Die Stimmung der Einkaufsmanager im Euroraum stagniert im November bei 51,7 Punkten und verfehlt damit knapp die Analystenerwartung von 52,0. Das meldet S&P Global in einer ersten Schätzung, über die dpa-AFX am Montag, 23.11.2026, berichtete (onvista, 9:50 Uhr). Entscheidend für Anleger ist die Zweiteilung: Deutschlands Industrie legt auf 55,0 Punkte zu, Frankreich bleibt in Industrie und Dienstleistungen unter der Marke von 50 und signalisiert damit Schrumpfung. Der DAX lag um 10:12 Uhr laut dpa-AFX 0,8 Prozent im Plus bei 25.008 Punkten – ein Zusammenhang mit den Einkaufsmanagerdaten ist in den geprüften Quellen nicht belegt.
Eurozone-Einkaufsmanagerindex: 51,7 Punkte, Frankreich klar unter 50 - Spaltet sich Europas Konjunktur?
Der Euroraum-Einkaufsmanagerindex stagniert im November bei 51,7 Punkten, Deutschlands Industrie zieht auf 55,0 an, Frankreich rutscht weiter unter die Wachstumsschwelle. Was die Zahlen für DAX, Euro und die EZB-Debatte bedeuten.
Die Zahlen
Wie stark ist die Euro-Konjunktur im November wirklich – und wo liegen die Ausreißer?
Ein Wert über 50 Punkten zeigt Wachstum an, ein Wert darunter Schrumpfung. Die dpa-AFX-Tabelle (Prognose und Vormonat jeweils im Vergleich) zeigt ein gespaltenes Bild:
|Bereich
|November
|Prognose
|Vormonat
|Euroraum gesamt
|51,7
|52,0
|51,7
|Euroraum Industrie
|52,9
|52,7
|52,7
|Euroraum Dienstleister
|51,2
|51,8
|51,4
|Deutschland Industrie
|55,0
|54,2
|54,2
|Deutschland Dienstleister
|54,0
|52,3
|52,5
|Frankreich Industrie
|47,9
|49,8
|49,5
|Frankreich Dienstleister
|46,6
|47,5
|46,2
Erste Veröffentlichung (Flash). Wert über 50 = Wachstum, unter 50 = Schrumpfung.
Quelle: S&P Global, dpa-AFX (onvista 23.11.2026, 9:50 Uhr; ariva 10:29 Uhr)
Auffällig ist, dass Deutschland beide Prognosen übertrifft, Frankreich sie dagegen in beiden Sektoren verfehlt. S&P-Chefvolkswirt Chris Williamson spricht laut dpa-AFX von einem „stabilen Aufwärtstrend“ im Euroraum, aber auch von „besorgniserregenden Unterschieden auf Länderebene“. VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel formuliert laut onvista: „Frankreich steuert auf eine Rezession zu.“
Frankreich
Warum rutscht Frankreich ab – und was heißt das für Politik und Anleiheanleger?
Die Quellen nennen als Hintergrund die Sorgen um den französischen Staatshaushalt sowie Proteste gegen Sparpläne im Oktober. S&P-Analyst Joe Hayes sieht laut dpa-AFX eine „rasche Verschlechterung“ des Vertrauens. Die Haushaltsfrage ist für Anleger nicht neu: Die Ratingagentur Moody's führt Frankreich mit Aa3 und negativem Ausblick, Fitch sieht einen Aufschlag von 174 Basispunkten auf den Bund (aktiencheck.de berichtete). Eine Verbindung zwischen den PMI-Daten und einzelnen französischen Aktien oder Anleihekursen ist in den geprüften Quellen nicht belegt.
Deutschland
Was steckt hinter dem deutschen Industrie-Aufschwung – und trägt er die DAX-Konzerne?
S&P Global spricht laut dpa-AFX von einem anhaltenden Aufschwung im deutschen Verarbeitenden Gewerbe; der Index steht mit 55,0 Punkten auf dem höchsten Stand seit 56 Monaten, wie aktiencheck.de zuvor berichtete. Auch die Dienstleister überraschen mit 54,0 Punkten nach 52,5 im Vormonat. Für die Börse zählt, dass diese Stimmungsdaten auf Industrie- und Exportwerte im DAX und MDAX zielen: Maschinenbauaktien, Elektroaktien und Chemieaktien hängen stark an der Industrienachfrage. Ob die Einkaufsmanager-Stimmung in Gewinnerwartungen übersetzt wird, lässt sich aus den Zahlen allein nicht ableiten – das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Der geldpolitische Rahmen bleibt angespannt: Die Inflation im Euroraum liegt laut jüngsten Berichten bei rund 4,0 Prozent, die EZB entscheidet am 17. Dezember über ihren nächsten Zinsschritt. Aus den PMI-Artikeln selbst geht kein Bezug zur Geldpolitik hervor; ein stagnierender Gesamtindex bei zugleich hohen Preisen bleibt aber ein Argument, das Beobachter in der Zinsdebatte aufgreifen dürften. Das ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Was müssen Anleger jetzt beobachten – und welche Daten folgen als Nächstes?
Am Dienstag, 24.11., um 10:00 Uhr folgt das ifo-Geschäftsklima, am Mittwoch, 25.11., um 8:00 Uhr die zweite Veröffentlichung des deutschen BIP für das dritte Quartal. Am Freitag, 27.11., um 9:55 Uhr erscheinen die Arbeitslosenzahlen, am Montag, 30.11., um 14:00 Uhr die vorläufigen Verbraucherpreise für Deutschland (Quelle: dpa-AFX-Wochenvorschau, 20.11., 16:35 Uhr).
Häufige Fragen zum Euro-Einkaufsmanagerindex
Was misst der Einkaufsmanagerindex? Er fasst Umfragen unter Einkaufsmanagern zu Produktion, Aufträgen und Beschäftigung zusammen; über 50 Punkte bedeuten Wachstum.
Wie steht Deutschland im Vergleich zu Frankreich? Deutschland meldet 55,0 Punkte in der Industrie und 54,0 bei den Dienstleistern, Frankreich 47,9 bzw. 46,6.
Wie reagierte der DAX? Um 10:12 Uhr lag der DAX laut dpa-AFX 0,8 Prozent im Plus bei 25.008 Punkten; eine Verbindung zu den PMI-Daten ist nicht belegt.
Wann kommen die nächsten Konjunkturdaten? ifo am 24.11. um 10:00 Uhr, deutsches BIP am 25.11. um 8:00 Uhr.
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