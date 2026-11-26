Bundeskanzler Friedrich Merz nannte den Costa-Vorschlag laut Euronews „einen ersten Schritt“. Zugleich droht er laut dpa-AFX, die Haushaltsgespräche zu blockieren, wenn die Ukraine-Finanzierung nicht von allen Mitgliedstaaten getragen wird; auf sein Drängen steht das Thema auf der Agenda. Der slowakische Regierungschef Robert Fico bezeichnete dieses Vorgehen laut Euronews als Erpressung und drohte mit dem slowakischen Veto. Die Niederlande und Deutschland lehnen neue gemeinsame Schulden grundsätzlich ab; Costa will laut Euronews dennoch einen Teil der NextGenerationEU-Schulden verlängern, was kaum Widerstand auslöste. Aus dem Élysée heißt es laut Euronews anonym, der Vorschlag sei „sehr enttäuschend“, unter anderem wegen fehlender Unterstützung für Landwirte. Fachleute der Mitgliedstaaten sahen laut einem EU-Diplomaten kaum eine Grundlage für einen Kompromiss.

Aktiencheck.de bewertet keine der Positionen, sondern ordnet die wirtschaftlichen Folgen ein.