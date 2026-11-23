Bei der zehnten Syndizierung 2026 am 10. November platzierte die EU zwei Tranchen zu je 4 Milliarden Euro. Die Aufstockung der 5-jährigen Anleihe mit Fälligkeit 13. Oktober 2031 (Kupon 2,875 Prozent) zog Orders von über 71 Milliarden Euro an, rund das 18-Fache. Die Aufstockung der 20-jährigen Anleihe mit Fälligkeit 12. Oktober 2046 (Kupon 4 Prozent) kam auf mehr als 81 Milliarden Euro, etwa das 20-Fache. Insgesamt lagen damit über 152 Milliarden Euro an Orders vor (Agenturbericht vom 10.11.2026).

Der gesamte Bestand ausstehender EU-Schulden beträgt etwa 874,7 Milliarden Euro, darunter 53,4 Milliarden Euro Geldmarktpapiere und 86,2 Milliarden Euro grüne Anleihen aus NextGenerationEU. Für das zweite Halbjahr 2026 plant die Kommission eine Finanzierung von 80 Milliarden Euro. Von den verbleibenden 12 Milliarden Euro sollen die Auktionen am 23. November und 7. Dezember sowie ein nicht-kompetitives Angebot kommen.