Die deutlichen Verluste bei Aktien und die erhöhte Risikoaversion hätten unterstützend am Rentenmarkt gewirkt und zu einem deutlichen Renditerückgang beigetragen. Die Rendite von US-Anleihen mit 10-jähriger Laufzeit sei um annähernd 15 Basispunkte auf zeitweise 4,91% abgesackt. Auch die Renditen von Bundesanleihen seien zurückgekommen und entsprechend habe sich der Bund-Future von der Unterstützungszone um 121,87 (38,2%-Level) lösen können. Die 21- und die 100-Tagelinien um 122,40 seien übersprungen worden, was positiv hervorzuheben sei. Das Bild der quantitativen Indikatoren helle sich zwar auf, sei bisweilen aber noch nicht als konstruktiv zu werten. Die nächste Hürde zeige sich bei 122,80, bevor Kurs auf das Hoch von Anfang November bei 123,53 genommen werden könne. Im Falle eines erneuten Rücksetzers sei die Zone 121,87 bis zur 55-Tage-Linie bei 121,40 entscheidend. Die Kursrückgänge der letzten Tage hätten regelmäßig dort geendet.