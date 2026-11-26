Der Dollar bleibt gefragt, weil die US-Notenbank im Dezember voraussichtlich die Zinsen erhöht: Nach den Inflationsdaten vom Mittwoch preist der Markt laut CME FedWatch zu 97 Prozent eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte am 9. Dezember ein. Der Euro stand am Mittwoch laut EZB-Referenzkurs bei 1,0935 US-Dollar, nahe dem tiefsten Stand seit April 2025 (dpa-AFX, 16:06 Uhr). Der DAX schloss bei 24.702,13 Punkten, 1,26 Prozent im Minus (dpa-AFX, 17:53 Uhr). Heute sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen; am Freitag gibt es einen verkürzten Handel.
Euro-Dollar: Kurs bei 1,0935 nahe dem Tief seit April 2025 – trägt die erwartete Fed-Zinserhöhung den Dollar?
Die US-Inflation steigt auf 3,8 Prozent, die Wirtschaft wächst mit 4,3 Prozent, und der Markt preist für den 9. Dezember eine Zinserhöhung der Fed praktisch ein. Der Euro fällt dagegen in Richtung des tiefsten Stands seit April 2025. Was das für Anleger bedeutet.
Steckbrief
- Währungspaar
- Euro / US-Dollar
- Referenzkurs
- 1,0935 USD je Euro
- Fed-Zielspanne
- 3,75 bis 4,00 Prozent
- Nächster Fed-Entscheid
- 9. Dezember 2026
Stand: 25.11.2026, EZB-Referenzkurs vom 25.11.2026 laut dpa-AFX (16:06 Uhr)
Die Daten
Warum zieht die Fed im Dezember die Zinsen an?
Die von der Fed bevorzugte PCE-Inflation lag im Oktober bei 3,8 Prozent zum Vorjahr, wie erwartet und nach 3,6 Prozent im September. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel stieg auf 3,3 Prozent und übertraf die Erwartung von 3,2 Prozent. Dazu kam ein starkes Wachstum: Die zweite Schätzung des US-Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal ergab 4,3 Prozent annualisiert, nach 3,4 Prozent in der ersten Schätzung; Volkswirte hatten rund 3,5 Prozent erwartet. Die Fed hält ihre Zielspanne seit Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Beim Oktober-Entscheid stimmten zwei Mitglieder, Lisa Cook und Beth Hammack, bereits für eine sofortige Anhebung um 0,25 Punkte.
|Größe
|Aktuell
|Erwartung / Vormonat
|PCE-Inflation Oktober
|3,8 %
|erwartet 3,8 %, September 3,6 %
|Kern-PCE Oktober
|3,3 %
|erwartet 3,2 %, September 3,1 %
|US-BIP Q3 (zweite Schätzung)
|4,3 %
|erste Schätzung 3,4 %, erwartet rund 3,5 %
|Fed-Zinserhöhung 9. Dezember
|97 % eingepreist
|zuvor rund 93 % (Stand 23.11.)
Der Markt preist laut FXStreet für Januar eine weitere Erhöhung mit rund 60 Prozent ein.
Quelle: aktiencheck.de (25.11.2026, BEA), cash-online (25.11.2026)
Der Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte laut Berichten einen größeren Schritt von 0,5 Prozentpunkten ins Spiel gebracht, falls die Kerninflation hoch bleibt; cash-online beschreibt ihn dagegen als eher zu 0,25 Punkten neigend. Für Williams, den Präsidenten der New Yorker Fed, ist die Lage klar: „But inflation is simply too high“, zitiert ihn cash-online aus seiner Rede vom 23. November.
Der Euro
Wohin bewegt sich der Euro gegen den Dollar?
Ein höherer US-Leitzins macht Dollar-Anlagen attraktiver, während die EZB bei ihrem Entscheid am 17. Dezember erst noch zu entscheiden hat. Der Euro lag am Mittwoch bei 1,0935 US-Dollar. Ein fester Dollar verbilligt für europäische Exporteure die Preise auf dem US-Markt, verteuert aber Rohstoffe und Importe wie Öl. Hinzu kommt politischer Druck: Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer schlug laut dpa-AFX für EU-Produkte einen Zollsatz von 15 Prozent statt bisher 10 Prozent vor; für China steht ein Satz von 20 Prozent im Raum. Frühestens im Januar könnten die Zölle gelten, vorher sind Anhörungen vorgesehen.
Das große Bild
Was heißt das für Aktien, Anleihen und Gold?
Am Mittwoch fiel der Nasdaq 100 um rund 4 Prozent und der Dow Jones um 1,4 Prozent; der EuroStoxx 50 verlor zum Handelsschluss 1,8 Prozent (aktiencheck.de). Der Volatilitätsindex VIX lag bei rund 31 Punkten, Gold verlor 1,7 Prozent auf rund 3.529 Dollar. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stand laut aktiencheck.de vor den Daten bei rund 4,9 Prozent. Für exportorientierte DAX-Werte wie Autohersteller und Maschinenbauer sind ein schwacher Euro und neue Zollpläne gegenläufige Kräfte. Nach Einschätzung der Redaktion – nicht belegt – dürfte die Fed-Entscheidung für Dollar und Anleihen wichtiger werden als einzelne Konjunkturdaten, auch weil der Handel vor Thanksgiving dünn ist und Kursbewegungen überzeichnet sein können.
Was Anleger jetzt beobachten
Freitag, 27. November: verkürzter Handel an der Wall Street.
Freitag, 4. Dezember: US-Arbeitsmarktbericht für November.
8. und 9. Dezember: Fed-Sitzung mit neuen Projektionen; 17. Dezember: EZB-Zinsentscheid.
Häufige Fragen zu Euro, Dollar und Fed
Wann entscheidet die Fed über die Zinsen? Die Sitzung läuft am 8. und 9. Dezember 2026; der Entscheid fällt am 9. Dezember.
Wie hoch ist die Fed-Zielspanne? 3,75 bis 4,00 Prozent; der Markt preist 0,25 Punkte mehr ein.
Wo steht der Euro zum Dollar? Der EZB-Referenzkurs lag am 25. November bei 1,0935 US-Dollar.
Was bedeutet das für den DAX? Ein starker Dollar und Zollpläne beeinflussen Exportwerte; eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
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