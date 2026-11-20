Die Teuerungsrate habe im Oktober bei 4,00% und damit 0,2 Prozentpunkte über dem Vormonatswert gelegen. Zwar hätten sich die Brent-Erdölpreise in den vergangenen zwei Wochen um mehr als 20% erholt und lägen derzeit bei rund 93 US-Dollar je Barrel; Ende Oktober hätten sie jedoch erneut die Höchststände vom Beginn des Iran-Krieges im März erreicht. Zweitrundeneffekte dürften sich weiterhin in der Teuerungsrate niederschlagen. Bis eine nachhaltige Entspannung sichtbar werde, dürfte noch einige Zeit vergehen. Die Prognosen der EU-Kommission würden weniger optimistisch ausfallen und für das kommende Jahr eine Inflationsrate von mehr als 3,00% erwarten. Damit läge sie deutlich über dem Inflationsziel der EZB von 2,00%. Die EZB dürfte im Dezember auf eine weitere Zinserhöhung zusteuern - es wäre die dritte Anhebung in diesem Jahr.