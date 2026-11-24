Der Tagesgewinn relativiert sich beim Blick auf den Monat: Im November lag die Euronext-Aktie bis Dienstagnachmittag noch rund 5 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn steht dagegen ein Plus von etwa 31 Prozent. Als Infrastrukturanbieter hängt Euronext weniger an der Konjunktur als an der Handelsaktivität, und die ist in nervösen Phasen hoch. Als Risiko nennen Beobachter die Integration der jüngsten Zukäufe, darunter die Börse Athen.