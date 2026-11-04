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Euroland: Inflation entfernt sich weiter vom Stabilitätsziel

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 14:39 3 Min. Nord LB

Die Inflation im Euroraum steigt auf 4,0% – die Nord LB erwartet zunehmenden Druck auf die EZB für eine weitere Zinserhöhung.

Bild: Photo by Mufid Majnun / Unsplash

Die Inflationsrate im Euroraum ist im Oktober voraussichtlich auf 4,0% Y/Y gestiegen, so die Analysten der Nord LB. Die Kernrate (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) liege bei unverändert 2,5% Y/Y. Diese vorläufigen Zahlen würden nur geringfügig über den Erwartungen liegen. Der Preisauftrieb bei Energie habe sich auf 20,8% Y/Y weiter beschleunigt, im Vormonat seien "nur" 18,9% Y/Y gemessen worden. Der Inflationsimpuls bleibe aber eng auf diese Gütergruppe begrenzt. Andere Komponenten des Preisindex hätten nur unwesentlich zur Inflation beigetragen. So seien die Preise für Industriegüter ohne Energie um 1,2% Y/Y gestiegen (Vormonat: 1,1%). Die Dienstleistungsinflation habe im Vergleich zum Vormonat nur um 0,1-Prozentpunkt auf 3,3% Y/Y angezogen. Insbesondere verharre die Kernrate bei 2,5% Y/Y. Der Preisauftrieb bei Energie sei durch nationale Eingriffe teils gedämpft oder auch verstärkt worden. Besonders ausgeprägt sei der Aufwärtsimpuls in Italien gewesen, wo die regulatorische Anpassung der geschützten Stromtarife zum Quartalsbeginn einen kräftigen Preissprung ausgelöst habe. In Deutschland habe dagegen die seit Oktober geltende Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe die Teuerung begrenzt. Auch die spanische Regierung habe die Steuer auf Kraftstoffe (Benzin) spürbar gesenkt. Eine Ausbreitung des Energiepreisschocks könnte sich aber in einzelnen Ländern der Währungsunion zumindest andeuten. Frankreich habe neben höheren Gas- und Mineralölpreisen auch einen zunehmenden Druck bei Transport- und Beherbergungsdienstleistungen verzeichnet. In Italien hätten sich Transportdienstleistungen im Berichtsmonat um 3,1% Y/Y verteuert, deutlich stärker als im September (1,6% Y/Y). Insgesamt spreche das Länderbild aber für einen überwiegend energie- und maßnahmengetriebenen Inflationsschub. Aus Sicht der Geldpolitik habe sich die Inflationsrate im Oktober weiter vom Stabilitätsziel entfernt. Obwohl die letzte Ratssitzung nur wenige Tage zurückliege, hätten Vertreter der EZB eindeutig restriktive Töne angeschlagen. Im Fokus stehe dabei das Risiko, dass der Energiepreisschock zu einer länger anhaltenden Überschreitung des Inflationsziels führe und sich schließlich auch auf den zugrunde liegenden Preisdruck übertrage. Die geopolitischen Risiken würden angesichts der Kriege in der Ukraine und im Iran hoch bleiben. Vor diesem Hintergrund spreche derzeit vieles für eine weitere Zinserhöhung im Dezember. Fazit: Der Inflationsdruck im Euroraum habe im Oktober erneut zugenommen. Nach den vorläufigen Daten von Eurostat klettere die HVPI-Inflationsrate auf 4,0% Y/Y. Ausschlaggebend hierfür seien insbesondere die kräftig gestiegenen Energiepreise. Die Kernrate (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) verharre dagegen bei 2,5% Y/Y, während sich die Dienstleistungsinflation geringfügig von 3,2% auf 3,3% Y/Y erhöhe. Eine starke Ausbreitung des Energiepreisschocks sei damit bislang nicht erkennbar, wenngleich sich in einzelnen Ländern erste indirekte Effekte anzudeuten scheinen würden. Zweitrundeneffekte seien bisher nicht zu beobachten, wären angesichts der verzögerten Lohnreaktion zu diesem Zeitpunkt allerdings auch kaum zu erwarten gewesen. Obwohl die letzte Ratssitzung nur wenige Tage zurückliege, hätten Vertreter der EZB eindeutig restriktive Töne angeschlagen. Im Fokus stehe das Risiko, dass der Energiepreisschock zu einer länger anhaltenden Überschreitung des Inflationsziels führe. Vor diesem Hintergrund spreche derzeit vieles für eine weitere Zinserhöhung im Dezember.

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