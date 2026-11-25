Die EU-Kommission hat die gelockerten Beihilferegeln für die Energiekrise um sechs Monate bis Ende Juni 2027 verlängert. Das teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch, 25. November 2026, mit (dpa/Handelsblatt, 15:32 Uhr). Mitgliedstaaten dürfen energieintensive Unternehmen damit bis zu 70 Prozent des beihilfefähigen Stromverbrauchs bezuschussen, bisher waren es bis zu 50 Prozent. Für Anleger der BASF Aktie (Ticker BAS, ISIN DE000BASF111) und anderer Chemieaktien, Stahlaktien und Düngerhersteller ist das ein Signal, dass staatliche Entlastung länger möglich bleibt. Konkrete Unternehmen nennen die Meldungen nicht. Der DAX schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten, minus 1,26 Prozent (dpa-AFX, 17:53 Uhr); die Beihilfe-Entscheidung war dafür nicht der Auslöser.
EU-Beihilfen: Brüssel verlängert die Energie-Hilfen bis Juni 2027 und erlaubt bis zu 70 Prozent Strompreis-Zuschuss – wer profitiert, wer zahlt?
Die EU-Kommission hat am Mittwoch die gelockerten Beihilferegeln wegen der Energiekrise bis Ende Juni 2027 verlängert. Was Industrie, Landwirte und Staaten jetzt erhalten dürfen – und was das für BASF Aktie, Chemieaktien und Stahlaktien bedeutet.
EU-Beihilferahmen
Was hat die EU-Kommission zu den EU-Beihilfen entschieden?
Die Kommission hatte den befristeten Rahmen im April 2026 eingeführt, zunächst bis Ende Dezember. Grund ist die Energiekrise nach dem Krieg im Nahen Osten; laut Handelsblatt spielt auch die Sperrung der Straße von Hormus eine Rolle. Eine breite Mehrheit der Mitgliedstaaten stimmte der Verlängerung zu. Die Behörde will die Lage im Frühjahr 2027 neu bewerten und den Rahmen bei Bedarf erneut verlängern. Jedes einzelne Vorhaben braucht weiterhin die Genehmigung der Wettbewerbsbehörde. Bisher hat die Kommission nach eigenen Angaben 35 Maßnahmen aus 14 Staaten mit einem geschätzten Gesamtbudget von mehr als 3,7 Milliarden Euro genehmigt (Handelsblatt, cash.ch).
|Bereich
|Erlaubte Hilfe
|Frist
|Strompreis energieintensiver Firmen
|bis zu 70 % des beihilfefähigen Verbrauchs (bisher bis zu 50 %)
|Ende Juni 2027
|CO2-Kostenentlastung beim Strom
|zusätzliche Hilfe für einen Teil des Stromverbrauchs
|Ende Juni 2027
|Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr
|bis zu 70 % der Extrakosten für Kraftstoff und Dünger
|laut Rahmen befristet
|Kleinbeihilfen
|je 50.000 € bis Dezember 2026 und erneut bis Juni 2027
|insgesamt bis 100.000 € je Firma
Angaben laut dpa/Handelsblatt (15:32 Uhr) und AWP/cash.ch (15:38 Uhr). Name und Nummer der Kommissionsmitteilung nennen die Quellen nicht.
Quelle: Handelsblatt, cash.ch, ad-hoc-news (dts, 16:29 Uhr)
Welche Branchen und Aktien können vom Beihilferahmen profitieren?
Genannt werden energieintensive Industrien. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte laut Handelsblatt in der Vorwoche, Deutschland nutze Industriestrompreis und Strompreiskompensation, solange das möglich sei; entlastet würden Chemie, Stahl, Glas und Batteriezellenfertigung. Für Landwirte sind Dünger-Mehrkosten ein Thema, weil Stickstoffdünger stark vom Erdgaspreis abhängt. Einschätzung der Redaktion: Davon könnten Chemie-, Stahl- und Zementkonzerne mittelbar profitieren; belegt ist das in den gelesenen Meldungen nicht, und welche Firma tatsächlich Hilfe erhält, entscheidet jeder Staat im Einzelfall.
Wer zahlt – und wo liegt der Zielkonflikt?
Zahlen müssen die Staaten, also die Steuerzahler. Die Regeln sollen verhindern, dass finanzstarke Länder wie Deutschland und Frankreich ihren Firmen unverhältnismäßige Vorteile verschaffen (Handelsblatt, cash.ch). Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera sagte, die Staaten erhielten damit „die notwendigen Instrumente“ für die am stärksten betroffenen Sektoren; Hilfe allein löse das Problem aber nicht. Je länger Staaten helfen dürfen, desto größer das Risiko unterschiedlicher Unterstützung im Binnenmarkt (ad-hoc-news/dts).
FAQ: Häufige Fragen zu den EU-Beihilfen
Bis wann gelten die gelockerten EU-Beihilferegeln? Bis Ende Juni 2027, bisher galt Ende Dezember 2026.
Wie viel Strompreis-Zuschuss ist erlaubt? Bis zu 70 Prozent des beihilfefähigen Verbrauchs, bisher bis zu 50 Prozent.
Wer darf Hilfe bekommen? Energieintensive Unternehmen, außerdem Landwirtschaft, Fischerei und Verkehr bei Kraftstoff- und Düngerkosten.
Was bedeutet das für die BASF Aktie? Die Meldungen nennen kein Unternehmen. Ob und in welcher Höhe BASF Hilfe erhält, ist nicht belegt.
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