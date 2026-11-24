Die EU arbeitet an einer Strategie für den nachhaltigen Ausbau von Rechenzentren, und sie trifft einen Nerv der Börse: Bis 2030 sollen Rechenzentren 4 bis 5 Prozent des europäischen Strombedarfs ausmachen, während Netze in Dublin, Amsterdam und Frankfurt bereits an der Kapazitätsgrenze sind. Für Anleger von Siemens Energy Aktie (ISIN DE000ENER6Y0, Ticker ENR), Versorgern, Netzbetreibern und Anbietern von Cloud-Diensten ist die Frage, wie schnell aus den Brüsseler Vorschlägen Regeln werden und wer die Investitionen trägt. Die Details stammen aus Euronews (24.11.2026), Utility Partners, Handelsblatt Live und der EU-Kommission.
EU-Rechenzentren: Label von A bis G, Genehmigung in zwölf Monaten – wer profitiert vom Strombedarf der KI?
Die EU will Rechenzentren grüner und schneller machen: Ein Label von A bis G, Beschleunigungszonen mit Genehmigungen in höchstens zwölf Monaten und ein Strombedarf von 4 bis 5 Prozent bis 2030. Was die Pläne für Siemens Energy Aktie, Versorger und Netzbetreiber bedeuten können.
Steckbrief
- Gesetzesvorschlag
- Cloud and AI Development Act (CADA), COM(2026) 502, 3.6.2026
- Paket
- Technological Sovereignty Package (Chips Act 2.0, CADA, Open-Source-Strategie, Energie-Roadmap)
- Label-Premiere
- 15.8.2027, automatisch aus europäischer Datenbank
- Aktie im Fokus
- Siemens Energy AG, ISIN DE000ENER6Y0, Ticker ENR
Stand: 24.11.2026, Rechtsstand: Kommissionsvorschläge, noch kein Gesetz
Was plant die EU?
Was steht im Paket der EU-Kommission?
Die EU-Kommission hat am 3. Juni 2026 das „Technological Sovereignty Package“ vorgestellt. Es umfasst den Chips Act 2.0, den Cloud and AI Development Act (CADA), eine Open-Source-Strategie und eine Energie-Roadmap. Wichtig: Die beiden Gesetzesvorschläge sind noch in Verhandlung, Parlament und Rat erarbeiten ihre Positionen – es handelt sich also nicht um geltendes Recht, und der endgültige Text kann sich ändern.
Der CADA ruht laut FEEI und EU-Kommission auf drei Säulen. Erstens Forschung und Innovation, unter anderem mit dem Ziel energieeffizienter Rechenzentren. Zweitens zusätzliche Kapazitäten: Jeder Mitgliedstaat muss mindestens eine Beschleunigungszone festlegen; Projekte dort gelten als strategisch und sollen ein Genehmigungsverfahren von höchstens zwölf Monaten erhalten. Drittens Autonomie: ein vierstufiges Rahmenwerk „Assurance Levels“ für Cloud-Anbieter, bei dem Stufe 1 eine Selbstbewertung ist und die Stufen 2 bis 4 eine Prüfung durch Dritte erfordern. Als Ziel nennt Handelsblatt Live, die Rechenkapazität in der EU zu verdreifachen; der Zeitraum ist in den Quellen uneinheitlich (sieben Jahre bei Euronews, fünf bis sieben Jahre bei Utility Partners).
Label und Energie
Wie funktioniert das Label von A bis G?
Das Bewertungssystem, das die EU laut Euronews vorgeschlagen hat, ergänzt die Energieeffizienz-Richtlinie von 2023. Betreiber von Anlagen über 500 Kilowatt müssen Energie- und Wasserverbrauch offenlegen. Aus den Werten PUE (Energieeffizienz) und WUE (Wassernutzung) entsteht ein Label von A bis G: Ein A erhält, wer einen PUE von höchstens 1,15 oder einen WUE von höchstens 0,1 erreicht. Weitere Angaben sind die Energiequelle, die Netzflexibilität und die Abwärmenutzung. Das Label soll erstmals am 15. August 2027 automatisch aus der europäischen Datenbank erstellt werden.
