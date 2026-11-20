Nach dem Bericht der Börsen-Zeitung (dpa-AFX) sollen Fonds und andere Finanzprodukte künftig in drei Kategorien eingeordnet werden: „sustainable“ als höchste Stufe für Produkte, die zu Nachhaltigkeitszielen beitragen, „transition“ für Produkte auf dem Weg dorthin und „ESG basics“ für ESG-Ansätze ohne die strengeren Kriterien. Die Kategorie „transition“ kann unter Bedingungen auch Investitionen in fossile Unternehmen einschließen. Entscheidend für Anleger: Nur wer einer Kategorie entspricht, darf ein Produkt mit ESG-Versprechen bewerben. Ziel der Reform ist es, Greenwashing zu verhindern und zugleich Bürokratie abzubauen.

Betroffen sind laut Bericht Aktien-, Renten- und Immobilienfonds sowie ETF. Welche Anbieter wie viele Produkte umsortieren müssen, nennt die Meldung nicht. Formal fehlt außerdem noch die Zustimmung von Europaparlament und Mitgliedstaaten; ein Datum ist nicht genannt. Der Text ist also noch nicht in Kraft.