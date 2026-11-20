Was heißt das für DAX, Autoaktien und Rüstungsaktien?

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 17:38 4 Min.

Die EU-Kommission hat ihre Terminvorschau bis zum 29. November veröffentlicht: Unterzeichnung des EU-Indonesien-Abkommens, Abstimmung über den EU-Haushalt 2027, Sondergipfel zu Haushalt und Ukraine-Finanzierung und der Start der Euro-7-Regeln. Die wichtigsten Daten für Anleger.

Unterzeichnung des EU-Indonesien-Handelsabkommens in Brüssel 21.11.2026 Außerordentlicher Europäischer Rat zum EU-Haushalt 2028–2034 und zur Ukraine-Finanzierung 2027 26.–27.11.2026 Euro 7 gilt teilweise für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge 29.11.2026 Quelle : EU-Kommission, Terminvorschau vom 20.11.2026, 13:17 Uhr (Vertretung in Deutschland); Änderungen möglich

Für Anleger beginnt die Woche der EU-Politik schon am Wochenende: Am Samstag, dem 21.11.2026, soll in Brüssel das Handelsabkommen der EU mit Indonesien unterzeichnet werden, am 26. und 27. November folgt ein außerordentlicher Europäischer Rat, der über den mehrjährigen EU-Haushalt 2028 bis 2034 und die Ukraine-Finanzierung 2027 berät. Das geht aus der Terminvorschau der EU-Kommission vom 20.11.2026 (13:17 Uhr) hervor. Für den DAX, der am Freitagnachmittag laut dpa-AFX bei rund 24.900 bis 24.975 Punkten und damit unter der 200-Tage-Linie lag, sind die Termine ein politischer Gegenpol zur Verunsicherung durch KI- und Zinssorgen.

EU-Handelspolitik Was bringt das EU-Indonesien-Abkommen für Exportwerte?

Laut Terminvorschau werden am Samstag ab 13 Uhr in Brüssel ein umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und ein Investitionsschutzabkommen mit Indonesien unterzeichnet, mit Pressestatements von Handelskommissar Maroš Šefčovič, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und indonesischen Ministern. Zu den Inhalten, Zollsätzen und Zeitplänen der Ratifizierung enthält die Terminvorschau keine Angaben. Für Exportaktien aus Maschinenbau, Chemie und Autoindustrie gilt: Wie stark das Abkommen wirkt, hängt von Zollabbau und Ratifizierung ab (Einschätzung der Redaktion).

EU-Termine mit Börsenbezug bis 29. November Datum Termin Bezug für Anleger Fr 20.11. EU-UK-Gipfel in Brüssel; neue EU-Verbraucherkreditrichtlinie gilt Handel mit Großbritannien, Banken Sa 21.11. Unterzeichnung EU-Indonesien-Abkommen Exportwerte, Rohstoffe Di 24.11. Kommission: Quantum Act, Herbstpaket Europäisches Semester Technologiewerte, Staatsfinanzen Mi 25.11. EU-Parlament stimmt über EU-Haushalt 2027 ab; EU-Westbalkan-Gipfel EU-Ausgaben Do 26.–Fr 27.11. Außerordentlicher Europäischer Rat (EU-Haushalt 2028–2034, Ukraine-Finanzierung 2027); Euro-Gipfel am 26.11. Rüstungsaktien, Anleihen, Euro So 29.11. Euro 7 teilweise anwendbar Autoaktien Kurzfristige Änderungen laut EU-Kommission möglich. Quelle : EU-Kommission, Vertretung in Deutschland, 20.11.2026

Was steht beim EU-Gipfel zum Haushalt und zur Ukraine auf dem Spiel?

Der außerordentliche Europäische Rat am 26. und 27. November behandelt den mehrjährigen Finanzrahmen 2028 bis 2034 und die Ukraine-Finanzierung 2027. Am selben Donnerstag trifft sich der Euro-Gipfel zur wirtschaftlichen Lage im Euroraum. Beschlüsse sind in der Terminvorschau nicht vorweggenommen. Für Rüstungsaktien wie Rheinmetall und für Bundesanleihen sind Umfang und Finanzierung der EU-Ausgaben relevant, weil sie Verteidigungsbudgets, Neuverschuldung und Zinsniveau beeinflussen können (Einschätzung der Redaktion). Am Mittwoch, dem 25.11., stimmt außerdem das Europäische Parlament in Straßburg über den EU-Haushalt 2027 ab; das Plenum tagt vom 23. bis 26.11.

Welche Regeln gelten bald für Autoaktien und Technologiewerte?

Am 29.11.2026 wird die Euro-7-Verordnung teilweise angewendet, unter anderem für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge mit Regeln zu Bremsen- und Reifenabrieb und zur Haltbarkeit von Batterien. Für Autoaktien bedeutet das zusätzliche Anforderungen an Fahrzeuge. Am 24.11. legt die Kommission zudem den Quantum Act vor, einen Gesetzesvorschlag zu Quantentechnologien, was für Technologiewerte und die europäische KI-Debatte relevant sein kann.

Was für die Märkte sprechen kann Neue Handelsabkommen wie das mit Indonesien erweitern den Zugang europäischer Unternehmen zu Märkten.

Klarheit bei Haushalt und Ukraine-Finanzierung kann Planungssicherheit für Rüstungs- und Industrieunternehmen schaffen.

Euro-Gipfel und Herbstpaket des Europäischen Semesters liefern Signale zur Haushaltsdisziplin. Was dagegen sprechen kann Der Haushaltsstreit kann sich verzögern; die Terminvorschau nennt keine Einigung.

Neue Regeln wie Euro 7 verursachen Kosten für Hersteller.

Der DAX steht unter Druck durch KI-, Zins- und Dollarsorgen. Dieser Beitrag ist keine Anlageberatung; Kurse können fallen, Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Häufige Fragen zu den EU-Terminen

Wann wird das EU-Indonesien-Abkommen unterzeichnet? Laut EU-Kommission am Samstag, dem 21.11.2026, in Brüssel. Wann tagt der Sondergipfel zum EU-Haushalt? Am 26. und 27.11.2026 als außerordentlicher Europäischer Rat; am 26.11. findet zudem ein Euro-Gipfel statt. Wann stimmt das EU-Parlament über den Haushalt 2027 ab? Laut Terminvorschau am Mittwoch, dem 25.11.2026, in Straßburg. Was ändert sich am 29. November? Die Euro-7-Verordnung wird teilweise angewendet.