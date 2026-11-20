Wie hoch ist das Verbrauchervertrauen im Euroraum? Minus 16,9 Punkte in der vorläufigen Schätzung für November 2026, nach minus 17,9 im Oktober.

Was bedeutet der negative Wert? Negative Werte zeigen, dass mehr Haushalte pessimistisch als optimistisch sind; der Langzeitschnitt liegt deutlich höher.

Welche Aktien profitieren von besserem Konsumklima? Mittelbar Handels-, Konsumgüter- und Reisewerte im DAX und MDAX – eine Einschätzung der Redaktion.

Beeinflusst die Zahl die EZB? Indirekt: Sie liefert Hinweise auf Konsum und Inflationsdruck vor der Zinsentscheidung am 17. Dezember.