Der DAX habe sich erholen können und auch die Kurse am Rentenmarkt hätten zugelegt. Der Euro habe dagegen zu neuer Schwäche geneigt. Wenig verändert seien derweil die geopolitischen Themenfelder und so bleibe den Marktteilnehmern heute der Blick auf die anstehenden Stimmungsindikatoren, denn wichtige Reden von Notenbankvertretern würden heute nicht auf der Agenda stehen. Gegenüber der Monatsmitte seien die Zinserhöhungserwartungen hierzulande zwar wieder etwas gedämpfter, sie seien dennoch präsent und ausgeprägt. Jenseits des Atlantiks sei ein Zinsschritt im kommenden Monat nun wieder zu über 100% eskomptiert. Den Kommentaren der Notenbanker folgend scheine dies wenig strittig. Uneinigkeit scheine darüber zu bestehen, ob sich der Zinserhöhungszyklus 2027 fortsetze. Die Analysten seien da zurückhaltender als der Markt, weil der Inflationsschub den Höhepunkt bald überschritten haben sollte und aus monetärer Perspektive kein erhöhter Druck bestehe. Dies gelte auch mit Blick auf die EZB. Die Geldmengenzahlen in der Eurozone am Donnerstag seien vor diesem Hintergrund beachtenswert.