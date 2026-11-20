Frankreich rentierte im Oktober mit 5,1 Prozent so hoch wie seit 24 Jahren nicht mehr; im Jahresvergleich liegt die Rendite rund 144 Basispunkte höher, bei Italien sind es rund 95, bei Deutschland rund 62. Der Markt verlangt von Paris derzeit einen deutlich höheren Aufschlag als von Rom, auch wenn sich Rom bei der Verschuldung nicht leicht tut. Gründe, die Beobachter nennen, sind die politische Lage in Frankreich und das Defizit; das haben wir in früheren Beiträgen eingeordnet. Die Rendite für Frankreich war zuletzt bei rund 4,9 Prozent und damit nahe der Marke von 5 Prozent.