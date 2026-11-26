Der Spread ist der Renditeaufschlag, den ein Staat gegenüber der Bundesanleihe zahlen muss, die im Euroraum als Referenz für höchste Bonität gilt. Ein Basispunkt (Bp) ist ein Hundertstel Prozentpunkt, 151 Basispunkte entsprechen also 1,51 Prozentpunkten. Je größer der Aufschlag, desto höher bewerten Investoren das Risiko, das mit dem Schuldner verbunden ist: Haushaltslage, politische Stabilität, Wachstum und das Angebot neuer Anleihen.

Die Rendite ist dabei nicht der Kupon. Der Kupon ist der feste Zins, der bei Ausgabe festgelegt wird. Die Rendite ergibt sich aus Kupon und aktuellem Kurs und ändert sich täglich. Steigt die Rendite, fällt der Kurs der Anleihe, und umgekehrt.