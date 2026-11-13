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Eurobattery Minerals: Aktionäre fordern Sonderprüfer und Änderungen im Aufsichtsrat

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 13:09 1 Min. anleihencheck.de

Eurobattery Minerals im Fokus! Fünf Aktionäre fordern Veränderungen im Aufsichtsrat und die Einsetzung eines Sonderprüfers. Die Anträge sollen auf der bevorstehenden außerordentlichen Hauptversammlung behandelt werden. Stehen dem Bergbauunternehmen tiefgreifende Veränderungen bevor?

Bild: Eurobattery Minerals AB

Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (nachfolgend "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es Anträge von fünf Aktionären erhalten hat, zusätzliche Tagesordnungspunkte in die bevorstehende außerordentliche Hauptversammlung aufzunehmen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die beantragten Tagesordnungspunkte betreffen Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats des Unternehmens sowie den Vorschlag zur Bestellung eines Sonderprüfers (särskild granskare) gemäß Kapitel 10, §§ 21-22 des schwedischen Aktiengesetzes (Aktiebolagslagen). Das Unternehmen prüft die Anträge und wird die beantragten Tagesordnungspunkte in die Einberufungsbekanntmachung zur außerordentlichen Hauptversammlung aufnehmen, soweit dies nach dem schwedischen Aktiengesetz erforderlich ist. Die Einberufungsbekanntmachung einschließlich der vollständigen Anträge wird gesondert veröffentlicht. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europas Selbstversorgung mit verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien zu stärken, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu unterstützen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn. Kontakte Christer Heljestrand - Corporate Relations Officer E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com (Pressemitteilung vom 12.11.2026)

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