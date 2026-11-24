Die Europäische Zentralbank hat in ihrem Finanzstabilitätsbericht vom 18. November 2026 davor gewarnt, dass die Verengung der Aufschläge bei Euro-Unternehmensanleihen sich umkehren könnte. Die Rendite von Euro-Hochzinsanleihen (ICE BofA Euro High Yield Index) lag am 19. November 2026 bei 6,61 Prozent, gegenüber 5,09 Prozent zum Jahresende 2025. Der Spread, also der Aufschlag auf sichere Staatsanleihen, betrug 3,37 Prozent. Brisant ist die Struktur des Marktes: Investmentfonds halten 39 Prozent der Euro-Unternehmensanleihen, Versicherer 20 Prozent.
Euro-Unternehmensanleihen: EZB warnt vor Umkehr der Spreads, Euro-High-Yield bei 6,61 Prozent, 39 Prozent in Fonds – wie liquide sind Anleihefonds im Stressfall?
Die EZB warnt im Finanzstabilitätsbericht, dass die Aufschläge bei Euro-Unternehmensanleihen wieder steigen könnten. Die Rendite am Euro-Hochzinsmarkt liegt bei 6,61 Prozent, Investmentfonds halten 39 Prozent der Anleihen. Was das für Anleger in Anleihefonds und Unternehmensanleihen bedeutet.
EZB-Warnung
Was sagt die EZB zu Unternehmensanleihen im Stress?
Die EZB beschreibt laut dem Bericht, dass die Risiken in bestimmten Nichtbanken wie Investmentfonds besonders ausgeprägt sind. Vujčić, der auf der Pressekonferenz zitiert wird, sieht die Gefahr, dass Fonds weitere Mittelabflüsse verkraften müssen. Rund die Hälfte der größten Euro-Hochzinsfonds verfüge nicht über genügend liquide Mittel, um einen Abfluss-Schock aufzufangen. Das ist eine Aussage der EZB beziehungsweise der berichtenden Quelle, keine Prognose von aktiencheck.de.
Ein Spread (Credit Spread) ist der Renditeaufschlag, den Unternehmensanleihen gegenüber sicheren Staatsanleihen bieten. Ein niedriger Spread heißt: Der Markt verlangt wenig Risikoprämie. Wenn die Aufschläge steigen, fallen die Kurse der Anleihen – bei Hochzinsanleihen deutlich stärker als bei Anleihen guter Bonität. Die EZB rechnet laut Bericht damit, dass Hochzinsanleihen rund 4,7-mal stärker auf Veränderungen reagieren als Investment-Grade-Anleihen.
|Zeitpunkt
|Rendite
|Spread (OAS)
|Jahresende 2025
|5,09 %
|–
|23.02.2026 (Renditetief)
|4,86 %
|–
|22.07.2026 (Spreadtief)
|–
|2,48 %
|26.10.2026 (Renditehoch 2026)
|6,83 %
|–
|23.10.2026
|–
|3,64 %
|19.11.2026
|6,61 %
|3,37 %
Rendite = Yield, Spread = Optionsbereinigter Aufschlag (OAS) auf Staatsanleihen; unterschiedliche Kennzahlen.
Quelle: World Today Journal (22.11.2026) zu ICE BofA Euro High Yield
Wie viel Verlust droht Anleihe-Investoren bei steigenden Spreads?
Nach Angaben der Quelle sieht die EZB ein sogenanntes Repricing-Risiko: Bei einer Neubewertung der Risikoprämien könnten Bestände an Euro-Unternehmensanleihen bis zu 4 Prozent an Marktwert verlieren (Mark-to-Market-Verlust). Die EZB führt die Ausweitung der Spreads bislang vor allem auf die Risikostimmung zurück, nicht auf schlechte Fundamentaldaten; die Zusatzprämie für Anleiherisiken (Excess Bond Premium) liegt demnach nahe null.
Der Vermögensverwalter Vanguard stellte laut Bericht am 17. November 2026 fest, dass die Spreads nahe dem unteren Rand ihrer historischen Spanne liegen, und hat seine Hochzinsquote gesenkt. Das ist eine Einschätzung eines Dritten, die Redaktion macht sie sich nicht zu eigen.
Was bedeutet das für Sparer in Anleihefonds und Anleihe-ETFs?
Anleihefonds bieten Anlegern täglichen Zugriff auf Papiere, die selbst nur eingeschränkt handelbar sind. Dieser Liquiditätsunterschied ist das Kernthema der EZB: Verlangen viele Anleger gleichzeitig ihr Geld zurück, müssen Fonds Anleihen verkaufen – möglicherweise zu niedrigeren Kursen. Das kann Abflüsse verstärken. Anleger sollten daher bei Hochzinsfonds auf Fondsvolumen, Barquote und Streuung achten und die Fondsunterlagen lesen.
Der Euro-Hochzinsmarkt rentiert mit 6,61 Prozent deutlich über der zehnjährigen Bundesanleihe, die laut Trading Economics bei rund 3,28 Prozent steht (24. November 2026, ohne Uhrzeit). Der Abstand von gut drei Prozentpunkten entspricht der Risikoprämie. Der Leitzins der EZB liegt bei 2,65 Prozent; der Markt preist laut Trading Economics rund zwei weitere Erhöhungen bis März 2027 ein. Höhere Leitzinsen verteuern die Refinanzierung schwächerer Unternehmen.
Worauf achten Anleger bei Unternehmensanleihen als Nächstes?
Die weitere Entwicklung der Spreads im Euro-Hochzinsmarkt gegenüber dem Oktober-Wert von 3,64 Prozent und dem Jahrestief von 2,48 Prozent.
Mittelabflüsse oder -zuflüsse bei Hochzinsfonds und Anleihe-ETFs.
Die EZB-Sitzung im Dezember (laut aktiencheck.de-Berichterstattung am 17. Dezember 2026) und die Inflationsdaten.
Häufige Fragen zu Euro-Unternehmensanleihen
Wie hoch ist die Rendite von Euro-Hochzinsanleihen? Laut ICE BofA Euro High Yield Index 6,61 Prozent am 19. November 2026.
Was ist ein Spread bei Anleihen? Der Renditeaufschlag gegenüber sicheren Staatsanleihen als Entschädigung für Ausfallrisiko.
Warum warnt die EZB vor Anleihefonds? Weil Fonds täglich Rückgaben erfüllen müssen, ihre Anleihen aber schwer verkäuflich sein können.
Wie viel halten Fonds an Euro-Unternehmensanleihen? 39 Prozent im zweiten Quartal 2026, Versicherer 20 Prozent.
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