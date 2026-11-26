Wann entscheidet die Fed über die Zinsen? Die Sitzung läuft am 8. und 9. Dezember 2026; der Entscheid fällt am 9. Dezember.

Wie hoch ist die Fed-Zielspanne? 3,75 bis 4,00 Prozent; der Markt preist 0,25 Punkte mehr ein.

Wo steht der Euro zum Dollar? Der EZB-Referenzkurs lag am 25. November bei 1,0935 US-Dollar.

Was bedeutet das für den DAX? Ein starker Dollar und Zollpläne beeinflussen Exportwerte; eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.