Die EZB beschreibt laut dem Bericht, dass die Risiken in bestimmten Nichtbanken wie Investmentfonds besonders ausgeprägt sind. Vujčić, der auf der Pressekonferenz zitiert wird, sieht die Gefahr, dass Fonds weitere Mittelabflüsse verkraften müssen. Rund die Hälfte der größten Euro-Hochzinsfonds verfüge nicht über genügend liquide Mittel, um einen Abfluss-Schock aufzufangen. Das ist eine Aussage der EZB beziehungsweise der berichtenden Quelle, keine Prognose von aktiencheck.de.

Ein Spread (Credit Spread) ist der Renditeaufschlag, den Unternehmensanleihen gegenüber sicheren Staatsanleihen bieten. Ein niedriger Spread heißt: Der Markt verlangt wenig Risikoprämie. Wenn die Aufschläge steigen, fallen die Kurse der Anleihen – bei Hochzinsanleihen deutlich stärker als bei Anleihen guter Bonität. Die EZB rechnet laut Bericht damit, dass Hochzinsanleihen rund 4,7-mal stärker auf Veränderungen reagieren als Investment-Grade-Anleihen.