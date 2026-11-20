Ein schwacher Euro verbilligt deutsche Waren im Dollarraum: Autohersteller, Maschinenbauer und Industriekonzerne mit hohem US-Geschäft erzielen umgerechnet höhere Erlöse. Ob davon die Mercedes-Benz Aktie, die BMW Aktie oder die Siemens Aktie profitieren, hängt von Zöllen, Absicherungsgeschäften und der Preissetzung ab – belegt ist die Währungsbewegung, nicht der Kurseffekt (Einschätzung der Redaktion). Die Kehrseite: Öl, Gas und viele Rohstoffe werden in Dollar gehandelt. Brent liegt bei 92,47 US-Dollar (Dow Jones Newswires), und jeder Cent Dollar-Aufwertung verteuert den Import für Europa zusätzlich. Das belastet Verbraucher und Unternehmen mit hohen Energiekosten und nährt die Inflationssorgen, die die EZB zu höheren Zinsen drängen.

Auch die Gegenspieler sind betroffen: Japan kämpft mit einem Yen nahe 160 je Dollar, China mit einem Yuan bei 6,6695 je Dollar. Der Dollar wirkt in Phasen steigender Zinsen und fallender Aktienkurse als Fluchtwährung – ein Muster, das Gold und Bitcoin aktuell nicht stützt: Gold verlor am Donnerstag 1,8 Prozent, Bitcoin hält sich bei rund 61.900 Dollar.