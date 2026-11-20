Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist am Freitag, dem 20. November 2026, auf rund 3,32 Prozent gesunken, italienische Staatsanleihen rentieren mit 4,42 Prozent, französische mit 4,92 Prozent. Weil die Bundesanleihe stärker nachgibt als die Papiere der Euro-Partner, steigt der Aufschlag: Der Spread (der Renditeabstand zur Bundesanleihe, gemessen in Basispunkten) liegt für Italien bei rund 109, für Frankreich bei rund 159 Basispunkten, einen Tag zuvor waren es nach unserer Rechnung rund 108 und 153. Warum das in Zeiten der Sicherheitssuche passiert und was Anleger beachten sollten, lesen Sie hier.
Euro-Staatsanleihen: Bund-Rally weitet die Aufschläge - Italien rund 109, Frankreich rund 159 Basispunkte über der Bundesanleihe - Warum profitieren Rom und Paris weniger?
Am 20. November fällt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf rund 3,32 Prozent, Italien rentiert mit 4,42 Prozent, Frankreich mit 4,92 Prozent. Weil die Bundesanleihe stärker nachgibt, steigen die Aufschläge der BTP- und OAT-Renditen leicht. Wir erklären, was Spreads sind und welche Termine zählen.
Euro-Staatsanleihen
Wie hoch sind die Renditen und Spreads im Euroraum?
Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Ein Spread von 109 Basispunkten heißt: Italien zahlt für zehn Jahre rund 1,09 Prozentpunkte mehr als Deutschland.
Alle drei Renditen sind am Freitag gesunken: Deutschland um rund 9 Basispunkte, Italien um rund 7,5, Frankreich um rund 2. Die Bundesanleihe ist der sichere Hafen des Euroraums; sinkende Aktienkurse treiben Geld zuerst dorthin. Paris und Rom folgen mit Abstand, ihr Abstand zu Deutschland wächst daher leicht.
|Land
|Rendite
|Veränderung zum Vortag
|Spread zu Deutschland
|Deutschland
|3,32%
|rund -9 Bp
|–
|Italien
|4,42%
|rund -7 Bp
|rund 109 Bp
|Frankreich
|4,92%
|rund -2 Bp
|rund 159 Bp
Rendite in Prozent, Spread zur Bundesanleihe in Basispunkten (Bp), eigene Berechnung aus gerundeten Renditen.
Quelle: Trading Economics, Abruf 20.11.2026
Warum zahlt Frankreich mehr als Italien?
Frankreich rentierte im Oktober mit 5,1 Prozent so hoch wie seit 24 Jahren nicht mehr; im Jahresvergleich liegt die Rendite rund 144 Basispunkte höher, bei Italien sind es rund 95, bei Deutschland rund 62. Der Markt verlangt von Paris derzeit einen deutlich höheren Aufschlag als von Rom, auch wenn sich Rom bei der Verschuldung nicht leicht tut. Gründe, die Beobachter nennen, sind die politische Lage in Frankreich und das Defizit; das haben wir in früheren Beiträgen eingeordnet. Die Rendite für Frankreich war zuletzt bei rund 4,9 Prozent und damit nahe der Marke von 5 Prozent.
Sicherer Hafen Bund
Bei Aktienschwäche fließt Geld in Bundesanleihen; die Rendite sinkt stärker als bei Italien und Frankreich.
Politik und Haushalt
Frankreich gilt als politisches Risiko, Italien profitiert von stabiler Regierung und sinkendem Defizit.
EZB im Hintergrund
Die EZB entscheidet am 17. Dezember über die Zinsen; Zinserhöhungen belasten hoch verschuldete Staaten stärker.
Welche Termine bewegen die Spreads als Nächstes?
Am 25. November berät der EZB-Rat über die Mindestreserve, am 29. November wählt Spanien (nach eigenen früheren Meldungen), am 17. Dezember entscheidet die EZB über die Zinsen. Daneben stehen Auktionen der Staaten an, bei denen Nachfrage und Aufschläge sichtbar werden.
FAQ: Spread, BTP und OAT
Was ist der Spread bei Staatsanleihen? Der Renditeabstand eines Landes zur Bundesanleihe gleicher Laufzeit, meist in Basispunkten.
Wie hoch ist der Italien-Spread heute? Am 20. November 2026 nach eigener Rechnung rund 109 Basispunkte.
Warum rentiert Frankreich höher als Italien? Der Markt bewertet Politik, Defizit und Schuldenentwicklung in Paris derzeit strenger.
Was ist eine OAT? Die französische Staatsanleihe (Obligation assimilable du Trésor).
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