Die US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen; aktuelle Kurse der Tech-Werte gibt es deshalb erst wieder am Freitag. Der DAX lag am Vormittag nach Angaben von Dow Jones Newswires um 10:40 Uhr bei 25.237,57 Punkten (plus 2,2 Prozent), getrieben von einer Erholung der Techwerte – die Digitalsteuer spielt dabei laut den Berichten keine Rolle.

Mittelfristig beobachten Anleger zwei Fragen. Erstens: Wie hoch fällt die Abgabe aus – und ist sie überhaupt mehrheitsfähig? Zweitens: Wie reagiert Washington? Laut netzpolitik.org droht US-Präsident Donald Trump regelmäßig mit Zöllen gegen Digitalsteuern, die vor allem US-Firmen treffen. Eine Reaktion auf den Costa-Vorschlag ist in den vorliegenden Quellen nicht belegt. Betroffen wären neben der Alphabet Aktie auch die Meta Aktie, die Apple Aktie, die Amazon Aktie und die Microsoft Aktie; welche Konzerne konkret erfasst würden, ist offen.