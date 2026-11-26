Heute beginnt in Brüssel der EU-Sondergipfel zum Haushalt 2028 bis 2034: Ratspräsident António Costa hat den Haushaltsrahmen auf 1,781 Billionen Euro gekürzt, rund 204 Milliarden Euro weniger als im Entwurf der Kommission (dpa-AFX, 26.11.2026, 05:50 Uhr). Den sparsamen Staaten, zu denen Deutschland, die Niederlande, Schweden und Finnland zählen, reicht das nicht. Der DAX schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten, 1,26 Prozent im Minus (dpa-AFX, 17:53 Uhr). Für Anleger geht es um Staatsanleihen, Rüstungs- und Baukonzerne und um die Frage, ob die EU neue gemeinsame Schulden aufnimmt.
EU-Sondergipfel: Costa kürzt den Haushalt um 204 Milliarden Euro – reicht das den Sparsamen, und wer zahlt die Ukraine-Hilfe?
Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten in Brüssel über den Haushalt 2028 bis 2034: 1,781 Billionen Euro nach dem Kompromissvorschlag von Ratspräsident Costa. Merz droht mit Blockade, Fico spricht von Erpressung. Was auf dem Tisch liegt und was Anleger beobachten.
Steckbrief
- Index
- DAX
- ISIN
- DE0008469008
- Schlusskurs
- 24.702,13 Punkte
- Tagesveränderung
- –1,26 %
Stand: 25.11.2026, Xetra-Schlusskurs 25.11.2026 laut dpa-AFX (17:53 Uhr); einen Kurs vom Donnerstagmorgen konnten wir nicht belegen
Der Vorschlag
Was steht im Costa-Kompromiss zum EU-Haushalt?
Costa legte seinen Vorschlag laut dpa-AFX am vergangenen Samstag vor. Er sieht ein Gesamtvolumen von rund 1,781 Billionen Euro für die Jahre 2028 bis 2034 vor. Die Kürzung von 204 Milliarden Euro gegenüber dem Kommissionsentwurf entspricht inflationsbereinigt rund 181 Milliarden Euro; etwa 10 Milliarden Euro davon ergeben sich nach Euronews aus einer Verschiebung der Rückzahlung der Corona-Schulden aus NextGenerationEU. Erstmals sind Einschnitte bei der Kohäsion vorgesehen. Als neue Einnahmequelle schlägt Costa laut Euronews eine EU-weite Digitalabgabe vor, die eine umstrittene Unternehmenssteuer ersetzen soll; Irland lehnt das ab.
|Punkt
|Stand
|Gesamtvolumen 2028–2034
|rund 1,781 Bio. €
|Kürzung zum Kommissionsentwurf
|rund 204 Mrd. € (inflationsbereinigt rund 181 Mrd. €)
|Forderung der Sparsamen
|mehrere Hundert Milliarden Euro Kürzung
|Ukraine-Hilfe
|25 Mrd. € militärisch, 20 Mrd. € zivil
|Neue Einnahme
|EU-weite Digitalabgabe vorgeschlagen
|Zeitplan
|Einigung frühestens beim regulären Dezember-Gipfel
Euronews beschreibt den möglichen Ukraine-Kompromiss ohne Quellenzitat; der Zahlenrahmen ist nicht offiziell bestätigt.
Quelle: dpa-AFX (26.11.2026), Euronews (24.11.2026)
Die Fronten
Wer blockiert den EU-Haushalt – Merz, Fico oder die Sparsamen?
Bundeskanzler Friedrich Merz nannte den Costa-Vorschlag laut Euronews „einen ersten Schritt“. Zugleich droht er laut dpa-AFX, die Haushaltsgespräche zu blockieren, wenn die Ukraine-Finanzierung nicht von allen Mitgliedstaaten getragen wird; auf sein Drängen steht das Thema auf der Agenda. Der slowakische Regierungschef Robert Fico bezeichnete dieses Vorgehen laut Euronews als Erpressung und drohte mit dem slowakischen Veto. Die Niederlande und Deutschland lehnen neue gemeinsame Schulden grundsätzlich ab; Costa will laut Euronews dennoch einen Teil der NextGenerationEU-Schulden verlängern, was kaum Widerstand auslöste. Aus dem Élysée heißt es laut Euronews anonym, der Vorschlag sei „sehr enttäuschend“, unter anderem wegen fehlender Unterstützung für Landwirte. Fachleute der Mitgliedstaaten sahen laut einem EU-Diplomaten kaum eine Grundlage für einen Kompromiss.
Aktiencheck.de bewertet keine der Positionen, sondern ordnet die wirtschaftlichen Folgen ein.
Das große Bild
Was bedeutet der EU-Gipfel für Anleihen, Rüstungsaktien und den DAX?
Gemeinsame EU-Schulden würden das Angebot an europäischen Anleihen erhöhen und könnten Renditeabstände zu Bundesanleihen verändern. Ein knapperer Haushalt dämpft die Erwartung an Agrar- und Regionalförderung, von der Bauwerte wie die Hochtief Aktie indirekt profitieren. Die Ukraine-Hilfe mit militärischem Anteil berührt Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie und die Hensoldt Aktie, die ohnehin von nationalen Verteidigungsetats getragen werden. Nach Einschätzung der Redaktion – nicht belegt – dürfte der Gipfel den DAX kurzfristig weniger bewegen als die US-Zollpläne und der Ausverkauf bei KI-Aktien; entscheidend ist, ob am Ende ein Ergebnis oder weitere Verzögerung steht.
Was Anleger jetzt beobachten
Die Gipfelergebnisse und eventuelle Schlussfolgerungen der Staats- und Regierungschefs.
Freitag, 27. November: Schlussabstimmung des Bundestags zum Bundeshaushalt 2027.
Der reguläre EU-Gipfel im Dezember, bei dem eine Einigung frühestens erwartet wird.
Häufige Fragen zum EU-Sondergipfel
Wie groß soll der EU-Haushalt 2028 bis 2034 sein? Nach dem Costa-Vorschlag rund 1,781 Billionen Euro, etwa 204 Milliarden Euro weniger als im Kommissionsentwurf.
Wer lehnt den Vorschlag ab? Die sparsamen Staaten fordern mehr Kürzungen; Frankreich kritisiert ihn laut einer anonymen Quelle, Fico droht mit einem Veto.
Wird die Ukraine unterstützt? Vorgesehen sind laut Euronews 25 Milliarden Euro militärisch und 20 Milliarden Euro zivil.
Welche Aktien betrifft der Gipfel? Indirekt Rüstungs- und Bauwerte sowie Anleihen; eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.