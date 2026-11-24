Die EU-Kommission hat am 3. Juni 2026 das „Technological Sovereignty Package“ vorgestellt. Es umfasst den Chips Act 2.0, den Cloud and AI Development Act (CADA), eine Open-Source-Strategie und eine Energie-Roadmap. Wichtig: Die beiden Gesetzesvorschläge sind noch in Verhandlung, Parlament und Rat erarbeiten ihre Positionen – es handelt sich also nicht um geltendes Recht, und der endgültige Text kann sich ändern.

Der CADA ruht laut FEEI und EU-Kommission auf drei Säulen. Erstens Forschung und Innovation, unter anderem mit dem Ziel energieeffizienter Rechenzentren. Zweitens zusätzliche Kapazitäten: Jeder Mitgliedstaat muss mindestens eine Beschleunigungszone festlegen; Projekte dort gelten als strategisch und sollen ein Genehmigungsverfahren von höchstens zwölf Monaten erhalten. Drittens Autonomie: ein vierstufiges Rahmenwerk „Assurance Levels“ für Cloud-Anbieter, bei dem Stufe 1 eine Selbstbewertung ist und die Stufen 2 bis 4 eine Prüfung durch Dritte erfordern. Als Ziel nennt Handelsblatt Live, die Rechenkapazität in der EU zu verdreifachen; der Zeitraum ist in den Quellen uneinheitlich (sieben Jahre bei Euronews, fünf bis sieben Jahre bei Utility Partners).