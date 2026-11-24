Wenn die Kurse springen, klingelt die Kasse: Die Euronext-Aktie (ISIN: NL0006294274, WKN: A115MJ, Handelssymbol Euronext Paris: ENX, US-Handelssymbol: EUXTF im OTC-Handel) zählt am Dienstag zu den größten CAC40 Gewinnern des Tages. Der Betreiber der Börsen in Paris, Amsterdam, Mailand und weiteren Städten schloss mit plus 2,49 Prozent bei 168,90 Euro. Eine Nachricht aus dem Unternehmen gab es am Dienstag nicht. Die Euronext-Aktie erholte sich vielmehr in einem Umfeld, das dem Geschäftsmodell entgegenkommt.
Euronext-Aktie CAC40 Gewinner des Tages: Plus 2,49 Prozent – der Börsenbetreiber verdient an der Unruhe
Die Euronext-Aktie steigt um 2,49 Prozent auf 168,90 Euro und zählt zu den CAC40 Gewinnern des Tages. Eine Tagesnachricht gibt es nicht. Der Börsenbetreiber profitiert von hohen Schwankungen an den Märkten, einem Rekordquartal und einem Aktienrückkauf. Die Analyse zeigt die Hintergründe.
Die Gründe für das Kursplus
Vier Faktoren stützen die Aktie
Schwankungen bringen Umsatz
Ein Börsenbetreiber verdient an jeder Transaktion. Die heftigen Ausschläge der vergangenen Tage, vom Kurssturz am Freitag über die Nvidia-Rally am Montag bis zum Ausverkauf der KI-Werte am Dienstag, bedeuten viele Orders.
Rekordquartal
Am 5. November meldete Euronext für das dritte Quartal Erlöse von 547,4 Millionen Euro, 24,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit 524 Millionen Euro gerechnet.
Kostendisziplin
Mit den Quartalszahlen senkte der Konzern die Obergrenze für die operativen Kosten 2026 auf 760 Millionen Euro, nach zuvor 770 Millionen Euro.
Aktienrückkauf
Euronext hat ein Programm zum Rückkauf eigener Aktien angekündigt. Das stützt den Kurs.
Einordnung
Erholung nach einem schwachen Monat
Der Tagesgewinn relativiert sich beim Blick auf den Monat: Im November lag die Euronext-Aktie bis Dienstagnachmittag noch rund 5 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn steht dagegen ein Plus von etwa 31 Prozent. Als Infrastrukturanbieter hängt Euronext weniger an der Konjunktur als an der Handelsaktivität, und die ist in nervösen Phasen hoch. Als Risiko nennen Beobachter die Integration der jüngsten Zukäufe, darunter die Börse Athen.
Häufige Fragen zur Euronext-Aktie
Warum ist die Euronext-Aktie CAC40 Gewinner des Tages?
Es gab keine Tagesnachricht. Die Aktie erholte sich, gestützt von einem Rekordquartal, sinkenden Kostenzielen, einem Aktienrückkauf und hoher Handelsaktivität an den Märkten.
Wo schloss die Euronext-Aktie am Dienstag?
Bei 168,90 Euro, einem Plus von 2,49 Prozent.
Wie liefen die letzten Quartalszahlen?
Die Erlöse stiegen im dritten Quartal 2026 um 24,9 Prozent auf 547,4 Millionen Euro.
Wie lauten ISIN und WKN der Euronext-Aktie?
ISIN NL0006294274, WKN A115MJ.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.