Der durchschnittliche PUE in der EU lag 2025 bei 1,29, der Zielwert bei 1,15, schreibt Utility Partners. Ob der Zielwert verbindlich wird, ist aus den Quellen nicht belegt. Beim Grünstrom schlägt der Handelsblatt-Live-Autor Sebastian Belz strenge Kriterien vor: Herkunftsnachweise gelten nur bei gleicher Erzeugung im 15-Minuten-Intervall und in derselben Gebotszone, die Erzeugungsanlage darf höchstens zehn Jahre alt sein. Ob diese Kriterien kommen, „bleibt abzuwarten“, so Handelsblatt Live.
|Region
|2026
|2031 (Ziel)
|Deutschland
|2.167 MW
|4.228 MW
|Frankfurt
|1.273 MW
|2.546 MW
IT-Leistung in Megawatt; Zahlen des europäischen Rechenzentrumsverbands EUDCA, zitiert von Euronews.
Quelle: Euronews, 24.11.2026
Netze und Wasser
Warum sind Stromnetz und Wasser der Engpass?
In Dublin, Amsterdam und Frankfurt sind die Stromnetze an ihrer Kapazitätsgrenze; Netzbetreiber verhängen Wartelisten von mehreren Jahren oder Verbote für neue Anschlüsse, berichtet Euronews. Die Energie-Roadmap sieht laut Utility Partners intelligente Messsysteme, Lastflexibilisierung und die Nutzung von Abwärme in Wärmenetzen vor – zunächst als technische Voraussetzungen, nicht als sofortige Pflichten. Michael Winterson, Generalsekretär des Verbands EUDCA, sagte laut Euronews zur Wasserfrage:
Die Wasserdebatte ist real.
Kritik kommt von mehreren Seiten: Umweltgruppen warnen laut Euronews, dass der Dauerbetrieb fossile Kraftwerke am Netz hält, Gemeinden in dürregefährdeten Regionen fürchten Wasserverbrauch im Sommer, und Industriestrompreise in Europa liegen deutlich über denen in den USA. Die Branche verweist auf die Chance, Europa vom Nettoimporteur zum Nettoexporteur digitaler Dienste zu machen.
Börse und Branchen
Wer könnte von den EU-Plänen profitieren?
Die Quellen nennen als betroffene Branchen Versorger und Stadtwerke (neue Vertragsmodelle, Abwärme, Flexibilität), Netzbetreiber, Halbleiterhersteller, Cloud-Anbieter und Rechenzentrumsbetreiber. Einzelne Unternehmen wie Siemens Energy, Schneider Electric oder die Deutsche Telekom werden darin nicht genannt. Dass Anbieter von Netztechnik, Turbinen und Stromverteilung wie die Siemens Energy Aktie von einem steigenden Strombedarf profitieren könnten, ist daher eine Einschätzung der Redaktion, kein belegter Zusammenhang und keine Kursprognose.
FAQ
Häufige Fragen zu EU-Rechenzentren und KI-Strombedarf
Was ist der Cloud and AI Development Act? Ein Vorschlag der EU-Kommission vom 3. Juni 2026 (COM(2026) 502), der Cloud-, Rechenzentrums- und KI-Kapazität in der EU stärken soll; er ist noch kein Gesetz.
Wie viel Strom brauchen Rechenzentren in der EU? Laut Utility Partners und Handelsblatt Live sollen es bis 2030 rund 4 bis 5 Prozent des europäischen Strombedarfs sein.
Was bedeutet das Label von A bis G? Es bewertet Rechenzentren nach Energieeffizienz (PUE) und Wassernutzung (WUE); das erste automatisch erstellte Label soll am 15. August 2027 erscheinen.
Welche Aktien sind betroffen? Die Quellen nennen Branchen, aber keine Unternehmen; Netztechnik, Versorger und Cloud-Anbieter gelten als berührt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.