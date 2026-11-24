Oktober: Fragen zur Zeichnung von Schuldverschreibungen über 40 Mio. Euro. Am 2. Oktober lag der Schlusskurs der Anleihe nur noch bei 0,5 Prozent. Am 5. Oktober gab die Emittentin einen Prospektnachtrag heraus: Darin heißt es, ein nicht benannter "Plattformgeber" habe Schuldverschreibungen über 40 Mio. Euro gezeichnet, ohne dass dies einen Liquiditätszufluss bei EverYield ausgelöst hätte. Der Zeichnungspreis sei nach den Angaben im Prospektnachtrag bis zum 1. Juli 2032 gestundet worden, er solle mit Lizenzforderungen aus dem "Master Platform License Agreement" verrechnet werden. Bis einschließlich zur Herausgabe dieses Prospektnachtrages am 5. Oktober waren in Frankfurt bereits Anleihen im Nominalwert von über 24,6 Mio. Euro gehandelt worden.