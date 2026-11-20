Warum ist die Evonik Aktie abgestürzt?

Weil BASF seine Übernahmebemühungen eingestellt hat, nachdem Evonik zwei Barangebote abgelehnt hatte.

Wie viel hat BASF geboten?

Zuletzt 24 Euro je Aktie, was Evonik mit mehr als elf Milliarden Euro bewertete.

Wo steht die Evonik Aktie jetzt?

Am Freitagmittag bei gut 18 Euro, nach einem Schlusskurs von rund 18,25 Euro am Donnerstag.

Was sagen die Analysten?

Oddo BHF stuft auf Neutral ab und nennt 19 Euro. Jefferies bleibt bei Hold mit 21 Euro.

Kann BASF zurückkommen?

Ausgeschlossen ist das nicht, angekündigt ist es aber nicht. BASF hat die Bemühungen eingestellt.