Frankreich zahlt für seine Schulden mehr als Italien. Die zehnjährige französische Staatsanleihe (OAT) rentierte zum Schluss am 25. November 2026 mit 4,73 Prozent, die zehnjährige Bundesanleihe mit 3,22 Prozent. Der Abstand, der sogenannte Spread, beträgt damit 151 Basispunkte. Italiens zehnjährige BTP lagen zur Eröffnung am selben Tag bei 4,34 Prozent und etwa 111 Basispunkten über dem Bund. Für die Euro-Staatsanleihen ist das ein bemerkenswerter Rollentausch.
Euro-Staatsanleihen: Frankreich zahlt 151 Basispunkte Aufschlag auf Bundesanleihen, Italien nur 111 – warum muss Paris mehr bieten als Rom?
Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen liegt 151 Basispunkte über Bundesanleihen, Italiens BTP kommen auf rund 111. Was der Rollentausch der Euro-Staatsanleihen für Anleger und Sparer bedeutet.
Was bedeutet der Spread bei Euro-Staatsanleihen?
Der Spread ist der Renditeaufschlag, den ein Staat gegenüber der Bundesanleihe zahlen muss, die im Euroraum als Referenz für höchste Bonität gilt. Ein Basispunkt (Bp) ist ein Hundertstel Prozentpunkt, 151 Basispunkte entsprechen also 1,51 Prozentpunkten. Je größer der Aufschlag, desto höher bewerten Investoren das Risiko, das mit dem Schuldner verbunden ist: Haushaltslage, politische Stabilität, Wachstum und das Angebot neuer Anleihen.
Die Rendite ist dabei nicht der Kupon. Der Kupon ist der feste Zins, der bei Ausgabe festgelegt wird. Die Rendite ergibt sich aus Kupon und aktuellem Kurs und ändert sich täglich. Steigt die Rendite, fällt der Kurs der Anleihe, und umgekehrt.
|Anleihe
|Rendite
|Spread zum Bund
|Bundesanleihe
|3,22 %
|–
|Frankreich (OAT)
|4,73 %
|151,1 Bp
|Italien (BTP)
|4,34 %
|111 Bp (ANSA: 109,45 Bp zur Eröffnung)
Stände unterschiedlicher Uhrzeiten und Quellen; Bund-Rendite zum Schluss laut ideal-investisseur.fr. dpa-AFX nannte 3,21 Prozent um 17:09 Uhr. Basispunkt = 0,01 Prozentpunkte.
Quelle: ideal-investisseur.fr (25.11.2026, 17:35 Uhr, Schlussstand); QuiFinanza (25.11.2026, 9:08 Uhr); ANSA (25.11.2026)
Wie weit ist Frankreichs Aufschlag zuletzt gefallen?
Gegenüber dem Jahreshoch hat sich der Druck auf Paris deutlich verringert. Am 22. Oktober lag der Aufschlag der OAT bei 174,6 Basispunkten, dem höchsten Wert der vergangenen zwölf Monate. Bis zum 25. November ist er auf 151,1 Basispunkte gesunken. Die Rendite der OAT fiel im gleichen Zeitraum von 5,13 auf 4,73 Prozent.
Zur Einordnung: Im Zwölfmonatsschnitt lag der Aufschlag bei 85,8 Basispunkten, die Spanne reicht von 59,0 bis 174,6 Basispunkten. Das Rekordniveau der Zeitreihe stammt vom 17. November 2011 mit 225,1 Basispunkten. Frankreich liegt also weit unter dem Höchststand der Eurokrise, aber klar über seinem eigenen Jahresdurchschnitt.
Aufschlag der OAT auf die Bundesanleihe
Basispunkte
Quelle: ideal-investisseur.fr, Schlussstände
Daten als Tabelle
|Datum
|OAT-Bund-Spread
|22.10.
|174,6
|03.11.
|161,8
|16.11.
|155,0
|17.11.
|156,3
|24.11.
|149,6
|25.11.
|151,1
Warum steht Italien im Vergleich besser da?
Rom hat sich in den vergangenen Monaten vom Sorgenkind zum Stabilitätsanker unter den großen Euro-Staaten entwickelt, zumindest am Anleihemarkt. Der Spread der BTP lag am 22. Oktober noch bei 119 Basispunkten, am 27. Oktober bei 116 und am 23. November zur Eröffnung bei 107,3 (ANSA). Am 25. November meldete QuiFinanza 111 Basispunkte bei Renditen, die sich gegenüber dem Vortag kaum bewegten.
Warum die Märkte Paris derzeit strenger beurteilen als Rom, lässt sich aus den Zahlen allein nicht ablesen. Medienberichte der vergangenen Wochen nennen den Haushaltsstreit in Frankreich und die Sorge vor dem Sturz einer weiteren Regierung als Belastung (zum Beispiel CNBC am 24. September). Das ist eine Einordnung der Redaktion auf Basis dieser Berichte, kein belegter Auslöser für den Stand vom 25. November.
Was treibt die Euro-Renditen aktuell insgesamt?
Zuletzt sanken die Renditen im Euroraum gemeinsam. Laut dpa-AFX stützten Kursverluste an den Technologiebörsen und Unsicherheit im KI-Sektor die Bundesanleihen als sicheren Hafen; die Rendite der Zehnjährigen lag am 25. November um 17:09 Uhr bei 3,21 Prozent, der Bund-Future bei 123,51. Zudem wurde das deutsche Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal auf 0,1 Prozent nach unten revidiert, nach zunächst 0,2 Prozent. Ein sinkender Ölpreis drückte laut QuiFinanza die Bund-Renditen, nicht aber die der BTP, wodurch sich der italienische Spread leicht ausweitete.
Worauf achten Anleger bei französischen und italienischen Staatsanleihen?
Welche Termine sind für Euro-Staatsanleihen wichtig?
Die EZB entscheidet nach dem bisherigen Terminplan am 17. Dezember über die Leitzinsen; zuvor tagt die Fed am 9. Dezember. An den Märkten wird laut mehreren Berichten eine Zinserhöhung diskutiert. aktiencheck.de gibt dazu keine Prognose ab. Zusätzlich beeinflussen Haushaltsberatungen in Paris und Rom sowie Ratingentscheidungen der Agenturen die Spreads; konkrete Prüftermine konnten nicht belegt werden. Am 26. November ist die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, der Handel in Europa dürfte dünner sein als üblich.
Häufige Fragen zu Euro-Staatsanleihen
Was ist der Unterschied zwischen französischen und italienischen Staatsanleihen? Beide gehören zu den größten Euro-Staatsanleihemärkten. Aktuell verlangen Investoren für französische OAT mit 151 Basispunkten einen höheren Aufschlag auf den Bund als für italienische BTP mit rund 111 Basispunkten.
Was bedeutet eine höhere Rendite bei Staatsanleihen? Eine höhere Rendite bedeutet bei einer bereits ausgegebenen Anleihe zunächst einen niedrigeren Kurs. Sie kann auf ein höheres wahrgenommenes Risiko hinweisen, aber auch auf gestiegene Zinsen insgesamt.
Warum sind Bundesanleihen die Referenz? Deutschland gilt wegen der Bonität und der Marktliquidität als Maßstab für den Euroraum. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am 25. November bei 3,21 bis 3,22 Prozent.
Wie sicher sind Staatsanleihen? Auch Staatsanleihen tragen Zinsänderungs- und Emittentenrisiken. Kurse können vor Fälligkeit schwanken.
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