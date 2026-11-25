Wie groß ist der EU-Haushalt 2028–2034? Die Kommission schlägt knapp 2 Billionen Euro vor; der aktuelle Rahmen liegt bei rund 1,2 Billionen Euro.

Wann ist der Sondergipfel? Am 26. und 27. November 2026 in Brüssel.

Wie hoch ist die Ukraine-Lücke? Laut Euronews rund 70 Milliarden Euro für 2027, davon will die EU etwa zwei Drittel decken.

Gibt es schon eine Einigung? Nach den gelesenen Berichten nicht; eine Einigung wird für den Dezember-Gipfel angestrebt.