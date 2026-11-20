Es ist eine Rechnung, die jeder Aktionär im Kopf nachvollziehen kann. BASF hat zuletzt 24 Euro je Aktie in bar geboten. Die Evonik Aktie (ISIN: DE000EVNK013, FSE: EVK) kostet am Freitagmittag gut 18 Euro. Dazwischen liegen knapp sechs Euro je Aktie oder mehr als 30 Prozent – und eine Entscheidung des Evonik-Vorstands, die nun auf dem Prüfstand steht. Am Donnerstag hat der Ludwigshafener Chemiekonzern seine Übernahmebemühungen eingestellt. Die Aktie des Essener Spezialchemiekonzerns brach daraufhin zeitweise um 23 Prozent ein und schloss 16 Prozent tiefer.
Evonik Aktie: 24 Euro abgelehnt, jetzt nur noch 18 Euro wert - Hat der Vorstand 11 Milliarden Euro ausgeschlagen?
BASF wollte Evonik für 24 Euro je Aktie kaufen. Der Vorstand sagte zweimal Nein. Nun hat BASF aufgegeben, und die Evonik Aktie ist um 16 Prozent auf gut 18 Euro abgestürzt. Analysten stufen ab, Aktionäre fragen sich, ob der eigenständige Weg den entgangenen Aufschlag je wettmachen kann.
Die Chronik
Evonik Aktie: Zwei Angebote, zwei Absagen, ein Rückzug
Ende September: BASF bietet indikativ 22,15 Euro je Evonik-Aktie.
Ende Oktober: BASF bessert auf 24 Euro nach. Das entspricht einem Aufschlag von 39 Prozent auf den Kurs vor Bekanntwerden des Interesses. Evonik lehnt ab und erklärt, nicht in Verhandlungen einzutreten.
17. November: Nach einem Medienbericht über ein mögliches weiteres Gebot steigt die Aktie an die Spitze des MDAX.
19. November: BASF stellt die Bemühungen ein. Die Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit fast vier Monaten.
BASF begründet den Rückzug mit der Haltung des Evonik-Managements. Man habe signalisiert, zu einer weiteren moderaten Erhöhung bereit zu sein. Der Vorstand von Evonik habe einen substanziellen Austausch jedoch bis zuletzt abgelehnt. Evonik pocht auf seine Eigenständigkeit und will sich auf die eigene strategische Weiterentwicklung konzentrieren.
Die Rechnung
Die Übernahmeprämie ist fast vollständig verpufft
Wie viel Übernahmefantasie steckt noch im Kurs? Wenig. Rechnet man vom Angebot über 24 Euro den genannten Aufschlag von 39 Prozent zurück, ergibt sich ein Ausgangskurs von rund 17,30 Euro. Mit gut 18 Euro notiert die Evonik Aktie also nur noch etwa fünf Prozent über dem Niveau, auf dem sie vor dem ersten Interesse von BASF stand. Der Markt geht offenkundig nicht davon aus, dass ein weiterer Bieter kommt oder BASF zurückkehrt.
Für die Aktionäre ist das bitter. Hätte der Vorstand verhandelt und wäre es zu einem Abschluss auf dem Niveau des letzten Gebots gekommen, läge der Wert ihrer Papiere um fast ein Drittel höher. Ob die Ablehnung richtig war, hängt nun allein davon ab, ob Evonik aus eigener Kraft mehr als 24 Euro je Aktie wert werden kann.
Die Analysten
Oddo BHF stuft ab, Jefferies bleibt neutral
Die ersten Reaktionen der Analysten sind zurückhaltend. Die Privatbank Oddo BHF hat die Evonik Aktie am Freitag von Outperform auf Neutral abgestuft und das Kursziel von 22 auf 19 Euro gesenkt. Die Begründung: Nach dem Ende der Übernahmebemühungen sei das Aufwärtspotenzial begrenzt. Jefferies-Analystin Priyanka Patel bestätigte am Donnerstag ihre Einstufung Hold mit einem Kursziel von 21 Euro, sieht aber ebenfalls Abwärtsrisiken. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut Investing.com bei 19,55 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Auffällig ist, dass kein einziges dieser Kursziele an das Gebot von BASF heranreicht. Die Fachleute trauen dem eigenständigen Weg vorerst also weniger zu, als ein Käufer zu zahlen bereit war.
Der eigene Weg
3.200 Stellen weniger – reicht das als Antwort?
Der Vorstand setzt auf den laufenden Konzernumbau. Bis Ende 2029 sollen 3.200 Stellen wegfallen, davon 2.150 in Deutschland. Das Programm soll Kosten senken und die Margen verbessern. Zuletzt hatte Evonik nach Medienberichten solide Zahlen vorgelegt. Die Frage ist, ob Einsparungen und operatives Wachstum ausreichen, um eine Lücke von knapp sechs Euro je Aktie zu schließen – in einer Branche, die unter schwacher Nachfrage und hohen Energiekosten leidet.
FAQ
Häufige Fragen zur Evonik Aktie
Warum ist die Evonik Aktie abgestürzt?
Weil BASF seine Übernahmebemühungen eingestellt hat, nachdem Evonik zwei Barangebote abgelehnt hatte.
Wie viel hat BASF geboten?
Zuletzt 24 Euro je Aktie, was Evonik mit mehr als elf Milliarden Euro bewertete.
Wo steht die Evonik Aktie jetzt?
Am Freitagmittag bei gut 18 Euro, nach einem Schlusskurs von rund 18,25 Euro am Donnerstag.
Was sagen die Analysten?
Oddo BHF stuft auf Neutral ab und nennt 19 Euro. Jefferies bleibt bei Hold mit 21 Euro.
Kann BASF zurückkommen?
Ausgeschlossen ist das nicht, angekündigt ist es aber nicht. BASF hat die Bemühungen eingestellt.
Fazit
Evonik Aktie: Der Vorstand muss jetzt liefern, was BASF zahlen wollte
Mit dem Nein zu 24 Euro hat der Evonik-Vorstand eine Wette abgeschlossen: dass das Unternehmen allein mehr wert ist. Die Börse glaubt das vorerst nicht, die Analysten auch nicht. Für die Evonik Aktie beginnt damit eine Bewährungsphase. Jede Quartalsbilanz wird künftig an einer einzigen Zahl gemessen werden – jenen 24 Euro, die Aktionäre hätten bekommen können.
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