf die weitere Entwicklung liefern.