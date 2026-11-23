Was ist das 22. EU-Sanktionspaket? Es ist der Vorschlag der EU-Kommission vom 23. November 2026 für weitere Maßnahmen gegen Russland, unter anderem gegen Banken, Krypto-Plattformen und die Schattenflotte.

Wie viele Banken sollen aus SWIFT ausgeschlossen werden? Laut Euronews sind es 60 weitere russische Banken.

Wann wird das Paket beschlossen? Eine Einigung wird für Dezember angestrebt; sie erfordert die Zustimmung aller Mitgliedstaaten.

Was bedeutet das für die Rheinmetall Aktie und den DAX? Eine direkte Kursreaktion ist nicht belegt. Rüstungsaktien reagieren allgemein auf Nachrichten zum Ukraine-Krieg; das ist eine Einschätzung der Redaktion.