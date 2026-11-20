Der Euro steht gegenüber dem Dollar unter Druck: Am Freitagmorgen kostet er rund 1,0986 US-Dollar, der Dollar notiert nahe einem 19-Monatshoch (Dow Jones Newswires, 20.11.2026, 07:56 Uhr MEZ). Gegenüber dem Yen liegt der Dollar bei 159,18 – knapp unter der Marke von 160, an der Japans Regierung zuletzt mit Interventionen drohte. Hinter der Bewegung stehen weltweit steigende Zinserwartungen, ein Ausverkauf an den Aktienmärkten und die Frage, wie lange die Notenbanken noch an der Zinsschraube drehen. Für den DAX, Exportwerte wie Mercedes-Benz Aktie, BMW Aktie oder Siemens Aktie und für Energieimporteure ist der Wechselkurs ein Ertragsfaktor.
Euro-Dollar: 1,0986 nahe dem 19-Monats-Tief, Yen bei 159 - Wer profitiert vom starken Dollar, wer zahlt?
Der Dollar steht nahe einem 19-Monatshoch, der Euro kostet am Freitagmorgen rund 1,0986 Dollar und der Yen fast 160 je Dollar. Zinserhöhungserwartungen bei Fed und EZB treiben die Devisen – was das für DAX-Exporteure, Energieimporte und Anleger bedeutet.
Devisenmarkt aktuell
Warum steht der Euro gegenüber dem Dollar unter Druck?
Der Zinsvorsprung der USA ist groß: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Donnerstag bei 5,05 Prozent, die der zweijährigen bei 4,78 Prozent (Dow Jones Newswires). Zehnjährige Bundesanleihen rentieren dagegen bei rund 3,41 Prozent.
Der Abstand von rund 1,6 Prozentpunkten (eigene Rechnung) macht Dollar-Anlagen attraktiver. Hinzu kommt die Fed: Für den 9. Dezember rechnet der Markt zu rund 90 Prozent mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte; Fed-Mitglied Waller soll auch einen größeren Schritt erwägen (aktiencheck.de-Bericht vom 20.11.2026). Die EZB steht nicht still: Der Einlagensatz liegt bei 2,50 Prozent, für die Sitzung am 17. Dezember preist der Markt zu rund 91 Prozent eine Anhebung um 25 Basispunkte ein; die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent (Admirals, 19.11.2026). Der Euro bleibt trotzdem nahe seinem 19-Monats-Tief, weil die Dollar-Zinsen höher liegen und die Konjunktursorgen in Europa nicht kleiner geworden sind.
|Größe
|Stand
|Veränderung
|EUR/USD
|1,0986
|+0,1%
|USD/JPY
|159,18
|–
|USD/CNY
|6,6695
|–
|Bitcoin in US-Dollar
|61.939
|+0,7%
|Brent in US-Dollar
|92,47
|+0,5%
|Gold in US-Dollar
|3.558
|-1,8%
Zwischenstände, Quellen mit leicht abweichenden Zeitpunkten. Gold: Quellen nennen zwischen 3.543 und 3.571 US-Dollar.
Quelle: Dow Jones Newswires (20.11.2026, 07:56 Uhr MEZ); finanzen.net-Kurszeile
Das große Bild
Was bedeutet der starke Dollar für DAX-Exporteure und Energiekosten?
Ein schwacher Euro verbilligt deutsche Waren im Dollarraum: Autohersteller, Maschinenbauer und Industriekonzerne mit hohem US-Geschäft erzielen umgerechnet höhere Erlöse. Ob davon die Mercedes-Benz Aktie, die BMW Aktie oder die Siemens Aktie profitieren, hängt von Zöllen, Absicherungsgeschäften und der Preissetzung ab – belegt ist die Währungsbewegung, nicht der Kurseffekt (Einschätzung der Redaktion). Die Kehrseite: Öl, Gas und viele Rohstoffe werden in Dollar gehandelt. Brent liegt bei 92,47 US-Dollar (Dow Jones Newswires), und jeder Cent Dollar-Aufwertung verteuert den Import für Europa zusätzlich. Das belastet Verbraucher und Unternehmen mit hohen Energiekosten und nährt die Inflationssorgen, die die EZB zu höheren Zinsen drängen.
Auch die Gegenspieler sind betroffen: Japan kämpft mit einem Yen nahe 160 je Dollar, China mit einem Yuan bei 6,6695 je Dollar. Der Dollar wirkt in Phasen steigender Zinsen und fallender Aktienkurse als Fluchtwährung – ein Muster, das Gold und Bitcoin aktuell nicht stützt: Gold verlor am Donnerstag 1,8 Prozent, Bitcoin hält sich bei rund 61.900 Dollar.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
Heute ab 9 Uhr: Rede von EZB-Präsidentin Lagarde in Frankfurt (dpa-AFX).
Heute 16:00 Uhr MEZ: Verbrauchervertrauen im Euroraum (vorab) und Uni-Michigan-Stimmung in den USA (Prognose 51,5).
9. Dezember: Fed-Zinsentscheid; 17. Dezember: EZB-Zinsentscheid.
Dezember: Bank of Japan, Zinserhöhung am Markt erwartet.
FAQ: Euro-Dollar-Kurs
Wie hoch steht der Euro-Dollar-Kurs? Am Freitagmorgen rund 1,0986 US-Dollar je Euro (Dow Jones Newswires, 07:56 Uhr MEZ).
Warum ist der Dollar stark? Höhere US-Renditen (10 Jahre: 5,05 Prozent), erwartete Fed-Erhöhung am 9. Dezember und Risikoscheu an den Aktienmärkten.
Was heißt ein schwacher Euro für den DAX? Exportwerte können Erlöse in Dollar aufwerten, Energieimporte verteuern sich. Die Wirkung ist je Unternehmen unterschiedlich.
Wie hoch steht der Yen? 159,18 je Dollar, knapp unter der 160er-Marke, an der Tokio mit Interventionen gedroht hat.
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