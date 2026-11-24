Der Wochenauftakt verlief hierzulande gegenüber der vorherigen Handelswoche freundlicher, so die Analysten der Helaba.
Euro fällt auf Jahrestief bei 1,0881 US-Dollar – was jetzt für eine Erholung spricht
Der DAX erholt sich, während der Euro mit 1,0881 US-Dollar auf ein neues Jahrestief fällt.
Der DAX habe sich erholen können und auch die Kurse am Rentenmarkt hätten zugelegt. Der Euro habe dagegen zu neuer Schwäche geneigt. Wenig verändert seien derweil die geopolitischen Themenfelder und so bleibe den Marktteilnehmern heute der Blick auf die anstehenden Stimmungsindikatoren, denn wichtige Reden von Notenbankvertretern würden heute nicht auf der Agenda stehen. Gegenüber der Monatsmitte seien die Zinserhöhungserwartungen hierzulande zwar wieder etwas gedämpfter, sie seien dennoch präsent und ausgeprägt. Jenseits des Atlantiks sei ein Zinsschritt im kommenden Monat nun wieder zu über 100% eskomptiert. Den Kommentaren der Notenbanker folgend scheine dies wenig strittig. Uneinigkeit scheine darüber zu bestehen, ob sich der Zinserhöhungszyklus 2027 fortsetze. Die Analysten seien da zurückhaltender als der Markt, weil der Inflationsschub den Höhepunkt bald überschritten haben sollte und aus monetärer Perspektive kein erhöhter Druck bestehe. Dies gelte auch mit Blick auf die EZB. Die Geldmengenzahlen in der Eurozone am Donnerstag seien vor diesem Hintergrund beachtenswert.
Nach dem freundlichen Vorwochenschluss habe sich der Bund-Future zu Beginn der neuen Woche weiter befestigen können. Die Hürde um 122,80 sei überschritten worden und damit habe der Sprung über die 21- und 100-Tagelinien (heute um 122,40) bestätigt werden können. Die technische Indikatorenlage helle sich weiter auf. Von einem konstruktiven Umfeld zu sprechen, erschiene aber verfrüht. Oberhalb von 122,80 sei Raum vorhanden bis 123,53. Unterhalb der gleitenden Durchschnitte würden jedoch die Tiefs um 121,60 sowie die 55-Tagelinie bei 121,46 in Reichweite kommen.
Der Euro-Kurs gegenüber dem US-Dollar habe sich in der letzten Woche noch unterhalb von 1,10 stabilisieren können, sei zum Wochenstart aber auf ein neues Jahrestief (1,0881) gesunken. Damit einhergehend bleibe das übergeordnete technische Umfeld mit Risiken behaftet. DMI und MACD würden weiterhin auf Verkauf stehen, wobei der ADX über der Marke von 20 zulege. Solide Stimmungswerte bei den deutschen Unternehmen könnten die EZB-Erwartungen etwas forcieren und dem Euro den Rücken stärken. Erholungspotenzial bis zu der Marke von 1,09503 sei vorhanden. Komme es jedoch zu einem erneuten Rücksetzer, sei unterhalb des Jahrestiefs und des 138,2%-Levels (1,0874) Raum für Kursverluste bis 1,0730 eröffnet.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.