S&P Global spricht laut dpa-AFX von einem anhaltenden Aufschwung im deutschen Verarbeitenden Gewerbe; der Index steht mit 55,0 Punkten auf dem höchsten Stand seit 56 Monaten, wie aktiencheck.de zuvor berichtete. Auch die Dienstleister überraschen mit 54,0 Punkten nach 52,5 im Vormonat. Für die Börse zählt, dass diese Stimmungsdaten auf Industrie- und Exportwerte im DAX und MDAX zielen: Maschinenbauaktien, Elektroaktien und Chemieaktien hängen stark an der Industrienachfrage. Ob die Einkaufsmanager-Stimmung in Gewinnerwartungen übersetzt wird, lässt sich aus den Zahlen allein nicht ableiten – das ist eine Einschätzung der Redaktion.