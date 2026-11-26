Beim EU-Sondergipfel am Donnerstag in Brüssel geht es um rund 1,781 Billionen Euro – und um eine neue Einnahmequelle, die Konzerne wie die Alphabet Aktie (Ticker GOOGL, ISIN US02079K3059), Meta oder Apple treffen könnte: die EU-Digitalsteuer. Nach dpa-Berichten vom 26.11.2026 soll sie im überarbeiteten Haushaltskonzept von Ratspräsident António Costa „zusätzliche Einnahmen“ bringen. Höhe, Schwellenwerte und Zeitplan nennen die Meldungen allerdings nicht.
EU-Digitalsteuer: Costa setzt im Haushalt auf neue Einnahmen – trifft es bald Alphabet, Meta und Apple?
Der Haushaltsvorschlag von Ratspräsident Costa für 2028 bis 2034 enthält eine EU-Digitalsteuer als zusätzliche Einnahme. Was bekannt ist, was fehlt und was die Alphabet Aktie und andere Tech-Werte beobachten.
EU-Sondergipfel in Brüssel
Was steht beim Haushaltsgipfel zur Digitalsteuer fest?
Die 27 Staats- und Regierungschefs beraten am 26.11.2026 über den nächsten langfristigen EU-Haushalt für 2028 bis 2034. Costa hatte am Samstag (21.11.2026) ein überarbeitetes Konzept vorgelegt: Es sieht ein Gesamtvolumen von rund 1,781 Billionen Euro vor, etwa 204 Milliarden Euro weniger als im Vorschlag der EU-Kommission. Die nationalen Beiträge sollen gemessen an der Wirtschaftsleistung kaum steigen. Als neue Einnahme nennen die dpa-Meldungen die EU-Digitalsteuer, ohne Beträge anzugeben (Handelsblatt, 26.11.2026, 08:42 Uhr, t-online, 26.11.2026, 05:00 Uhr).
Eine Einigung wird frühestens beim regulären Dezember-Gipfel erwartet. Steuerfragen erfordern in der EU Einstimmigkeit – jedes Land kann also blockieren.
Was bisher bekannt ist
Wie könnte eine EU-Abgabe für Digitalkonzerne aussehen?
Der Costa-Vorschlag selbst nennt in den vorliegenden Berichten keine Konstruktion. Hintergrund liefert ein älterer Text: Laut netzpolitik.org vom 08.10.2026 hatte die Kommission im Vorjahr einen „Unternehmensbeitrag für Europa“ (CORE) als Alternative zur Digitalsteuer vorgeschlagen. Unternehmen mit mehr als 100 Millionen Euro Nettoumsatz sollten danach einen Pauschalbetrag von 100.000 bis 750.000 Euro jährlich zahlen. Die Kommission erwartete von allen fünf neuen Eigenmitteln zusammen rund 60 Milliarden Euro pro Jahr.
Die Financial Times berichtete laut netzpolitik.org, die Kommission prüfe eine Anpassung, sodass weitgehend nur noch große Konzerne erfasst würden – „Unternehmen wie Apple, Meta und Google“, ohne dass diese offiziell genannt wurden. Ob der Costa-Vorschlag diese Konstruktion übernimmt, geht aus den Berichten vom 26.11. nicht hervor. Einschätzung der Redaktion: Ein Pauschalbetrag von bis zu 750.000 Euro wäre für Konzerne mit Umsätzen in dreistelliger Milliardenhöhe kaum spürbar, eine umsatzabhängige Steuer dagegen schon.
|Akteur
|Position laut Berichten
|Costa (Ratspräsident)
|rund 1,781 Bio. € für 2028–2034, Digitalsteuer als zusätzliche Einnahme
|Deutschland, Niederlande, Schweden, Finnland, Österreich
|Volumen weiter zu groß, Kürzung um „mehrere Hundert Milliarden Euro“ gefordert
|Frankreich
|Einkommensbeihilfen für Bauern in unveränderter Höhe erhalten
|Bundeskanzler Merz
|droht laut dpa mit Blockade, falls die Ukraine-Finanzierung nicht alle Staaten tragen
Quelle: dpa über Handelsblatt und t-online, 26.11.2026
Börse und Anleger
Was bedeutet das für Alphabet Aktie, Meta Aktie und Apple Aktie?
Die US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen; aktuelle Kurse der Tech-Werte gibt es deshalb erst wieder am Freitag. Der DAX lag am Vormittag nach Angaben von Dow Jones Newswires um 10:40 Uhr bei 25.237,57 Punkten (plus 2,2 Prozent), getrieben von einer Erholung der Techwerte – die Digitalsteuer spielt dabei laut den Berichten keine Rolle.
Mittelfristig beobachten Anleger zwei Fragen. Erstens: Wie hoch fällt die Abgabe aus – und ist sie überhaupt mehrheitsfähig? Zweitens: Wie reagiert Washington? Laut netzpolitik.org droht US-Präsident Donald Trump regelmäßig mit Zöllen gegen Digitalsteuern, die vor allem US-Firmen treffen. Eine Reaktion auf den Costa-Vorschlag ist in den vorliegenden Quellen nicht belegt. Betroffen wären neben der Alphabet Aktie auch die Meta Aktie, die Apple Aktie, die Amazon Aktie und die Microsoft Aktie; welche Konzerne konkret erfasst würden, ist offen.
Ausblick
Wann fällt die Entscheidung über den EU-Haushalt?
Der Gipfel am Donnerstag dürfte noch keine Einigung bringen. Realistisch ist laut dpa der reguläre Dezember-Gipfel. Beobachtenswert sind in den kommenden Wochen: eine Stellungnahme der Kommission zur Konstruktion der Abgabe, Reaktionen aus Washington und das Verhalten der Nettozahler. In Frankreich, Polen und Italien stehen 2027 Wahlen an, wie netzpolitik.org festhält – das erhöht den innenpolitischen Druck auf die Regierungen.
Häufige Fragen
FAQ zur EU-Digitalsteuer
Was ist die EU-Digitalsteuer? Eine geplante EU-weite Abgabe auf Digitalkonzerne, die als eigene Einnahme in den EU-Haushalt fließen soll. Nach dem Costa-Vorschlag soll sie „zusätzliche Einnahmen“ bringen; Details nennen die Berichte nicht.
Wann kommt die EU-Digitalsteuer? Das ist offen. Eine Einigung auf den Haushalt 2028–2034 wird frühestens im Dezember erwartet, Steuerbeschlüsse brauchen Einstimmigkeit.
Welche Aktien wären betroffen? Genannt werden in Presseberichten Konzerne wie Apple, Meta und Google (Alphabet). Offizielle Listen gibt es nicht.
Wie reagiert die Börse? Eine direkte Kursreaktion ist nicht belegt; die US-Börsen sind am 26.11.2026 wegen Thanksgiving geschlossen.
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