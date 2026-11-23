Die anhaltende Risikoaversion an den Aktienmärkten war der wesentliche Treiber für die Entwicklung an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.
EUR/USD am Jahrestief - Bund-Future überspringt 122,40
Aktienverluste stützen den Anleihemarkt, während der Euro nahe seinem Jahrestief notiert.
Die Zinserhöhungserwartungen für Fed und EZB seien im Zuge dessen etwas reduziert worden, zumal sich auch die Ölpreise zunächst weiter abgeschwächt hätten. Innerhalb von drei Wochen seien die Öl-Notierungen um über 25% gesunken. Von freier Fahrt in der Straße von Hormus könne jedoch keine Rede sein. In der neuen Woche seien Stimmungsindikatoren zu beachten.
Die deutlichen Verluste bei Aktien und die erhöhte Risikoaversion hätten unterstützend am Rentenmarkt gewirkt und zu einem deutlichen Renditerückgang beigetragen. Die Rendite von US-Anleihen mit 10-jähriger Laufzeit sei um annähernd 15 Basispunkte auf zeitweise 4,91% abgesackt. Auch die Renditen von Bundesanleihen seien zurückgekommen und entsprechend habe sich der Bund-Future von der Unterstützungszone um 121,87 (38,2%-Level) lösen können. Die 21- und die 100-Tagelinien um 122,40 seien übersprungen worden, was positiv hervorzuheben sei. Das Bild der quantitativen Indikatoren helle sich zwar auf, sei bisweilen aber noch nicht als konstruktiv zu werten. Die nächste Hürde zeige sich bei 122,80, bevor Kurs auf das Hoch von Anfang November bei 123,53 genommen werden könne. Im Falle eines erneuten Rücksetzers sei die Zone 121,87 bis zur 55-Tage-Linie bei 121,40 entscheidend. Die Kursrückgänge der letzten Tage hätten regelmäßig dort geendet.
Das Impuls- und bisherige Jahrestief habe der EUR/USD-Kurs in der letzten Woche bei 1,0953 markiert, sich anschließend aber stabilisieren können. Potenzial auf der Oberseite wäre bis 1,1105 vorhanden. Allerdings gebe es wenig Anzeichen für eine solche Erholung. Intakte Verkaufssignale von MACD und DMI (bei steigendem ADX) würden vor zu viel Optimismus mahnen, ungeachtet der Überverkauftindikation des Stochastic. Sollte der Bereich um 1,0950 nicht genügend Halt bieten, würden Kursverluste zunächst bis 1,0874 drohen, dem 138,2%-Level des Kursverlustes seit Mitte August bis Ende Oktober.
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