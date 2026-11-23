Die Europäische Kommission versteigert am Montag, 23. November 2026, EU-Anleihen über bis zu 6 Milliarden Euro: drei Linien mit Fälligkeit 2030, 2033 und 2042. Wenige Tage zuvor, am 10. November, hatte sie bei der zehnten Syndizierung des Jahres 8 Milliarden Euro eingesammelt und dafür Orders von mehr als 152 Milliarden Euro erhalten. EU-Anleihen gelten am Euro-Anleihemarkt als Alternative zu Bundesanleihen und anderen Euro-Staatsanleihen.
EU-Anleihen: Kommission bietet am Montag bis zu 6 Milliarden Euro an, die letzte Syndizierung war 20-fach überzeichnet – wer kauft Europas gemeinsame Schulden?
Die EU-Kommission versteigert am 23. November EU-Anleihen mit Laufzeiten 2030, 2033 und 2042 über bis zu 6 Milliarden Euro. Bei der Syndizierung am 10. November lagen Orders von über 152 Milliarden Euro vor. Was die EU-Anleihen für den Euro-Anleihemarkt bedeuten.
Die Kommission finanziert mit EU-Anleihen unter anderem den Aufbaufonds NextGenerationEU und Hilfen für die Ukraine; sie haftet nicht der einzelne Mitgliedstaat allein, sondern der EU-Haushalt. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Montag um 10:38 Uhr MEZ bei 3,32 Prozent, der Bund-Future gab um 0,16 Prozent auf 122,54 Punkte nach (dpa-AFX). Das Umfeld ist also von leicht steigenden Renditen geprägt, in dem die EU Neuschulden aufnimmt.
Die Auktion am 23. November
Welche EU-Anleihen werden heute versteigert?
|Fälligkeit
|Kupon
|ISIN
|Volumen bis
|Nicht-kompetitiv bis
|12.03.2030
|3,375 %
|EU000A4E0858
|2.500 Mio. €
|500 Mio. €
|04.02.2033
|2,750 %
|EU000A3K4DW8
|2.000 Mio. €
|400 Mio. €
|04.11.2042
|3,375 %
|EU000A3K4DV0
|1.500 Mio. €
|300 Mio. €
Wettbewerbsgebote bis 11:30 Uhr MEZ, Valuta 25.11.2026. Nicht-kompetitive Gebote am 24.11. bis 15:30 Uhr MEZ, Valuta 26.11.2026. Ergebnisse lagen der Redaktion bei Veröffentlichung nicht vor.
Quelle: Europäische Kommission, Ankündigung vom 18.11.2026
Bei einer Auktion bieten Primärhändler im Wettbewerb um den Preis, die Kommission teilt die Anleihen dann zu. Die Ergebnisse zeigen unter anderem, wie viel Nachfrage es je angebotenem Euro gab (Bid-to-Cover) und zu welcher Rendite die Anleihe zugeteilt wurde.
Wie viel Nachfrage gab es bei der Syndizierung der EU-Anleihen?
Bei der zehnten Syndizierung 2026 am 10. November platzierte die EU zwei Tranchen zu je 4 Milliarden Euro. Die Aufstockung der 5-jährigen Anleihe mit Fälligkeit 13. Oktober 2031 (Kupon 2,875 Prozent) zog Orders von über 71 Milliarden Euro an, rund das 18-Fache. Die Aufstockung der 20-jährigen Anleihe mit Fälligkeit 12. Oktober 2046 (Kupon 4 Prozent) kam auf mehr als 81 Milliarden Euro, etwa das 20-Fache. Insgesamt lagen damit über 152 Milliarden Euro an Orders vor (Agenturbericht vom 10.11.2026).
Der gesamte Bestand ausstehender EU-Schulden beträgt etwa 874,7 Milliarden Euro, darunter 53,4 Milliarden Euro Geldmarktpapiere und 86,2 Milliarden Euro grüne Anleihen aus NextGenerationEU. Für das zweite Halbjahr 2026 plant die Kommission eine Finanzierung von 80 Milliarden Euro. Von den verbleibenden 12 Milliarden Euro sollen die Auktionen am 23. November und 7. Dezember sowie ein nicht-kompetitives Angebot kommen.
Was bedeuten EU-Anleihen für Sparer und den Euro-Anleihemarkt?
EU-Anleihen sind für institutionelle Investoren, Zentralbanken und Versicherer ein liquider Euro-Baustein neben Bundesanleihen und französischen oder italienischen Staatsanleihen. Hohe Überzeichnung zeigt, dass die Nachfrage nach sicheren Euro-Anleihen groß ist, auch wenn die Renditen am Markt steigen. Wie viel Aufschlag EU-Anleihen gegenüber dem Bund zahlen, hängt von Laufzeit und Marktlage ab; die Quellen nennen dazu für den 23. November keine Werte.
Für private Anleger sind EU-Anleihen vor allem indirekt über Anleihefonds und ETFs relevant. Die Anleihen selbst werden an der Börse gehandelt, die Stückelung ist jedoch oft auf Profis zugeschnitten. Wer sich für Euro-Staatsanleihen interessiert, sollte Laufzeit, Rendite und Kursrisiko prüfen.
Häufige Fragen zu EU-Anleihen
Was sind EU-Anleihen? Schuldverschreibungen der Europäischen Union, die die Kommission am Kapitalmarkt aufnimmt, etwa für NextGenerationEU und Ukraine-Hilfen.
Wie funktioniert eine Auktion von EU-Anleihen? Primärhändler bieten bis 11:30 Uhr MEZ; anschließend teilt die Kommission zu. Nicht-kompetitive Gebote folgen am nächsten Tag.
Was unterscheidet EU-Anleihen von Bundesanleihen? Der Schuldner ist die EU, nicht der deutsche Staat; Kupon, Laufzeit und Aufschlag zum Bund unterscheiden sich.
Welche Risiken haben EU-Anleihen? Zinsänderungs-, Liquiditäts- und Emittentenrisiko.
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