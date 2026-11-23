Das EU-Sanktionspaket gegen Russland geht in die nächste Runde: Die EU-Kommission hat am Montagnachmittag das 22. Paket seit Februar 2022 vorgeschlagen, wie Euronews (23.11.2026, 17:03 Uhr MEZ) berichtet. 60 weitere russische Banken sollen aus dem SWIFT-System ausgeschlossen werden, über 70 Schiffe der Schattenflotte kommen auf die Liste, und europäischen Firmen soll verboten werden, russische Energieanlagen zu reparieren. Der DAX schloss am Montag laut dpa-AFX (17:46 Uhr) bei 25.337 Punkten, ein Plus von 2,15 Prozent – getragen von der Tech-Erholung, nicht von der Sanktionsnachricht.
EU-Sanktionspaket gegen Russland: 60 weitere Banken sollen aus SWIFT fliegen – was heißt das für DAX, Rüstungsaktien und Energiepreise?
Die EU-Kommission hat am Montag das 22. Sanktionspaket gegen Russland vorgeschlagen: 60 weitere Banken, über 70 Schattenflotten-Schiffe, ein Reparaturverbot für Ölraffinerien. Was geplant ist, wo es noch hakt und was Anleger bei DAX, Rüstungsaktien und Energiewerten beobachten.
Das Paket ist noch ein Vorschlag. Die Mitgliedstaaten müssen einstimmig zustimmen; die Kommission peilt laut Euronews eine Einigung im Dezember vor der Winterpause an. Für Anleger heißt das: Noch ist nichts beschlossen, aber die Richtung ist klar – der Druck auf Russlands Finanz- und Energiesektor wächst weiter.
Die Eckpunkte
Was steht im 22. EU-Sanktionspaket gegen Russland?
|Bereich
|Geplante Maßnahme
|Banken
|60 weitere russische Banken sollen aus dem SWIFT-System entfernt werden
|Krypto
|Vorgehen gegen Krypto-Plattformen, die Moskau zur Umgehung nutzt
|Energie
|Europäischen Firmen wird untersagt, russische Energieanlagen zu reparieren, besonders Ölraffinerien
|Schattenflotte
|Über 70 weitere Schiffe; Preisobergrenze für russisches Öl aktuell 44 Dollar je Barrel
|Personen
|Einreiseverbot für russische Ex-Kombattanten
|Sport
|Keine russischen Teams unter Landesflagge, keine offiziellen Symbole bei EU-Sportveranstaltungen
Quelle: Euronews, 23.11.2026, 17:03 Uhr MEZ (Jorge Liboreiro)
Laut Euronews haben bereits mehr als 670 Schiffe der Schattenflotte keinen Zugang zu EU-Häfen und Dienstleistungen. Die neue Liste würde diesen Kreis erweitern. Nicht im Paket enthalten ist demnach Aluminiumoxid aus dem irischen Aughinish-Werk.
Wer will was?
Wo könnte das Sanktionspaket noch scheitern?
Sanktionen brauchen Einstimmigkeit, und das ist die Hürde. Beim Einreiseverbot für russische Ex-Kombattanten scheiterte laut Euronews bereits im Juli ein erster Versuch, nachdem Frankreich und Italien Bedenken geäußert hatten. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begründete den neuen Anlauf mit dem Satz, russische Ex-Kombattanten seien ein Sicherheitsrisiko für Europa. Ob die Bedenken diesmal ausgeräumt sind, ist aus den vorliegenden Quellen nicht ersichtlich.
Zeitlich fällt der Vorschlag mit einem EU-Sondergipfel in Brüssel zusammen, an dem laut Euronews im Verlauf der Woche auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnimmt. Wir bewerten die politischen Positionen nicht; die Quelle nennt keine abschließenden Haltungen der Mitgliedstaaten.
Das große Bild
Was bedeuten neue Russland-Sanktionen für DAX, Rüstungsaktien und Energie?
Eine unmittelbare Kursreaktion auf den Kommissionsvorschlag ist in den vorliegenden Quellen nicht belegt; der DAX-Anstieg vom Montag ging auf die Erholung bei Technologiewerten zurück. Mögliche Kanäle sind nach Einschätzung der Redaktion: der Energiemarkt, weil Reparaturverbote für Raffinerien und die Schattenflotten-Liste russische Ölexporte erschweren können; der Bankensektor, weil der SWIFT-Ausschluss vor allem russische Institute trifft und europäische Banken nur über verbleibende Geschäftsbeziehungen berührt; und die Stimmung bei Rüstungsaktien wie der Rheinmetall Aktie, die auf Signale zum Ukraine-Krieg reagieren.
Die bisherigen Pakete haben den Handel mit Russland bereits stark gedrosselt. Nach Destatis-Angaben, über die Aktiencheck zuvor berichtet hat, importierte Deutschland im ersten Halbjahr 2026 gut 96 Prozent weniger Waren aus Russland als im ersten Halbjahr 2021. Zusätzliche Sanktionen treffen damit weniger den deutschen Handel als die Preisbildung an den Rohstoffmärkten und das geopolitische Risiko.
Termine
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Diese Woche: EU-Sondergipfel in Brüssel mit Selenskyj.
Dezember: angestrebte Einigung der Mitgliedstaaten auf das 22. Sanktionspaket.
Laufend: Ölpreisentwicklung und Meldungen zur Schattenflotte.
Häufige Fragen zum EU-Sanktionspaket gegen Russland
Was ist das 22. EU-Sanktionspaket? Es ist der Vorschlag der EU-Kommission vom 23. November 2026 für weitere Maßnahmen gegen Russland, unter anderem gegen Banken, Krypto-Plattformen und die Schattenflotte.
Wie viele Banken sollen aus SWIFT ausgeschlossen werden? Laut Euronews sind es 60 weitere russische Banken.
Wann wird das Paket beschlossen? Eine Einigung wird für Dezember angestrebt; sie erfordert die Zustimmung aller Mitgliedstaaten.
Was bedeutet das für die Rheinmetall Aktie und den DAX? Eine direkte Kursreaktion ist nicht belegt. Rüstungsaktien reagieren allgemein auf Nachrichten zum Ukraine-Krieg; das ist eine Einschätzung der Redaktion.
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