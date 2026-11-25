Bis wann gelten die gelockerten EU-Beihilferegeln? Bis Ende Juni 2027, bisher galt Ende Dezember 2026.

Wie viel Strompreis-Zuschuss ist erlaubt? Bis zu 70 Prozent des beihilfefähigen Verbrauchs, bisher bis zu 50 Prozent.

Wer darf Hilfe bekommen? Energieintensive Unternehmen, außerdem Landwirtschaft, Fischerei und Verkehr bei Kraftstoff- und Düngerkosten.

Was bedeutet das für die BASF Aktie? Die Meldungen nennen kein Unternehmen. Ob und in welcher Höhe BASF Hilfe erhält, ist nicht belegt.